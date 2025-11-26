Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Bízol a hatodik érzékedben? Töltsd ki a személyiségtesztet és derítsd ki, mennyire erős az intuíciód

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 16:45
Az intuíciónk sokszor megsúgja, merre érdemes indulnunk, figyelmeztet és elővigyázatossá tesz – már ha figyelünk rá. Töltsd ki személyiségtesztünket és tudd meg, te mennyire vagy intuitív!
Porosz Viktória
Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az intuíció nem valamiféle misztikum, hanem egy nagyon is létező, összetett agyi folyamat. Az elménk rengeteg apró részletet raktároz el, még azokat is, amelyek fölött a tudatunk átsiklik. Amikor ismerős helyzettel találkozunk, ezek az információk pillanatok alatt összeállnak egy érzéssé. Innen ered az a bizonyos megérzés, az intuíció, amely sokszor pontosabb, mint bármilyen racionális mérlegelés. Ha kíváncsi vagy, te mennyire támaszkodsz az intuíciódra, töltsd ki a következő rövid személyiségtesztet.

Személyiségtesztben szereplő kép egy meditáló nőről és férfiról
A személyiségtesztből kiderül, mennyire erős a hatodik érzéked.
Fotó: 123RF

Intuíció személyiségteszt: mi az, ami leginkább igaz rád?

  1. Van okod arra, hogy ne bízz az intuíciódban?
    a) Igen, nem egyszer becsapott már.
    b) Nincs, általában jól működik.
    c) Néha előfordul, de nem jellemző.
  2. Előfordul, hogy megtörténik az, amiről álmodtál?
    a) Igen, gyakran érzem, hogy üzennek az álmaim.
    b) Nem nagyon emlékszem az álmaimra.
    c) Ritkán, de előfordult már érdekes egybeesés.
  3. Előfordult, hogy gondoltál valakire, és rövid időn belül találkoztatok is?
    a) Igen, ez többször megtörtént.
    b) Nem jellemző.
    c) Előfordult, de nem foglalkoztam vele különösebben.
  4.  Szeretsz egyedül lenni?
    a) Igen, engem ez tölt fel.
    b) Nem, általában rosszul esik.
    c) Néha szeretek, néha nem.
  5. Meghibásodott már valami a közeledben anélkül, hogy hozzányúltál volna?
    a) Igen, több alkalommal is.
    b) Egyszer talán.
    c) Nem, velem ilyen nem szokott történni.

Értékelés

Ha a legtöbb válaszod A: Erős intuícióval rendelkezel

Te azok közé tartozol, akiknél a megérzések valódi támpontot jelentenek. Sokszor már azelőtt megérzed a dolgokat, mielőtt bármi konkrétumot tudnál. Könnyen ráérzel a helyzetekre, ösztönösen felismered az apróbb jeleket, és az álmaid is gyakran visszaköszönnek a valóságban. Ha hagyod érvényesülni ezt a képességet, az intuíciód tovább erősödik, és sok döntést megkönnyít majd az életedben.

Ha a legtöbb válaszod B: Inkább az észérvekre hallgatsz 

Te főleg a logikádra, a tapasztalatodra, és kézzelfogható tényekre támaszkodsz, ami sokszor nagyon is hasznos. A belső hangod emiatt halkabb, vagy egyszerűen csak nem figyelsz rá. Ha szeretnéd erősíteni az intuíciód, érdemes néha befelé figyelned, elcsendesedned, és hallgatnod a spontán megérzéseidre.

Ha a legtöbb válaszod C: Időnként megszólal a belső hangod

A megérzéseid olykor nagyon is jól működnek, csak nem mindig figyelsz rájuk. Előfordul, hogy egy helyzetről vagy személyről van egy első benyomásod, amely később beigazolódik, de ezt gyakran háttérbe szorítja benned a racionalitás. Ha szeretnéd fejleszteni a hatodik érzéked, próbálj többször figyelni a saját érzéseidre – meglepő felismeréseket hozhatnak.

