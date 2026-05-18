KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hűtlen férfi a padon két nővel a kínai horoszkópban.

Íme a 3 leghűtlenebb csillagjegy a kínai horoszkóp szerint: a monogámia számukra ismeretlen fogalom

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 17:15
kínai horoszkóphoroszkóphűtlenség
Ha a te párod is szerepel a csalfa kategória „díjazottjai” között, érdemes résen lenned és nyitva tartanod a szemed! A kínai horoszkóp szerint ugyanis van 3 csillagjegy, aki nehezebben viseli a monogámiát, és szinte képtelen ellenállni a csábításnak. Vajon neked is van okod kételkedni a párod hűségében?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A hűség szent és sérthetetlen – már akinek… Ugyanis ezek a jegyek hamar megunják a monogámia által kiszabott határokat, és ha átlépik, nincs visszaút: könnyen kísértésbe esnek. Mutatjuk, kivel jobb kétszer olyan szemfülesnek lenni a kínai horoszkóp szerint!

Hűtlen férfi a telefonját nézi ölelés közben a kínai horoszkópban.
Ők a 3 leghűtlenebb jegy a kínai horoszkópban.
Fotó: fizkes /  Shutterstock 
  • A kínai horoszkóp szerint ez a 3 jegy nehezen viseli a korlátokat egy kapcsolatban.
  • Az izgalmat hajszolják, vagy csak nem tudnak ellenállni a csábításnak.
  • Ők csalják meg a legsűrűbben a partnereiket.

Kínai horoszkóp: ők a leghűtlenebb jegyek mind közül

Patkány

Úgy tartják, a Patkány mindig úgy érzi, talál egy jobb ajánlatot. Ügyes abban, hogy mindent a saját javára fordítson. Elég intelligens és gyors ahhoz, hogy mindig tudja, mit kell mondania ahhoz, hogy elérje, amit akar. Főleg, ha csábításról van szó.

A kínai horoszkóp szerint a Patkány egyik legnagyobb problémája, hogy imádja, ha körülrajongják. Ellenben, ha azt érzi, nem kap elég figyelmet, azonnal máshol kezdi keresni. Ráadásul sokszor szégyenérzet nélkül, mert kicsit komolyabban veszi a mondást, miszerint szerelemben és háborúban mindent szabad. De veszélyesen jól tud titkolózni is. Szinte sosem bukik le, mert mindig van egy B terve. Sőt, általában egy C is.

Kígyó

A Kígyó jegyét végzetes csábítóként emlegetik. Titokzatos és hipnotikus. Ha kinéz magának valakit, az egyhamar biztosan nem felejti el. A legnagyobb bonyodalmat azonban az okozza, hogy a Kígyó élvezi is a macska-egér játékot, amit másokkal űz – még akkor is, ha közben foglalt.

A horoszkóp szerint nincs Kígyó, aki ne szeretné feszegetni a saját határait. Azonban sokan közülük másokéval is szeretnek szórakozni. A legtöbbször nem is egy konkrét ajánlattal kezdődik a viszonya. Egy kis játék, egy kis piszkálódás vagy flört, de ez a jegy egy idő után elfelejti, hol is vannak azok a bizonyos határok, amelyeket korábban csak kerülgetett, mostanra azonban már messze elhagyta őket. Addig játszik a tűzzel, amíg fel nem éget mindent maga mögött.

Majom

Egy Majom mellett senki sem fog unatkozni, mert hihetetlenül jó humora van, nem veti meg a spontaneitást, és tele van energiával is. Hogy ez egy hosszú távú párkapcsolatban előny vagy hátrány… azt mindenki döntse el maga!

A horoszkóp alapján a Majom legnagyobb gyengesége, hogy nem tud ellenállni az újdonság varázsának. Lelkesedni kezd, és képes pillanatok alatt belehabarodni egy idegenbe is, mert annyira élvezi a kalandot, hogy közben észre sem veszi, milyen messzire ment. Mivel pedig elképesztően jól kommunikál, és tudja, hogyan kell bókolni, sajnos könnyen téved olyan terepre, ami eredetileg talán nem is volt a céljai között.

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, mit árul el rólad a kínai horoszkópod:

Tudj meg többet a kínai horoszkóp jegyeiről:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu