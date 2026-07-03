Megfestette a jövőjét? Mindenki ledöbbent a képen, amit az elhunyt Tibor éjjeliszekrényén találtak

Vajon tényleg léteznek olyan megérzések, amelyek túlmutatnak a hétköznapi intuíción? Előfordulhat, hogy az ember tudata bizonyos élethelyzetekben szenzitívebbé válik a szemmel láthatatlan energiákra és a még be nem következett események érzékelésére? Tibor története pontosan erről mesél.

Egy férfi előre megfestette a halálát. Fotó: Shutterstock

Amikor a megérzések egyre erősebbé válnak

A 62 éves Tibor négy éven át harcolt egy súlyos betegséggel. A kezelések eleinte reményt adtak, később azonban egyre inkább úgy érezte, hogy elfogyott az ereje a küzdelemhez. Miután az orvosok sem kecsegtették teljes gyógyulással, meghozta a legnehezebb döntést: nem kíván több megterhelő kezelést vállalni.

A férfi nem zuhant önsajnálatba vagy depresszióba, hanem még inkább az élet felé fordult: amíg ereje engedte, egyre többet járt a természetbe, meditált, spirituális témájú könyveket olvasott, légzőgyakorlatokat végzett, és hobbi szinten festeni kezdett. Felesége, Ancsa mindenben támogatta.

A változás szinte szemmel látható volt.

Habár fizikailag egyre jobban gyengült, lelkileg nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá vált. Mintha fokozatosan elengedte volna az őt földhöz kötő félelmeit, és korábbi frusztrációit. Ekkor kezdődtek azok az apró furcsaságok is, amelyekre a család nem talált magyarázatot. Tibor gyakran előre megmondta, ki telefonál hamarosan neki. Előfordult, hogy egy olyan álomról mesélt reggel, amelynek részletei később visszaköszöntek a valóságban. Ancsa szerint a férje érzékelése megváltozott.

„Olyan volt, mintha egyre több mindent észrevenne abból a világból, amit mi nem látunk” - emlékezett vissza. A nő úgy érezte, hogy a közelgő „hazatérés” és lelki megnyugvás különös módon felerősítette Tibor extraszensz képességeit. Mintha a férje szépen lassan egyesülne az univerzummal, és bepillantást nyerne a kozmikus rend működésébe.

A festmény, amely békét sugárzott

Egy délután Tibor egy szokatlan képhez kezdett hozzá: a festményen saját magát ábrázolta, amint egy ragyogó, szivárványszínű fénycsóvába kapaszkodva emelkedik az ég felé. A kép egyáltalán nem keltett szomorú vagy félelmetes benyomást, inkább békét, megkönnyebbülést és elfogadást sugárzott – bár Ancsa elsőre kissé morbidnak találta. „Miért pont ezt fested meg?” – kérdezte. Tibor csak mosolygott. „Nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen most ezt érzem, ez jött ki belőlem” – felelte.