A reinkarnáció 6 jele, amely arra utalhat, hogy nem először jársz a Földön

Gyakran a déjà vu jelenség is olyan érzést kelt, mintha egy régi emlék villanna be. A reinkarnáció gondolata évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, és számos kultúra lényegi részét képezi.

A reinkarnáció több keleti vallás lényegi eleme

Fotó: gremlin

A reinkarnáció, vagyis a lélekvándorlás sok keleti vallás lényegi eleme.

Az újjászületés egyes hitvilágokban addig folytatódik, amíg a lélek el nem éri a teljesen felszabadult állapotot.

Az reinkarnációnak számos jele lehet egyes hiedelmek szerint.

Mi az a reinkarnáció?

A lélekvándorlás, vagyis reinkarnáció leginkább a keleti vallások tanításaiban kap kiemelt szerepet. A hinduizmus és a buddhizmus szerint a lélek több életen át fejlődik, és minden új születés egy újabb lehetőség arra, hogy a lélek közelebb kerüljön egyfajta belső tökéletességhez. Ezekben a kultúrákban az újjászületés a világ működésének része, és egészen addig folytatódik, amíg a lélek meg nem szabadul minden tehertől, és el nem éri azt a tiszta, felszabadult állapotot, amelyben már nincs szüksége újabb földi életre.

A szemlélet a történelem során az ókori görögök filozófiájában, különféle európai és közel-keleti tanításokban is megjelent, illetve manapság is egyre több, spirituális beállítottságú személy hisz abban, hogy egészen addig visszaszületünk a Földre, amíg meg nem tanulunk mindent, amit kell.

Akár hiszel ebben a gondolatban, akár nem, ha a következő jeleket tapasztalod, jusson eszedbe annak a lehetősége, hogy talán te sem először jársz a Földön.

A reinkarnáció jelei

1. Ismerős helyek

Talán veled is előfordult már egy idegen városban, hogy olyan érzés kerített hatalmába, mintha ismernéd a környéket. Ez nem feltétlenül a klasszikus déjà vu érzése; elképzelhető, hogy valamiféle ösztönös felismerés.

2. Élénk, visszatérő álmok helyszínekről, helyzetekről

Az álmok többsége gyorsan elillan, de vannak olyan visszatérő képek, amelyek hosszú ideig veled maradnak. Ha rendszeresen álmodsz ugyanarról a tájról vagy korszakról, és ráadásul különös pontossággal idézed fel ezeket az álmokat, lehet, hogy valójában emléktöredéket látsz.