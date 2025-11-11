Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 20:45
Minden elromlik körülötted, folyton csak újabb és újabb nehézségek jönnek? Lehet, hogy nem a balszerencse üldöz, hanem átok ül rajtad, mert valaki rontást rakott rád. De ne aggódj, van megoldás, mutatjuk, hogyan szabadulj meg az ártástól.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Vannak nehezebb időszakok, de hogy minden egyszerre történjen, az már gyanús. Ebben a cikkben megosztjuk veled, mik azok a jelek, amikből sejtheted, hogy átok ül rajtad! 

Egy nő sikítva fogja a fejét mert átok ül rajta
Átok ül rajtad? – 5 biztos jel, hogy valaki megátkozott / Fotó: Manuel faba / 123RF

Íme a jelek, amik azt üzenik, hogy átok ül rajtad 

Bár elsőre talán misztikusnak vagy túlzónak tűnhet a rontás, átok, negatív energia létezése, ezek mind évezredek óta részei a különböző kultúrák hiedelemvilágának. A cikk további részében említett jelek segítenek felismerni, ha valaki esetleg „energetikai támadást” indított ellened, vagyis, megátkoztak.

Megmagyarázhatatlan testi tünetek 

Egyik napról a másikra fáj valami, amit addig észre sem vettél? Járod az orvosokat, de nincs magyarázat arra, miért megy például a hasad állandóan, vagy miért riadsz fel minden este ugyan abban az időpontban?

Ha ezek a testi tünetek hirtelen jelentkeznek, esetleg állandóan jelen vannak és nem találod az okát, könnyen gyanakodhatsz arra, hogy bizony valaki megátkozott.

Végtelennek tűnő pech sorozat

Reggel lekésed a buszt, délelőtt elrontod a prezentációt, délután megbüntet az ellenőr, este eddig arra érsz haza, hogy a hűtőd teljesen üres és még az ágyneműt is fel kell húznod. Nincs megállás a lejtőn, ami csak lehet balul sül el. Egy ideig azzal nyugatod magad, hogy Murphy törvénye szerint, „ami el tud romlani, az el is romlik”, ám nem biztos, hogy csupán erről van szó. Lehet, a rosszakaród átka ül rajtad.

Kapcsolati változások 

Ha azt veszed észre, hogy a párkapcsolatod egyik pillanatról a másikra kihűl, a barátaid, családtagjaid nem keresnek olyan gyakran, akkor lehet, hogy egy negatív energia hat rád, ami bomlasztja a kapcsolataidat.

Egy nő aki meg akar szabadulni az átoktól gyertyát és füstölőt gyújtott és közben meditál
A gyertya és a füstölő az első lépés, hogy megszabadulj az átoktól / Fotó: Marc Bosch Bernal / 123RF

Az otthonod sem menedék többé

A lakás, ami eddig nyugalmat árasztott, mikor hazaértél a munkából, most zordnak és barátságtalannak tűnik. Feszültséget érzel, gyakran átfut rajtad a hideg. Lehet, hogy az otthonod átkozta el valaki!

Mindent elhagysz 

Pénztárca, kulcs, bérlet. Korábban összeszedettnek gondoltad magad, de már egy ideje folyamatosan vagy elhagysz dolgokat, vagy azt felejted el, hogy hova tetted őket. Különös. Ez lehet egy figyelmeztető jel, hogy valaki negatív energiákat sugároz feléd. 

Mit lehet tenni, ha átokra gyanakszol?

Fontos, hogy ne ess pánikba. Nem minden rossz dolognak egy átok az oka. Ha viszont sorozatosan balszerencse ér, azt érzed, hogy valami nem stimmel és átokra gyanakszol, akkor tehetsz „tisztító lépéseket”, hogy levedd a rontást magadról. 

Meditálj, gyújts gyertyát vagy füstölőt. Változtasd meg a gondolkodásod és koncentrálj a pozitív dolgokra. Menj sétálni, kirándulni a természetbe, hiszen a természet tele van csupa pozitív energiával, amikkel feltöltődhetsz.

Időnként tényleg előfordulhat, hogy valaki szándékosan megátkoz minket, akár irigységből, haragból, bosszúból. A jó hír az, hogy ezekkel nem kell együtt élnünk. Ha felismerjük a jeleket, tudatosan dolgozhatunk azon, hogy visszanyerjük a belső egyensúlyt. 

Nézd meg az alábbi videót:

 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

