Pálmalevél-olvasás: misztikus üzenet vagy ügyes pénzlehúzás?

A hagyomány szerint évezredekkel ezelőtt indiai bölcsek írták fel a sorsunkat pálmalevelekre, amelyek ma is megtalálhatók India titkos könyvtáraiban. A saját sorsáról szóló levelét pénzért bárki kikérheti a pálmaleveleket őrző szerzetesektől, kérdés azonban, hogy valóban földöntúli misztikumról van-e szó, vagy csak egy ügyes és drága trükkről. Íme a pálmalevél-olvasás titkai!

A pálmalevél-olvasás során az ujjlenyomatod típusa mutatja meg, melyik ősi írás hordozza a sorsod történetét

Hogyan működik a pálmalevél-olvasás?

A legenda szerint minden embernek van egy saját pálmalevele, és még csak Indiába utazni sem szükséges ahhoz, hogy hozzájussunk. Csupán az ujjlenyomatunkat kell elküldeni a levél felkutatásához. A hüvelykujj mintája alapján határozzák meg, melyik kötegből fog előkerülni a megfelelő levél, mert azokat a különböző ujjlenyomat típusok szerint kategorizálták. Ha megtalálták a valószínűsített levelet, megkezdődik annak olvasása, értelmezése: a mester kérdéseket tesz fel, amelyekre csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Ha minden stimmel, feltárulnak előttünk az életünk részletei. A szvámi (mester) ótamil nyelven, éneklő formában olvassa fel a levél tartalmát, benne a múlt sokszor hajszálpontosan megfogalmazott eseményeivel, illetve a jövő egyes részleteivel. Az információkat életszakaszokra bontva ismertetik, majd angolra fordítják, végül magyar tolmács közvetíti a számunkra. A leírás kitérhet új lehetőségekre, rejtett képességekre, de figyelmeztethet egészségügyi nehézségekre, vagy akár olyan kihívásokra, amelyekkel adott időszakokban találkozhatunk. A levelek gyakran megoldási javaslatokat is kínálnak.

Hátborzongató és kiábrándító élmények

A Redditen rengetegen írtak a saját élményeikről, amelyekből kiderül, mennyire ellentmondásos a pálmalevél-olvasás megítélése. Egy hozzászóló például a következőképpen fogalmazott: „Először csak a nevem kezdőbetűit kérdezték. Ha nemet mondtam, áttértek a következő kötegre. Amikor végre igent mondhattam, jött az igazi döbbenet: a szüleim és a nővérem nevét pontosan sorolták. Innen viszont csak közhelyek következtek.”

Másvalaki egy chennai központban próbálkozott, és bár a szülei és s házastársa nevét is pontosan megmondták, a folytatás csalódást okozott a számára. „Onnantól csak olyasmiket hallottam, hogy dolgozzak keményen, vigyázzak az egészségemre… semmi, amit ne olvashatnék egy horoszkópban. És persze a részletesebb jóslatokért már plusz pénzt kértek.”