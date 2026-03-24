Elakadtál? Ismerd meg a Tarot kártyád, és tudd meg, mi vár rád ebben az évben

A Tarot lapjaival jósolhatunk, a jövőbe tekinthetünk, de szimbólumokként is szolgálnak. Segítségükkel életünk különböző szakaszait, kihívásait és lehetőségeit pillanthatjuk meg. Ez a személyiségteszt most segít abban, hogy megtaláld a saját utadat!
Ahhoz, hogy megértsd, mit üzen neked a Tarot, tudnod kell, hogyan működik!
Egy hagyományos Tarot pakli 78 lapból áll. Ezek közül 22 lap a Nagy Arkánum része. Ezek a lapok azok, amelyek az élet fontos fordulópontjait és nagy archetipikus történeteit jelenítik meg: az új kezdetet, a sorsfordulatot, az erő próbáját vagy az átalakulásokat. A többi lap – a Kis Arkánum kártyái – inkább a mindennapi eseményekre és tapasztalatokra mutatnak rá.
A Tarot nem egyszerű sorskártya, hanem az önismeret egyik eszköze is. Szimbólumrendszere segíthet új nézőpontból megközelíteni életünk eseményeit, és új irányokat nyitni gondolkodásunkban.
A személyiségteszt kérdéseire válaszolva megtudhatod, melyik Nagy Arkánum lap tükrözi életed jelenlegi szakaszát. A Tarot-kártyád pedig útmutatást nyújt majd, hogy a megfelelő döntést hozhasd meg!
Válaszd ki minden kérdésnél azt az egy választ, amelyik leginkább igaz rád!
Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet!
A Bolond a Tarot egyik legismertebb lapja, amely az új kezdeteket, a kíváncsiságot és a szabadságot hivatott megjeleníteni. Ha ezt a lapot kaptad, valószínűleg egy ismeretlen lehetőség áll előtted. A Bolond arra emlékeztet, hogy az igazi fejlődés akkor történik, amikor ki mersz lépni a megszokott keretek közül, és hajlandó vagy próbára tenni magad és tudásod.
A Szerencsekerék a változás és a sorsfordulatok szimbóluma. Ha ezt a Tarot kártyát sorsolta neked a személyiségteszt, most olyan folyamatokon mehetsz keresztül, amelyek egy teljesen új irányba sodorhatnak. Ez talán ijesztő lehet. A Tarot lapod épp ezért egy üzenettel érkezett: emlékeztet, hogy az élet ciklikus, és minden fordulat új lehetőségeket, új örömforrásokat is tartogat.
Az Erő lapja a belső stabilitást, a kitartást és az önuralmat jelképezi. Ha ez lett a teszteredményed, feltehetően olyan kihívásokkal állsz most szemben, amik talán még a te elszántságodat is próbára teszik. Az Erő lapja azt üzeni neked, hogy a nyugalmad és a kitartásod a sikered záloga, amiben sosem szabad kételkedned.
