„Így vettem észre, hogy rontást tett rám a kolléganőm”

Vajon létezhet olyan személytől érkező negatív energia, amely képes befolyásolni az életünk alakulását? A balszerencse mögött legtöbbször stresszre vagy egyszerűen rossz időzítésre gyanakszunk. Lia története azonban olyan fordulatot vett, ami megváltoztatta mindazt, amit eddig az okkultizmusról és a rontás jeleiről gondolt.

Liát krónikus fáradtság gyötörte, amelyhez még balszerencse is társult, de még éppen időben ismerte fel a rontás jeleit. (illusztráció)

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A rontás jelei – Amikor a balszerencse egyik napról a másikra felüti a fejét

Lia marketingesként helyezkedett el egy új cégnél. Az irodában rajta kívül hat nő és egyetlen férfi dolgozott – a kezdet minden szempontból ígéretesnek tűnt. Kedvelte a munkáját, a feladatait, és látszólag hamar beilleszkedett a csapatba. Energikus, életvidám nő volt, aki könnyen megtalálta a közös hangot az emberekkel. Az egyetlen férfi kolléga, Karesz különös figyelemmel és szimpátiával fordult felé. Gyakran kereste a társaságát, segített neki a feladataiban, és szemlátomást örült minden négyszemközti beszélgetésnek. Lia azonban stabil párkapcsolatban élt, így ügyelt arra, hogy a nexusuk megmaradjon baráti és kollegiális keretek között.

A női kollégák közül viszont néhányan mintha nem nézték volna jó szemmel a helyzetet. Nem történt nyílt konfliktus, de Lia időnként furcsa pillantásokra, összesúgásokra és elhallgatott mondatokra lett figyelmes – bár nem tulajdonított különösebb jelentőséget a dolgoknak. Néhány hét múlva azonban minden kezdett megváltozni, egyre több furcsa akadály gördült elé. Először csak sorozatosan elkésett, önhibáján kívül: egyik reggel váratlan hasgörcsök miatt nem tudott időben elindulni, pár nappal később pedig hiába állította be az ébresztőjét, az nem szólalt meg reggel. Máskor közel fél órán át kereste a kocsikulcsát, amely végül egy olyan helyről került elő, ahová meggyőződése szerint ő maga nem tehette.

A fura események egyre gyakoribbá váltak. Lia állandóan fáradtnak érezte magát, az irodában is többször megszédült, gyakran émelygett. Éjszakánként alig tudott aludni, reggel pedig úgy ébredt, mintha egy percet sem pihent volna – nem meglepő, hogy a munkahelyi teljesítménye is romlani kezdett. Egy délután a főnöke behívta az irodájába.

– Lia, minden rendben van veled? – kérdezte aggódva. – Nagyon szeretnénk, ha maradnál, de tudod, még próbaidőn vagy. Most különösen fontos lenne a pontosság és a precizitás, nagy szükségünk van a szakmai jelenlétedre.

A nő teljesen összezavarodott. Arra gondolt, hogy talán beteg, vagy esetleg gyermeket vár. El is ment általános orvosi vizsgálatokra, de mindent rendben találtak – Lia pedig továbbra sem találta a magyarázatot a gondjaira.