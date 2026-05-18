Íme a 3 leghűtlenebb csillagjegy a kínai horoszkóp szerint: a monogámia számukra ismeretlen fogalom

A hűség szent és sérthetetlen – már akinek… Ugyanis ezek a jegyek hamar megunják a monogámia által kiszabott határokat, és ha átlépik, nincs visszaút: könnyen kísértésbe esnek. Mutatjuk, kivel jobb kétszer olyan szemfülesnek lenni a kínai horoszkóp szerint!
Úgy tartják, a Patkány mindig úgy érzi, talál egy jobb ajánlatot. Ügyes abban, hogy mindent a saját javára fordítson. Elég intelligens és gyors ahhoz, hogy mindig tudja, mit kell mondania ahhoz, hogy elérje, amit akar. Főleg, ha csábításról van szó.
A kínai horoszkóp szerint a Patkány egyik legnagyobb problémája, hogy imádja, ha körülrajongják. Ellenben, ha azt érzi, nem kap elég figyelmet, azonnal máshol kezdi keresni. Ráadásul sokszor szégyenérzet nélkül, mert kicsit komolyabban veszi a mondást, miszerint szerelemben és háborúban mindent szabad. De veszélyesen jól tud titkolózni is. Szinte sosem bukik le, mert mindig van egy B terve. Sőt, általában egy C is.
A Kígyó jegyét végzetes csábítóként emlegetik. Titokzatos és hipnotikus. Ha kinéz magának valakit, az egyhamar biztosan nem felejti el. A legnagyobb bonyodalmat azonban az okozza, hogy a Kígyó élvezi is a macska-egér játékot, amit másokkal űz – még akkor is, ha közben foglalt.
A horoszkóp szerint nincs Kígyó, aki ne szeretné feszegetni a saját határait. Azonban sokan közülük másokéval is szeretnek szórakozni. A legtöbbször nem is egy konkrét ajánlattal kezdődik a viszonya. Egy kis játék, egy kis piszkálódás vagy flört, de ez a jegy egy idő után elfelejti, hol is vannak azok a bizonyos határok, amelyeket korábban csak kerülgetett, mostanra azonban már messze elhagyta őket. Addig játszik a tűzzel, amíg fel nem éget mindent maga mögött.
Egy Majom mellett senki sem fog unatkozni, mert hihetetlenül jó humora van, nem veti meg a spontaneitást, és tele van energiával is. Hogy ez egy hosszú távú párkapcsolatban előny vagy hátrány… azt mindenki döntse el maga!
A horoszkóp alapján a Majom legnagyobb gyengesége, hogy nem tud ellenállni az újdonság varázsának. Lelkesedni kezd, és képes pillanatok alatt belehabarodni egy idegenbe is, mert annyira élvezi a kalandot, hogy közben észre sem veszi, milyen messzire ment. Mivel pedig elképesztően jól kommunikál, és tudja, hogyan kell bókolni, sajnos könnyen téved olyan terepre, ami eredetileg talán nem is volt a céljai között.
