A kínai horoszkóp szerint ez a 3 jegy a legszenvedélyesebb szerető: titkuk nem a genetikában rejlik

Rájuk évek múltán is emlékszik mindenki. A kínai horoszkóp alapján ezek a jegyek a legjobb szeretők, akikkel sosem unalmas az élet. Vitathatatlan, hogy nem csupán a csábításhoz értenek, de azt is jól tudják, mi következik utána! Te is köztük vagy?

Kínai horoszkóp: 3 jegy, aki felejthetetlen a hálószobában. Te köztük vagy? / Fotó: Danita Delimont / shutterstock

A kínai horoszkóp szerint ez a 3 jegy a legellenállhatatlanabb szerető.

Szenvedélyesek, és pontosan tudják, mire vágyik a párjuk.

Egyesek sejtelmességükkel, mások gyengédségükkel hódítják meg a szíveket.

Kínai horoszkóp: ez a 3 jegy a legjobb szerető

A Sárkány

A Sárkányról köztudott, hogy olyan kisugárzással rendelkezik, amelyet mindenki megirigyel, aki találkozik vele. Azt már kevesebben tudják, hogy ez az ereje a hálószobában is megmutatkozik. Ez a jegy nem egy túl romantikus alkat, de híres magabiztosságát nem hazudtolja meg szeretői szerepében sem, amely már önmagában csábító. Közben pedig azt is pontosan tudja, hogyan veheti le a másikat a lábáról – hogy az egyenesen az ágyában érjen földet.

Szenvedélyes és szeret vezetni. Nem beszél sokat arról, ami a szívében van, de ez semmiben sem akadályozza, mivel tetteivel és érintésével mindenkinél érzékibben ki tudja fejezni azt, amit érez. Humora pedig csak hab vonzereje tortájának tetején, hiszen a Sárkány játékos természet, aki mellett a monotonitás nem ismert fogalom.

A Kígyó

A Kígyó jegyét a kínai horoszkóp legszexibbjének tartják. Nem véletlenül. A Kígyóban jelen van egy megfoghatatlan titokzatosság, amely vonzza, csalogatja az embereket. Érzéki partner, aki megfigyeli, szinte érzi a másikat, ezért különleges kapcsolódást tud kialakítani partnerével. Nem kapkod, hiszen ez a jegy szereti átélni a szenvedély minden pillanatát, fontos neki az érzelmi feszültség építése is, nemcsak az, ami utána következik.

A Kígyó csáberejéhez semmi sem hasonlítható. A horoszkóp szerint szinte bárkit képes elvarázsolni, de csak keveseket szeretne igazán. Mellette mindenki úgy érzi, egyszerre van biztonságban és forró veszélyben – és pont ez teszi olyan megmagyarázhatatlanul ellenállhatatlanná.

A Kecske

A Kecske jegy nem tűnik a legvadabb jegyek egyikének, de valójában a legtöbben félreismerik. Nagy meglepetéseket tud okozni, mivel egy elképesztően érzéki és figyelmes partner. A kínai horoszkópban a Kecske a legromantikusabb jegy, aki nem fél érzelmileg is kapcsolódni a másikhoz.