Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Eszter, Eliza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki imádja őket: ők a legvonzóbbak a kínai horoszkóp szerint

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 15:00
kínai horoszkóphoroszkóp
Szépségük határtalan. Ők a legkívánatosabb jegyek a kínai horoszkóp szerint.
A szerző cikkei

Noha sokak szerint a szépség relatív, vannak olyan karakterjegyek, amiket mindenki vonzónak tart. Az asztrológia is árulkodik arról, vajon kik esnek a legkívánatosabb kategóriába. Most a kínai horoszkóp segítségével leplezzük le a leggyönyörűbb jegyeket.

A kínai horoszkóp a kisugárzásról is árulkodik.
Eláruljuk, kik a legvonzóbbak a kínai horoszkóp szerint
Fotó: cowardlion

Bizonyára a te ismerősid között is akad egy-két olyan ember, akikről egyszerűen senki sem tudja levenni a szemét: ők azok, akiket szinte kivétel nélkül mindenki ellenállhatatlannak talál, egyéni ízléstől, stílustól függetlenül. Talán a csillagok is tehetnek minderről? Bizony így van! Az asztrológia nem csak sorsunk alakulására van hatással, de jellemünket, kisugárzásunkat és megjelenésünket is formálja. És hogy kik a leggyönyörűbbek a kínai horoszkóp szerint? Eláruljuk!

Kínai horoszkóp: ők a legszebb jegyek

Nyúl

Egy igazán finom, kiművelt, lágy jegy, melynek szépségét épp az adja, hogy mentes mindennemű ármánytól. Ártatlansága megbízhatósággal, barátságos jellemmel társul, egyfajta gyengédség járja át, aminek egyszerűen képtelenség ellenállni.

Kakas

E karizmatikus jegyre abban a pillanatban rászegeződik minden tekintet, amint belép valahová. Nem véletlenül: magabiztos, sikeres, és ezt nem is fél kimutatni. Megjelenése luxusról árulkodik, így a Kakas szépsége már-már egy műtárgyéval vetekszik.

Patkány

Sokak szerint nincs is szerethetőbb, vonzóbb tulajdonság az együttérzésnél: alighanem ez a tulajdonság az, ami a legkívánatosabb jegyek közé sorolja a Patkányt. Noha nem a klasszikus értelemben szépek, megbízhatóságuk, kedvességük ezt ellensúlyozza.

Kígyó

Intelligens, gondtalan és gyönyörű jegy, aki maradandó benyomást kelt mindenkiben. Ráadásul rejtélyes, ugyanakkor olyan aura lengi körül, ami azonnal megnyugtat mindenkit.

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

  • Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  • Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
  • Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
  • Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu