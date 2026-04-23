Sandra Bullock családján 28 éve átok ül: Jön az Átkozott boszorkák 2

A héten megörvendeztettek minket egy váratlan előzetessel. Az 1998-as Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével készült Átkozott boszorkák (Practical magic) 28 évvel később folytatást kap. A filmrajongók repdestek a boldogságtól az előzetes láttán, melyből kiderült, hogy a régi kedves arcok mellett újak is csatlakoznak a bűbájos történethez. Azonban egy bizonyos karakter hiánya is egyből feltűnt az internet népének, Sandra Bullock pedig megadta a választ az égető kérdésre, miért nem láthatjuk Gary Hallet nyomozót az Átkozott boszorkák 2-ben.

Átkozott boszorkák 2: Az Owens-lányokon még mindig átok ül

Az 1998-as Átkozott boszorkák két fiatal boszorkányról, Sally és Gillian Owensről szól, akiket különc nagynénjeik nevelnek egy kisvárosban. A lányoknak nemcsak a város szűklátókörű lakóinak ítéletével kell megküzdeniük, hanem egy különös családi átokkal is. Az átkot egyik távoli ősük bocsátotta a családra, mely szerint bármilyen férfi, aki beleszeret egy Owens lányba, tragikus halált hal. Griffin Dunne rendezésében azonban a Sandra Bullock által alakított Sally az átok ellenére rátalál élete párjára, Gary Hallet nyomozóra, akit Aidan Quinn alakít. A film végén úgy tűnik Sally és Gary együtt maradnak, azonban a nemrég debütált előzetesben Aidan Quinnek nyoma sincs. Sandra Bullock a CinemaConon adott választ a kérdésre.

Aki ismeri az első filmet, az kitalálhatja, miért nem szerepel Gary a folytatásban.

Ennek fényében bármilyen boldogan is végződött az első Átkozott boszorkák történet, valószínűleg az Aidan Quinn által alakított Gary nyomozó is áldozatul esett az Owens család átkának és tragikus véget ért. Aidan Quinn is megerősítette a hírt, karaktere nem tér vissza a szeptemberben mozikba kerülő második filmben.

,,Meg sem kérdeztek. Ha megkérdeztek volna, még szép, hogy elvállalom, de nem kerestek fel a folytatással kapcsolatban.”

Pedig elmondása szerint nagyon jól érezte magát a forgatáson és remek volt együtt dolgozni mind Sandra Bullockkal, mind Nicole Kidmannel.

A folytatásban úgy tűnik az átok továbbra is szedi áldozatait. A két testvér, Gillian és Sally, a két nagynéni, Frances és Jet, valamint Sally lányai Kylie és Antonia is visszatérnek. A második filmben az Owens család új generációja szembesül az átokkal.