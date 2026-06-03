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Ez a 3 jegy különösen erős megérzésekkel rendelkezik a kínai asztrológia szerint

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 18:45
kínai horoszkóphoroszkóp
Velük nem érdemes ujjat húzni, mert mindig megérzik az igazságot. A kínai horoszkóp szerint mindenre fel vannak készülve. Vajon neked érdemes-e bíznod az előérzeteidben? Cikkünkből kiderül, rajta vagy-e a legintuitívabb jegyek listáján.
Boncza Léda
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Veled előfordult már, hogy egy emberről már az első találkozás alkalmával tudtad, hogy nem bízhatsz benne? Volt már, hogy egyszerűen a zsigereidben érezted, hogy valami rossz közeleg, vagy hogy át akarnak verni? Ha igen, talán te is a kínai horoszkóp legintuitívabb jegyei közé tartozol. Ők azok, akik addig tévedhetetlenek, amíg hallgatnak a belső hangjukra. Megérzéseik hátborzongatóan pontosak. Lássuk, kikről van szó!

Barna hajú fiatal nő a kínai horoszkópban.
Kínai horoszkóp: 3 jegy, akinek sosem tévednek a megérzései.
Fotó: 123RF
  • 3 kínai jegy hihetetlenül erős megérzésekkel bír.
  • Előre érzik, ha veszély közeleg, vagy egy fordulóponthoz érkeznek.
  • Intuíciójuk a logikát is kenterbe veri.

Kínai horoszkóp: a 3 legintuitívabb jegy mind közül

Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

A Sárkány jegy szülöttei egy igen érzékeny belső érzékelővel rendelkeznek. Ezért is tartoznak a legmagabiztosabb és leghatározottabb jegyek közé: többet tudnak, mint mások. Karizmatikus jellemük mögött egy utánozhatatlanul éles és pontos ösztönrendszer dolgozik, amit nem félnek használni.

Mindig tudják, kikben bízhatnak meg, és milyen lehetőségeket érdemes fontolóra venniük; melyik rejt valódi sikert. Nem várják meg, míg a helyzet rosszra fordul. Jóval előtte megérzik, ha lépniük kell.

Disznó (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

A Disznó jegyűek egyedi képessége, hogy távolról kiszagolják mások természetét és energiáit. Ha valaki szomorú, feszült vagy vidám, ők érezni fogják. Ha valaki nem őszinte velük, ők pontosan tudni fogják.

Bár a Disznó a kínai horoszkóp egyik legkedvesebb és legnyugodtabb jegye, nem szabad alábecsülni képviselőit. Harmóniát sugárzó természetük mögött az a meggyőződés áll, hogy senki nem tudja őket átverni, és semmi nem érheti őket váratlanul. Megérzéseik az emberi kapcsolataikban tévedhetetlenül jól működnek.

Kakas (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

A Kakas jegy szülöttei az asztrológiai térkép sasszemei. Köztudott, hogy semmi sem kerüli el a figyelmüket. Igazi megfigyelők, akik a legapróbb részleteket is kiszúrják. Bármilyen mélyre is lett elásva, mindig kikaparják az igazságot.

Intuíciójuk ezzel a kivételes elemzőképességgel ötvözve egy legyőzhetetlen kombinációt alkot. Ők nem egyszerűen a megérzés alapján tájékozódnak. Követik a nyomokat, és összerakják a jeleket. Nemes egyszerűséggel: egy Kakas eszén nem lehet túljárni.

Az alábbi videó segítségével mélyebben is megismerheted a kínai horoszkóp működését:

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