Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így szabadulj meg a pechszériától: 5 egyszerű lépés a balszerencse ellen

átok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 20:45
pechsorozatbalszerencse
Úgy érzed, mintha egy sötét esőfelhő követne bármerre jársz? Állandóan akadályokba ütközöl, és nem látod a kiutat? Lehet, hogy a pechszéria oka az, hogy átok ül rajtad. A balszerencse ellen sokan varázseszközöket keresnek, pedig a megoldás néha sokkal hétköznapibb. Olvass tovább, mert eláruljuk, hogyan törd meg az átkot!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Ismerős az érzés, amikor egymás után esnek ki a kezedből a dolgok? Késel, elfelejtesz fontos határidőket, a pénztárnál pont az előtted álló vásárlónál nem működik a leolvasó? Lehet, hogy átok ül rajtad, amitől jobb lenne mielőbb megszabadulni! 

Egy nő fogja a fejét mert átok ül rajta
Szabadulj meg az átoktól 5 egyszerű egyszerű lépésben! / Fotó: Khosro /  Shutterstock 

Tippek, praktikák átok ellen – így szabadulj meg a pechszériától

Ha folyamatosan pechesnek érezzük magunkat, lehet, hogy valami rontás vagy negatív energia áll a háttérben. Kántálás helyett most hoztunk 5 egyszerű tippet, ami segít visszanyerni az irányítást az életed felett.

1. Tértisztítás, de a modern verzió

A modern tértisztításhoz nincs szükség vajákos asszonyra, vagy zsálya égetésre. Ennél sokkal egyszerűbb dolgod lesz. A lakás hangulatát sok minden befolyásolja — a rend, a fény, a szagok. Ha úgy érzed, rád telepedett valami nyomasztó, kezdd ott, hogy átszellőztetsz, kidobsz pár régi kacatot, és gyújtasz egy kellemes illatú gyertyát. Meglepő, mennyit számít egy kis friss levegő.

2. Apró rituálék, amik megnyugtatnak

Nem kell feltétlenül kristályokkal körberakni a szobát (bár, ha szereted, miért ne). Sokszor egy forró, sós fürdő vagy egy illatos tea is csodát tesz. Ezek nem mágikus megoldások, inkább egyfajta lassító rituálék: jelzik a testednek, hogy most már pihenhet.  

Egy forró fürdő virágokkal ami átok ellen is hasznos
Megtörni egy átkot, egyszerűbb mint gondolnád! / Fotó: 123RF

3. A negatív gondolatok helyére kell valami más

A balszerencse érzete gyakran abból fakad, hogy csak a rosszra fókuszálunk. Próbáld ki, hogy esténként 3 apró dolgot összegyűjtesz, ami jó volt az adott napban — még ha az például csak egy forró kávé volt reggel. Ez a módszer segít átformálni a gondolkodásod, hogy képes legyél megtörni az átkot. 

4. Mozgás: a legjobb feszültségoldó

Nincs az a „rossz energia”, amit egy gyors séta ne kezdene oldani. A mozgás persze nem megoldás mindenre, de segít, hogy a testben megrekedt feszültséget ki tudd engedni. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy visszabillenj, és megszabadulj az elátkozottság érzésétől.  

5. Ha semmi nem változik, kérj segítséget

Ha tartósan úgy érzed, hogy elárasztanak a negatív érzések, nem gyengeség szakemberhez fordulni. A pszichológus nem ítélkezik, hanem segít kibogozni, mi rejtőzik a háttérben. 

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu