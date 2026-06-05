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Egy éve tűnt el nyom nélkül a tudós – túrázó talált rá holttestére, halála hatalmas rejtély

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 06:00
Rejtélyes halálesetekholttest
A hatóságok azon dolgoznak, hogy kiderítsék, mi történhetett Melissa Casias-szal. Mit lehet tudni a tudós rejtélyes haláláról?
CJA
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Egy éve, hogy Melissa Casias egy nap nem tért haza munkahelyéről - a tudós holttestére most bukkantak rá, de halála körülményeit még mindig rejtély övezi.

Erdőben találtak rá a tudós holttestére
Erdőben találtak rá a tudós holttestére (Fotó: Pexels)

Mi történhetett Melissa Casias-szal?

Az 53 éves nő 2025 júniusában tűnt el nyom nélkül. Ekkor az Új-Mexikóban található Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban dolgozott adminisztratív asszisztensként. A keresést hónapok után zárták le, annak ellenére, hogy Casias családja könyörgött a hatóságoknak - nem voltak képesek beletörődni a történtekbe.

2026. május 28-án, közel egy évvel rejtélyes eltűnése után, egy túrázó bukkant rá holttestére a Carson Nemzeti Erdő McGaffy Ridge területén. A hivatalos közlemény szerint Casias koponyáján lövési sérülések nyomait azonosították, holtteste mellett pedig fegyvert találtak.

Bár a hatóságok a tudós halálának okát és módját most a vizsgálatok alapján fogják megállapítani, lánya, Sierra szerint anyukáját meggyilkolták. Elmondta, hogy Casiasnak nem volt fegyvere, de a hatóságok ezt még nem erősítették meg. Most azon dolgoznak, hogy lenyomozzák a fegyver eredetét a sorozatszáma alapján.

A tudós utolsó napja

Sierra nem sokkal anyukája eltűnése után egy interjúban mesélt Casias utolsó napjáról. Az anyuka reggel 7:45 körül elfelejtett jelvényéért tért vissza a házba, hisz enélkül nem tudott volna belépi a laboratóriumba. 12:50 körül lányát látogatta meg munkahelyén, ott egy szendvicset is elfogyasztott. 

Sierra ekkor látta anyukáját utoljára, de elmondása szerint semmi szokatlant nem észlelt, tán annyit, hogy Casias kicsit csendesebb volt a szokásosnál. Aznap este a tudós nem tért haza, de az autóját a felhajtón találták, és minden személyes holmija a házban volt.

A nyomozás során kiderült, hogy Casias mobiltelefonját és a felhőalapú adatait teljesen törölték, és gyári beállításokra állították vissza. Ezután kezdődtek a keresések, amelyek eredmény nélkül zárultak, egészen addig míg egy túrázó rá nem talált a tudós holttestére - írja a Mirror.

 

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