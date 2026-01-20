De vajon mit jelent, ha egy lap újra és újra visszatér? Melyik az a Tarot kártya lap, amit még a legtapasztaltabb jósok is tisztelettel kezelnek? Egyáltalán miről beszélünk, amikor azt mondjuk a tarot lapok ereje?

Ezt árulja el rólad a Tarot kártya – A lap, amitől mindenki retteg

Ezt árulja el rólad a Tarot kártya

A Tarot kártya eredetét tekintve megoszlanak a vélemények. Sokan egyszerű, szórakoztató jóskártyának tekintik, azonban vannak, akik szerint Atlantisz ősi tudásának letéteményesei. Először, egy 1377-ből fennmaradt dokumentumban tettek róluk említést, amelyben betiltották használatukat. Azonban ez a tiltás sem tudta megállítani a terjedésüket, és a világ nagyobb városaiba hamar eljutott a kártyák mágikus híre. Nem elhanyagolható tényező, hogy a középkor kommunikációs korlátait és a könyvnyomtatás hiányát figyelembe véve is ennyire gyorsan ismertté vált.

A 78 lapos kártyából álló csomagot velencei – a későbbiekben marseille-i – Tarotnak nevezték, és már a 15.században elérte a maihoz hasonló formáját. A szakirodalom ezeket a lapokat tekinti az eredetinek. Jellegzetes, egyszerűen színezett lapjai erősen megosztják a hozzáértőket, abban azonban egyetértenek, hogy szimbólumrendszere valóban a ma kapható lapok eredetiének tekinthetőek.

A Tarot kártya szimbólumrendszere generációkon át szájhagyomány útján terjedt, akárcsak a kártyavetés tudománya. Azonban érdemes különbséget tenni a cigánykártya vagy vetőkártya és a Tarot kártya között, kivéve, ha lealacsonyítva szeretnénk kezelni a Tarot kártya tudását, és jóskártyaként fogjuk fel.

A Tarot kártya 78 lapból áll

Mi is pontosan a Tarot kártya?

A Tarot kártya 78 lapból áll, mely két fő részre oszlik: Nagy Arkánum (22 lap) és Kis Arkánum (56 lap). A Nagy Arkánum lapjai erőteljes, sorsfordító energiákat képviselnek – ezek szólnak a belső utazásról, lelki fejlődésről, míg a Kis Arkánum a mindennapi élet eseményeit, hangulatait és döntéseit mutatja meg.

Fontos kiemelni, hogy a lapokat nem jó vagy rossz értelemben kell értelmezni, hanem mindegyik egy tanításon keresztül mutat meg valami újat, még akkor is, ha elsőre ez sokszor ijesztőnek tűnik.