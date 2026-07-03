Megfestette a jövőjét? Mindenki ledöbbent a képen, amit az elhunyt Tibor éjjeliszekrényén találtak

Vajon tényleg léteznek olyan megérzések, amelyek túlmutatnak a hétköznapi intuíción? Előfordulhat, hogy az ember tudata bizonyos élethelyzetekben szenzitívebbé válik a szemmel láthatatlan energiákra és a még be nem következett események érzékelésére? Tibor története pontosan erről mesél.
A 62 éves Tibor négy éven át harcolt egy súlyos betegséggel. A kezelések eleinte reményt adtak, később azonban egyre inkább úgy érezte, hogy elfogyott az ereje a küzdelemhez. Miután az orvosok sem kecsegtették teljes gyógyulással, meghozta a legnehezebb döntést: nem kíván több megterhelő kezelést vállalni.
A férfi nem zuhant önsajnálatba vagy depresszióba, hanem még inkább az élet felé fordult: amíg ereje engedte, egyre többet járt a természetbe, meditált, spirituális témájú könyveket olvasott, légzőgyakorlatokat végzett, és hobbi szinten festeni kezdett. Felesége, Ancsa mindenben támogatta.
Habár fizikailag egyre jobban gyengült, lelkileg nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá vált. Mintha fokozatosan elengedte volna az őt földhöz kötő félelmeit, és korábbi frusztrációit. Ekkor kezdődtek azok az apró furcsaságok is, amelyekre a család nem talált magyarázatot. Tibor gyakran előre megmondta, ki telefonál hamarosan neki. Előfordult, hogy egy olyan álomról mesélt reggel, amelynek részletei később visszaköszöntek a valóságban. Ancsa szerint a férje érzékelése megváltozott.
„Olyan volt, mintha egyre több mindent észrevenne abból a világból, amit mi nem látunk” - emlékezett vissza. A nő úgy érezte, hogy a közelgő „hazatérés” és lelki megnyugvás különös módon felerősítette Tibor extraszensz képességeit. Mintha a férje szépen lassan egyesülne az univerzummal, és bepillantást nyerne a kozmikus rend működésébe.
Egy délután Tibor egy szokatlan képhez kezdett hozzá: a festményen saját magát ábrázolta, amint egy ragyogó, szivárványszínű fénycsóvába kapaszkodva emelkedik az ég felé. A kép egyáltalán nem keltett szomorú vagy félelmetes benyomást, inkább békét, megkönnyebbülést és elfogadást sugárzott – bár Ancsa elsőre kissé morbidnak találta. „Miért pont ezt fested meg?” – kérdezte. Tibor csak mosolygott. „Nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen most ezt érzem, ez jött ki belőlem” – felelte.
A kép hamarosan elkészült, felkerült a falra, és a mindennapjaik részévé vált. Akkor még senki sem sejtette, hogy hetekkel később egészen más szemmel fognak tekinteni az alkotásra.
Tibor állapota még 2 hónapig viszonylag stabil maradt, majd hirtelen romlani kezdett. Élete utolsó hetét már kórházban töltötte. Amikor egyik nap megállt a férfi szíve, a családot értesítették a kórházból, hogy menjenek be a személyes tárgyaiért. Ancsa összetört szívvel pakolta el a férje holmijait, amikor egy ismeretlen tárgyra lett figyelmes az éjjeliszekrényen. Először nem tulajdonított neki jelentőséget, arra gondolt, talán a szomszéd ágyon fekvő beteghez tartozik. Néhány perccel később azonban Tibor szobatársa megszólalt:
Tudják, ezt nem a kórház adta neki.
A férfi elmesélte, hogy egy nappal korábban meglátogatta őt a kilencéves unokája. A kislány fél óra leforgása alatt megkedvelte Tibort, aki nagyon kedves volt hozzá, érdeklődött a rajzai felől, és szeretetteljesen beszélgetett vele. A látogatás végén a gyerek váratlan dolgot tett: odanyújtotta Tibornak a kedvenc játékát. „Ezt neked adom, hogy meggyógyulj” – mondta. Tibor meghatódva fogadta el az ajándékot. A szobatárs szerint hosszú ideig, könnybe lábadt szemmel nézte a játékot, majd csak annyit mondott a kislánynak: „Köszönöm. Ez nagyon fontos számomra.”
Ancsa végighallgatta a történetet, majd hirtelen elsápadt – egy felismerés villámként hasított belé. A férje egyik utolsó festményére gondolt, melyben a fénycsóvába nézve eltávozik az égbe. Remegő kézzel elővette a telefonját, és megnyitotta a képről készült fotót, amelyet a férje küldött el neki. A festmény alsó részén egy gyermek állt, aki a kezében egy barna plüssmacit tartott – melynek hosszú, piros szalag volt a nyakában. Pontosan olyan, mint amilyen Tibor éjjeliszekrényén feküdt. A család pontosan tudta, hogy a festmény hetekkel korábban készült, és igazán sosem kérdezték meg, kicsoda a képen szereplő kislány. Talán mert azt gondolták, a már felnőtt lányuk kiskori alakját jelképezi.
Véletlen egybeesés volt mindez, vagy inkább kifinomult intuíció, mely által Tibor víziókat láthatott a saját jövőjéről, élete utolsó napjáról és élményeiről? Erre máig sem tudnak választ találni. Ancsa azonban egy valamiben teljesen biztos: Tibor utolsó hónapjaiban olyan lelki békére talált, ami megnyitott számára egy csodavilágot, amelynek létezésében addig maga sem hitt igazán.
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