Kínai horoszkópban használt zodiákus kör. kínai csillagjegy

A kínai horoszkóp szerint ezek a jegyek egymásnak lettek teremtve: szinte mágnesként vonzzák egymást

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 08:15
Az élet újra és újra egymás útjába sodorja őket. A kínai horoszkóp szerint különleges és megmagyarázhatatlan kapocs köti össze ezeket a jegyeket, amit másokkal szinte képtelenek megtapasztalni. Vajon a ti szerelmetek is ilyen erős? Nézd meg, szerepeltek-e az alábbi listán!
Boncza Léda
Kiderült végre, mely csillagjegyek az igazi lelki társak a kínai horoszkóp szerint. Ha ők egyszer egymásra találnak, az örökre szól! Olyan összhang van köztük, amelyet tanítani kellene – ha lehetséges lenne. A csillagok előre elrendelték találkozásukat. Lássuk, mely párosok között van különleges kötelék!

Fotó: Adam Avant /  Shutterstock 
  • A kínai horoszkóp különleges kapcsolatot mutat egyes csillagjegyek között.
  • Ha egyszer egymásra találnak, addig nem tapasztalt szerelmet élhetnek át.
  • Ők igazi lelki társak az asztrológia szerint.

Kínai horoszkóp: ezek a csillagjegyek egymásnak lettek teremtve

Patkány és Sárkány

A legyőzhetetlen páros. A Patkány és a Sárkány kapcsolatát a lelkesedés, a kimeríthetetlen energia és az ambíció hajtja. A Sárkány jegy szülötte örökké álmokat kerget. Önbizalommal teli, tele reménnyel és elhivatottsággal. A Patkány mellette az intelligens és ügyes stratéga, aki átlát minden helyzetet, és megfogalmazza, hogyan érhetik el azokat az égbe törő célokat. Remekül kiegészítik egymást, hiszen míg a Sárkány motivál és inspirál, addig a Patkány rendszerez.

Kapcsolatuk tele van szenvedéllyel. Sok a fent és sok a lent is, de folyamatosan fejlődnek együtt és egyénileg is.

Bivaly és Kígyó

A Bivaly és a Kígyó kapcsolata megszakíthatatlan kötelék. A Bivaly nyugodt, megbízható, és bármit kibír. A Kígyó pedig bölcs és remek megérzései vannak. A kínai horoszkóp szerint az ő szövetségük alapja a megrendíthetetlen bizalom. Tudják, hogy mindig számíthatnak a másikra, és azt is, hogy milyen értékes szerepet töltenek be egymás életében.

Kapcsolódásukat a körülöttük élők is tisztelik és csodálják. Mindenki tudja, hogy sosem fordítanak egymásnak hátat.

Tigris és Ló

A Tigris és a Ló élete együtt egy igazi kaland, tele spontaneitással. Mindketten rajonganak a szabadságért, ezért egyikük sem áll a másik céljai vagy önállósága útjába, és ez teszi őket igazán páratlan párossá. A Tigris vakmerőségének és a energikus optimizmusának keverékéből egy olyan csodaszert varázsolnak együtt, amellyel megállíthatatlanná válnak.

A szerelmi horoszkóp alapján ők sosem unatkoznak, amíg együtt vannak. Egyszerre érzik úgy, hogy legjobb barátok és bolond szerelmesek, akik mindenben képesek meglátni a szépséget.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
