Elakadtál? Ismerd meg a Tarot kártyád, és tudd meg, mi vár rád ebben az évben

A Tarot lapjaival jósolhatunk, a jövőbe tekinthetünk, de szimbólumokként is szolgálnak. Segítségükkel életünk különböző szakaszait, kihívásait és lehetőségeit pillanthatjuk meg. Ez a személyiségteszt most segít abban, hogy megtaláld a saját utadat!

Személyiségteszt: tudd meg, melyik a te Tarot-lapod!

Fotó: 123RF

A Tarot lapok útmutatással szolgálhatnak.

Jóslásra és önismereti eszközként is alkalmazhatjuk őket.

A személyiségteszt kitöltésével, megtudhatod, melyik lap mutat most irányt neked.

Tarot kártyák a személyiségtesztben: ismerd meg a saját lapodat

Ahhoz, hogy megértsd, mit üzen neked a Tarot, tudnod kell, hogyan működik!

Egy hagyományos Tarot pakli 78 lapból áll. Ezek közül 22 lap a Nagy Arkánum része. Ezek a lapok azok, amelyek az élet fontos fordulópontjait és nagy archetipikus történeteit jelenítik meg: az új kezdetet, a sorsfordulatot, az erő próbáját vagy az átalakulásokat. A többi lap – a Kis Arkánum kártyái – inkább a mindennapi eseményekre és tapasztalatokra mutatnak rá.

A Tarot nem egyszerű sorskártya, hanem az önismeret egyik eszköze is. Szimbólumrendszere segíthet új nézőpontból megközelíteni életünk eseményeit, és új irányokat nyitni gondolkodásunkban.

Melyik a te Tarot-kártyád?

A személyiségteszt kérdéseire válaszolva megtudhatod, melyik Nagy Arkánum lap tükrözi életed jelenlegi szakaszát. A Tarot-kártyád pedig útmutatást nyújt majd, hogy a megfelelő döntést hozhasd meg!

Válaszd ki minden kérdésnél azt az egy választ, amelyik leginkább igaz rád!

Ha most egy új lehetőség tárulna eléd, ami lemondásokkal jár, de sikerrel kecsegtet:

A) Gondolkodás nélkül kihasználnám.

B) Kivárnék, mérlegelnék.

C) Csak akkor vágnék bele, ha biztos a siker. Az élet váratlan eseményei:

A) Izgalmat és lendületet adnak.

B) Egy kicsit megijesztenek.

C) Kihívások, amelyek motiválnak. Melyik érzés illik most leginkább az élethelyzetedhez?

A) Úgy érzem, valami vár rám a közeljövőben.

B) Rengeteg dolog átalakul most körülöttem.

C) Jó ideje keményen küzdök azért, amit el akarok érni. Milyen érzés dominál benned jelenleg?

A) Kíváncsiság.

B) Fejlődésvágy.

C) Elszántság. Mi az, ami felvillanyoz?

A) A spontaneitás.

B) A harmónia.

C) A fejlődés. Mi jellemzi leginkább a céljaidhoz való hozzáállásodat?

A) Számomra az út legalább olyan fontos, mint az eredmény.

B) Sokszor a sorsra bízom magam. Hiszek abban, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell.

C) Mindenért kitartóan megdolgozom, amíg el nem érem, amit kitűztem magam elé. Ha egy tervedet nem sikerül megvalósítanod:

A) Irányt változtatok.

B) Ilyen van. Elfogadom, hogy másképp alakult, és továbblépek.

C) Sosem adom fel. Újra nekifutok. Még keményebben próbálkozom.

Értékelés:

Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet!