Ezt árulja el rólad a Tarot kártya – A lap, amitől mindenki retteg

De vajon mit jelent, ha egy lap újra és újra visszatér? Melyik az a Tarot kártya lap, amit még a legtapasztaltabb jósok is tisztelettel kezelnek? Egyáltalán miről beszélünk, amikor azt mondjuk a tarot lapok ereje?
A Tarot kártya eredetét tekintve megoszlanak a vélemények. Sokan egyszerű, szórakoztató jóskártyának tekintik, azonban vannak, akik szerint Atlantisz ősi tudásának letéteményesei. Először, egy 1377-ből fennmaradt dokumentumban tettek róluk említést, amelyben betiltották használatukat. Azonban ez a tiltás sem tudta megállítani a terjedésüket, és a világ nagyobb városaiba hamar eljutott a kártyák mágikus híre. Nem elhanyagolható tényező, hogy a középkor kommunikációs korlátait és a könyvnyomtatás hiányát figyelembe véve is ennyire gyorsan ismertté vált.
A 78 lapos kártyából álló csomagot velencei – a későbbiekben marseille-i – Tarotnak nevezték, és már a 15.században elérte a maihoz hasonló formáját. A szakirodalom ezeket a lapokat tekinti az eredetinek. Jellegzetes, egyszerűen színezett lapjai erősen megosztják a hozzáértőket, abban azonban egyetértenek, hogy szimbólumrendszere valóban a ma kapható lapok eredetiének tekinthetőek.
A Tarot kártya szimbólumrendszere generációkon át szájhagyomány útján terjedt, akárcsak a kártyavetés tudománya. Azonban érdemes különbséget tenni a cigánykártya vagy vetőkártya és a Tarot kártya között, kivéve, ha lealacsonyítva szeretnénk kezelni a Tarot kártya tudását, és jóskártyaként fogjuk fel.
A Tarot kártya 78 lapból áll, mely két fő részre oszlik: Nagy Arkánum (22 lap) és Kis Arkánum (56 lap). A Nagy Arkánum lapjai erőteljes, sorsfordító energiákat képviselnek – ezek szólnak a belső utazásról, lelki fejlődésről, míg a Kis Arkánum a mindennapi élet eseményeit, hangulatait és döntéseit mutatja meg.
Fontos kiemelni, hogy a lapokat nem jó vagy rossz értelemben kell értelmezni, hanem mindegyik egy tanításon keresztül mutat meg valami újat, még akkor is, ha elsőre ez sokszor ijesztőnek tűnik.
A Tarot kártya egyik legismertebb, és leginkább félreértett lapja a Halál. A legtöbb jós tisztában van azzal, hogy ez nem szó szerinti halált jelent, hanem valami végérvényes változást. Ez lehet egy kapcsolat vége, egy régi életszakasz lezárása, vagy akár egy új, mélyebb önismereti szint elérése.
A Halál lapja az átalakulás és újjászületés szimbóluma. Arra figyelmeztet, hogy ideje elengedni, ami már nem szolgál téged, még ha fájdalmas is. Aki ezt a lapot húzza, az biztos lehet benne: valami új kezdődik, de előbb szembe kell néznie azzal, amit maga mögött hagy.
A Tarot kártya minden lapja tükröt tart eléd. A Nagy Arkánum 22 figurális lapból áll, ezekből felvillantunk néhányat, amik közül, ha gyakran húzod ugyanazt a lapot, akkor valamilyen lelki tanulnivalóval van dolgod. Például:
A lapok nem megjósolják a jövőt, hanem segítenek megérteni, milyen irányba haladsz, és hogyan tudod a lehető legjobbat kihozni magadból.
Igen, de fontos, hogy tisztelettel közelíts a kártyákhoz. Mielőtt húznál, csendesedj el, gondolj arra a kérdésre, ami foglalkoztat, majd keverés után válassz egy lapot. Írd le, mit látsz benne, hogyan kapcsolódik az életedhez, és meglepő felismeréseid lehetnek.
Akár hiszel a sorsszerűségben, akár csak önismereti eszközként tekintesz rá, a Tarot kártya segíthet eligazodni az élet nehéz helyzeteiben. A lapok nem mondják meg mit tegyél, hanem rávezetnek, hogy meghalld a saját belső hangodat.
És ne feledd, hogy még a legijesztőbb lapok is lehetőségeket rejtenek. A Halál nem az út vége, hanem egy új kezdet első lépése. A kérdés csak az: készen állsz-e elengedni azt, ami már nem Te vagy?
