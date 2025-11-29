Megérzéseink valóban a jövőbeli énünk üzenetét rejtik? Megdöbbentő felfedezést tett egy kutatás

Néha olyan erős megérzéseink vannak a jövővel kapcsolatban, hogy komolyan elgondolkodunk azon, hogy valamiféle hatodik érzékkel áldott meg bennünket a sors. Nos, talán nem is olyan elrugaszkodott elképzelés ez. Legalábbis Julia Mossbridge neurológus szerint.

Az elmélet alapján megérzéseink a jövőből érkező emlékek lehetnek.

Forrás: 123RF

A megérzéseket egy egyszerű monitoros megfigyeléssel vizsgálták.

A vizsgálat eredményeiből született elmélet szerint, az intuíciók a jövőből érkező emlékek lehetnek.

Más kutatók földhözragadtabb magyarázatot adtak a jelenségre.

Megérzéseink talán nem véletlenszerű intuíciók

A neurológus szerint időérzékelésünk rugalmasabb, mint ahogy azt el tudjuk képzelni. Lehet, hogy tudatunk nincs úgy a jelenhez láncolva, mint a fizikai jelenlétünk. A kutatás szerint, az intuíció valóban egy képesség lehet, amellyel átvághatjuk az idő kerekét, és beleshetünk vele a jövőbe.

A megérzések vizsgálata

A kutatók egyszerűen tesztelték, mire vagyunk képesek. A vizsgálatban résztvevő alanyoknak egy számítógépen mutattak képeket. Egy részük semleges, más részük érzelmileg felkavaró volt. Mindeközben a résztvevők szívritmusát, agyhullámait és bőrvezetését is monitorozták.

Megdöbbentő összefüggéseket vettek észre

A semleges képek előtt semmilyen fizikai tünetet nem vettek észre. Az érzelmileg megterhelő képek előtt viszont, a vizsgálati alanyok testi reakciói, mint a pulzusszám, az agyhullámok és a bőr vezetőképessége, hirtelen megugrottak. Mintha a résztvevők szervezete előre felkészült volna arra, hogy valami kellemetlen következik. Mintha megérzéseikkel valóban a jövőbe tekintettek volna.

A megérzések magyarázata

A kutatók nagy része azonban szkeptikusan áll a jövőből érkező emlékek elméletével szemben, és egy földhözragadtabb, evolúciós lábakon álló elmélettel magyarázza a jelenséget. Az úgy nevezett adaptív tudattalan működésével, ami tulajdonképpen az agyunk háttérben futó rendszere.

Az erős intuíció mögött, egy evolúciós magyarázat is állhat.

Fotó: Oleshko Artem

Ez a „rendszer” lehetővé teszi, hogy fénysebességgel ismerjünk fel mintázatokat, behatásokat úgy, hogy sokszor még nem tudatosítjuk azokat. Így lehet, hogy az alanyok agya tudat alatt feldolgozott egy ismétlődő jelet vagy ritmust, és ebből tudta, mikor kell készenléti állapotba kapcsolni (felkészülni egy felkavaró képre).