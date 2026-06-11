Évekig gyászolta rejtélyesen elhunyt apját – kiásatta a sírt, hogy válaszokat találjon, mire kiderült: a test nem az övé

Mark Wells évekig azt hitte, hogy az a feladata, hogy megoldja apja halálának rejtélyét, de amikor kiásatta a sírt, egy teljesen új rejtély ajtaja nyílt ki.

Kiásatta a sírt, kiderült nem apja fekszik benne (Fotó: Pexels / Pexels)

Kiásatta a sírt, válaszok helyett újabb kérdések merültek fel

A férfi DNS-vizsgálatot végeztetett a maradványokon amelyeket apja, Dale Wayne Wells néven temettek el, abban a reményben, hogy a modern tudomány talán sikerrel jár ott, ahol az évtizedekig tartó vizsgálatok kudarcot vallottak. A test azonban, amelyet családja 1985 óta gyászolt, egyáltalán nem az apjáé volt.

Ez a felfedezés arra késztette az 52 éves Markot, hogy válaszokat keressen - nemcsak hogy továbbra sincs magyarázat arra, mi történt Dale-lel, de az is kérdés, kit temettek el helyében.

A legfontosabb, hogy tudjam, él‑e még az apám. Nem tudom, hogy meghalt‑e már. Válaszokat akarok.

Dale 38 éves volt, amikor 1985 februárjában eltűnt. Hónapokkal később egy feltételezett holttestet találtak egy erdőben Colfax közelében, Kaliforniában, körülbelül hat kilóméterre akkori felesége otthonától. Mark szerint a maradványokat súlyosan megrongálták az állatok a nyolc hónap alatt, amíg felfedezetlenül ott feküdt.

A felfedezés ellenére a nyomozók sosem tudták pontosan megállapítani, hogyan halt meg a férfi. Mark információi szerint három golyót találtak a holttest közelében, ami miatt egyesek úgy vélték, Dale öngyilkosságot követhetett el.

A történetben az első áttörés akkor történt meg, amikor megtalálta apja halotti anyakönyvi kivonatát, amelyben a halál okát „ismeretlenként” tüntették fel. Miután szembesítette anyját, rájött, hogy sok minden, amit apja haláláról hitt valójában nem igaz. Ettől a ponttól kezdve egyre elszántabb lett, hogy kiderítse, mi is történt valójában.

Végül úgy döntött, hogy a DNS‑vizsgálat hozhatja meg azt az áttörést így 2019 augusztusában fizetett a maradványok exhumálásáért. Az eredmények 2022 májusában érkeztek meg.

Azon gondolkodtam először: ez nem az apám a földben. Másodszor pedig: ez azt jelenti, hogy még él…?

A rendőrség máig nem azonosította azt a férfit, akinek maradványait Dale nevében temették el, Dale-t pedig ismét hivatalosan eltűntként tartják nyilván. Több mint 40 évvel eltűnése után a fia sem került közelebb ahhoz, hogy megtudja, hová tűnt, vagy mi történt vele - írja a Metro.