A kínai horoszkóp szerint ez a 3 jegy a legszenvedélyesebb szerető: titkuk nem a genetikában rejlik

Rájuk évek múltán is emlékszik mindenki. A kínai horoszkóp alapján ezek a jegyek a legjobb szeretők, akikkel sosem unalmas az élet. Vitathatatlan, hogy nem csupán a csábításhoz értenek, de azt is jól tudják, mi következik utána! Te is köztük vagy?
A Sárkányról köztudott, hogy olyan kisugárzással rendelkezik, amelyet mindenki megirigyel, aki találkozik vele. Azt már kevesebben tudják, hogy ez az ereje a hálószobában is megmutatkozik. Ez a jegy nem egy túl romantikus alkat, de híres magabiztosságát nem hazudtolja meg szeretői szerepében sem, amely már önmagában csábító. Közben pedig azt is pontosan tudja, hogyan veheti le a másikat a lábáról – hogy az egyenesen az ágyában érjen földet.
Szenvedélyes és szeret vezetni. Nem beszél sokat arról, ami a szívében van, de ez semmiben sem akadályozza, mivel tetteivel és érintésével mindenkinél érzékibben ki tudja fejezni azt, amit érez. Humora pedig csak hab vonzereje tortájának tetején, hiszen a Sárkány játékos természet, aki mellett a monotonitás nem ismert fogalom.
A Kígyó jegyét a kínai horoszkóp legszexibbjének tartják. Nem véletlenül. A Kígyóban jelen van egy megfoghatatlan titokzatosság, amely vonzza, csalogatja az embereket. Érzéki partner, aki megfigyeli, szinte érzi a másikat, ezért különleges kapcsolódást tud kialakítani partnerével. Nem kapkod, hiszen ez a jegy szereti átélni a szenvedély minden pillanatát, fontos neki az érzelmi feszültség építése is, nemcsak az, ami utána következik.
A Kígyó csáberejéhez semmi sem hasonlítható. A horoszkóp szerint szinte bárkit képes elvarázsolni, de csak keveseket szeretne igazán. Mellette mindenki úgy érzi, egyszerre van biztonságban és forró veszélyben – és pont ez teszi olyan megmagyarázhatatlanul ellenállhatatlanná.
A Kecske jegy nem tűnik a legvadabb jegyek egyikének, de valójában a legtöbben félreismerik. Nagy meglepetéseket tud okozni, mivel egy elképesztően érzéki és figyelmes partner. A kínai horoszkópban a Kecske a legromantikusabb jegy, aki nem fél érzelmileg is kapcsolódni a másikhoz.
A Kecske számára fontos, hogy a másik jól érezze magát mellette, ezért jobban figyel, mint bárki. Sosem az egója ül a kormány mögött. Valódi élményben lesz része annak, akit ez a jegy maga mellé választ, hiszen más kvalitásait is megtapasztalhatja. Például határtalan kreativitását, amellyel mindig emlékezetes légkört teremt a hálószobában. Aki egy Kecskével van, biztos lehet abban, hogy az unalom sosem lesz a hálószoba vendége.
