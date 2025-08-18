Horrorisztikus szellem jelent meg egy élőben közvetített videón, beindultak a találgatások

Elképesztő videó terjed futótűzként az interneten, miután egy japán-amerikai Youtuber, Kson online élő közvetítését egy váratlan vendég, egy kísértet szakította meg. Mondani sem kell, a játékról szóló videó ezt követően paranormális estévé változott.

A szellemek köztünk járnak? / Fotó: David Wall

Kson volt az, aki először észrevette kameráján keresztül, hogy a mögötte lévő fehér falon egy furcsa árnyék kezd kirajzolódni, majd egy halvány, Sikoly maszk-szerű "fej" jelent meg üreges szemekkel, nyitott szájjal és csak úgy lebegett a háttérben.

Várjatok. Nem egy arc rajzolódik ki itt?!

- mutatott ki maga mögé Kson, amelyet követően az élő videó kommentszekciója teljesen bepörgött.

Ez nagyon ijesztő

- közölték vele.

Ez most ilyen paranormális jelenség?

- érdeklődtek, míg valaki azt hitte, Kson ezt szándékosan csinálja:

Kérlek hagyd abba, ez tényleg rémisztő.

Az „arc” ezt követően hosszú percekig látszott a közvetítésben, mintha a kamera mozgását is követte volna. A közvetítés vége után pedig a klip gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és heves vita indult arról, mi lehetett a felvételen az a bizarr lény. A legvalószínűbb magyarázat egy technikai jelenség, a kép-beégés. A közvetítés ugyanis 35:55 percnél rövid időre lefagyott, és nagy eséllyel ekkor rögzült egy halvány lenyomat Kson arcáról, létrehozva a hátborzongató „arcot a falon” 2023 májusában, írja a Tocana.