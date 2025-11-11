Átok ül rajtad? – 5 biztos jel, hogy valaki megátkozott

Vannak nehezebb időszakok, de hogy minden egyszerre történjen, az már gyanús. Ebben a cikkben megosztjuk veled, mik azok a jelek, amikből sejtheted, hogy átok ül rajtad!
Bár elsőre talán misztikusnak vagy túlzónak tűnhet a rontás, átok, negatív energia létezése, ezek mind évezredek óta részei a különböző kultúrák hiedelemvilágának. A cikk további részében említett jelek segítenek felismerni, ha valaki esetleg „energetikai támadást” indított ellened, vagyis, megátkoztak.
Egyik napról a másikra fáj valami, amit addig észre sem vettél? Járod az orvosokat, de nincs magyarázat arra, miért megy például a hasad állandóan, vagy miért riadsz fel minden este ugyan abban az időpontban?
Ha ezek a testi tünetek hirtelen jelentkeznek, esetleg állandóan jelen vannak és nem találod az okát, könnyen gyanakodhatsz arra, hogy bizony valaki megátkozott.
Reggel lekésed a buszt, délelőtt elrontod a prezentációt, délután megbüntet az ellenőr, este eddig arra érsz haza, hogy a hűtőd teljesen üres és még az ágyneműt is fel kell húznod. Nincs megállás a lejtőn, ami csak lehet balul sül el. Egy ideig azzal nyugatod magad, hogy Murphy törvénye szerint, „ami el tud romlani, az el is romlik”, ám nem biztos, hogy csupán erről van szó. Lehet, a rosszakaród átka ül rajtad.
Ha azt veszed észre, hogy a párkapcsolatod egyik pillanatról a másikra kihűl, a barátaid, családtagjaid nem keresnek olyan gyakran, akkor lehet, hogy egy negatív energia hat rád, ami bomlasztja a kapcsolataidat.
A lakás, ami eddig nyugalmat árasztott, mikor hazaértél a munkából, most zordnak és barátságtalannak tűnik. Feszültséget érzel, gyakran átfut rajtad a hideg. Lehet, hogy az otthonod átkozta el valaki!
Pénztárca, kulcs, bérlet. Korábban összeszedettnek gondoltad magad, de már egy ideje folyamatosan vagy elhagysz dolgokat, vagy azt felejted el, hogy hova tetted őket. Különös. Ez lehet egy figyelmeztető jel, hogy valaki negatív energiákat sugároz feléd.
Fontos, hogy ne ess pánikba. Nem minden rossz dolognak egy átok az oka. Ha viszont sorozatosan balszerencse ér, azt érzed, hogy valami nem stimmel és átokra gyanakszol, akkor tehetsz „tisztító lépéseket”, hogy levedd a rontást magadról.
Meditálj, gyújts gyertyát vagy füstölőt. Változtasd meg a gondolkodásod és koncentrálj a pozitív dolgokra. Menj sétálni, kirándulni a természetbe, hiszen a természet tele van csupa pozitív energiával, amikkel feltöltődhetsz.
Időnként tényleg előfordulhat, hogy valaki szándékosan megátkoz minket, akár irigységből, haragból, bosszúból. A jó hír az, hogy ezekkel nem kell együtt élnünk. Ha felismerjük a jeleket, tudatosan dolgozhatunk azon, hogy visszanyerjük a belső egyensúlyt.
