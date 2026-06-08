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Tarot-lapok az asztalon.

Válassz egy tarot-kártyát, és olvasd el, milyen fontos üzenetet tartogat számodra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors jóslás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 17:45
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Ez a cikk nem véletlenül talált meg téged! Úgy érzed, elakadtál? Nézd meg jól a képet, és válassz egy tarot-lapot a megérzésed szerint! A kártyád megsúgja, merre tart az életed!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Biztosan kerültél már olyan helyzetbe, amikor úgy érezted, nem tudod, merre tovább. Elakadtál, elbizonytalanodtál abban, hogy mit kellene tenned. Ilyenkor a legnagyobb erő a kezedben a tarot, hiszen abban segít, hogy a külvilág visszaigazolásai helyett befelé figyelve találd meg a válaszokat. Ha most is szükséged lenne egy spirituális iránymutatásra, ez a cikk neked szól!

Tarot-kártyákkal jósol egy idős hölgy a fiatal nőnek az asztalnál ülve.
Itt az idő, hogy válaszra lelj! Hívd segítségül a tarot-kártyák erejét!
Fotó: Nomad_Soul / Shutterstock
  • A tarot segít megtalálni a helyes utat a nehéz helyzetekben.
  • Most 3 lap közül kell kiválasztanod, melyik szól hozzád a leghangosabban.
  • Kiderül, mit üzen neked a tudatalattid.

Tarot-kártya jóslás: válassz egy lapot, és megmutatjuk, mit üzen neked

Ezzel a tarot-jóslattal mély betekintést nyerhetsz a tudatalattidba. Megmutatja, hol tartasz az életedben, és mire lenne most szükséged. Válassz egy tarot-kártyát az alábbi három közül – a megérzésedre hallgatva! Az a lap, amelyik először megfog, a te üzenetedet hordozza.

Nézd meg jól a képet, válassz az intuíciód szerint, majd olvasd el az üzenetedet!

Ha a Hold tarot-kártyát választottad

Kulcsszavaid: érzelmi zűrzavar, tisztázás, elengedés

Valakihez túl szorosan kötődsz. Lehet, hogy egy családtaghoz, baráthoz vagy egy régi szerelemhez. A kapcsolat mostanában több zavart okoz, mint amennyi támaszt nyújt neked. Érzed, hogy valami nincs rendben, mégsem mersz lépni.

A Hold tarot-lapja azt jelzi, hogy itt az ideje szembenézned ezekkel az érzésekkel, és tisztáznod magadban: épít ez a kapcsolat, vagy inkább visszatart?

Talán elegendő egy őszinte, nyílt beszélgetés, ahol kimondjátok egymásnak, mi bánt, de az is előfordulhat, hogy már túlnőtt rajtatok ez a kötelék, és csak az elengedés hozhat békét. Ne félj attól, hogy fájdalmas lesz – lehet, hogy a szabadság árát most néhány nehéz könnycsepp jelenti, de utána fellélegezhetsz.

Ha a Nap tarot-kártyát választottad

Kulcsszavaid: pozitív fordulat, megkönnyebbülés, új lendület

Nagy levegőt vehetsz, mert úgy tűnik, hamarosan véget ér egy megterhelő időszak. A tarot szerint most egy átláthatóbb, örömtelibb szakasz veszi kezdetét az életedben. 

A Nap tarot-kártyája az újrakezdés, a remény, a gyógyulás jelképe. Ha mostanában túl sok volt a káosz és a bizonytalanság, ne aggódj, mert hamarosan minden a helyére kerül. A dolgok rendeződni fognak!
Azonban fontos, hogy jelen legyél. Ez a lap nem azt üzeni, hogy dőlj hátra, és ne törődj semmivel. Arra is figyelmeztet, hogy ne hanyagold el magad: fókuszálj az egészségedre, az alvásra, tarts egy kis szünetet, ha úgy érzed, szükséged van rá. Így leszel elég erős ahhoz, hogy kihasználd a közeljövőben felkínálkozó lehetőségeket.

Ha a Világ tarot-kártyára esett a választásod

Kulcsszavaid: beteljesülés, új kezdet, célba érés

Tarot-jóslás kártyákkal.
Fontos üzeneted van: nem baj, ha nem lesz hibátlan a végeredmény, vagy nem úgy sikerül, ahogy azt korábban már annyiszor elképzelted: a bátorságod siker, a kezdet pedig fejlődés.
Fotó: 123RF

Valami régóta ott motoszkál már a fejedben. Ez lehet egy ötlet, amit már százszor lepörgettél magadban. Talán egy projekt, talán egy karrierváltás vagy egy utazás. Eddig folyton találtál kifogást a megvalósítására? Mindig későbbre halasztottad?

Nos, a tarot most azt mondja: a később most van!

A Világ tarot-lapja azt üzeni, hogy megerősödtél már annyira, hogy végre belevágj. Lehet, hogy félelmetesnek tűnik, de nem lehet örökké a tökéletes pillanatra várni. Kezdd kicsiben! Ne akarj egy hét alatt csodát tenni. Tervezz, jegyzetelj, gyűjts inspirációt! Ha elindulsz, egyre több energia tér majd vissza hozzád.

Kattints a videóra, hunyd be a szemed pár percre, lélegezz mélyeket, és tedd meg az első lépést:

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