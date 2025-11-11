Vannak nehezebb időszakok, de hogy minden egyszerre történjen, az már gyanús. Ebben a cikkben megosztjuk veled, mik azok a jelek, amikből sejtheted, hogy átok ül rajtad!

Átok ül rajtad? – 5 biztos jel, hogy valaki megátkozott / Fotó: Manuel faba / 123RF

Íme a jelek, amik azt üzenik, hogy átok ül rajtad

Bár elsőre talán misztikusnak vagy túlzónak tűnhet a rontás, átok, negatív energia létezése, ezek mind évezredek óta részei a különböző kultúrák hiedelemvilágának. A cikk további részében említett jelek segítenek felismerni, ha valaki esetleg „energetikai támadást” indított ellened, vagyis, megátkoztak.

Megmagyarázhatatlan testi tünetek

Egyik napról a másikra fáj valami, amit addig észre sem vettél? Járod az orvosokat, de nincs magyarázat arra, miért megy például a hasad állandóan, vagy miért riadsz fel minden este ugyan abban az időpontban?

Ha ezek a testi tünetek hirtelen jelentkeznek, esetleg állandóan jelen vannak és nem találod az okát, könnyen gyanakodhatsz arra, hogy bizony valaki megátkozott.

Végtelennek tűnő pech sorozat

Reggel lekésed a buszt, délelőtt elrontod a prezentációt, délután megbüntet az ellenőr, este eddig arra érsz haza, hogy a hűtőd teljesen üres és még az ágyneműt is fel kell húznod. Nincs megállás a lejtőn, ami csak lehet balul sül el. Egy ideig azzal nyugatod magad, hogy Murphy törvénye szerint, „ami el tud romlani, az el is romlik”, ám nem biztos, hogy csupán erről van szó. Lehet, a rosszakaród átka ül rajtad.

Kapcsolati változások

Ha azt veszed észre, hogy a párkapcsolatod egyik pillanatról a másikra kihűl, a barátaid, családtagjaid nem keresnek olyan gyakran, akkor lehet, hogy egy negatív energia hat rád, ami bomlasztja a kapcsolataidat.

A gyertya és a füstölő az első lépés, hogy megszabadulj az átoktól / Fotó: Marc Bosch Bernal / 123RF

Az otthonod sem menedék többé

A lakás, ami eddig nyugalmat árasztott, mikor hazaértél a munkából, most zordnak és barátságtalannak tűnik. Feszültséget érzel, gyakran átfut rajtad a hideg. Lehet, hogy az otthonod átkozta el valaki!

Mindent elhagysz

Pénztárca, kulcs, bérlet. Korábban összeszedettnek gondoltad magad, de már egy ideje folyamatosan vagy elhagysz dolgokat, vagy azt felejted el, hogy hova tetted őket. Különös. Ez lehet egy figyelmeztető jel, hogy valaki negatív energiákat sugároz feléd.