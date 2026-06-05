Ez a csillagjegy éli túl a világvégét a mesterséges intelligencia szerint

A mesterséges intelligencia kielemezte, hogy mely csillagjegy szülöttei élhetik túl a világvégét.

A kiválasztott csillagjegy stabil, szívós és fegyelmezett.

A sor végén egy vízjegy kullog, ő élné túl legkevesebb eséllyel az apokalipszist.

Feltették a mesterséges intelligenciának (MI) a mindent eldöntő, sokakat érdeklő kérdést: ki élheti túl legnagyobb eséllyel a világvégét? A gép a horoszkópot hívta segítségül, és a csillagokat megvizsgálva döbbenetes őszinteséggel jelölte meg egy bizonyos csillagjegy szülötteit. Te köztük vagy?

Az MI kielemezte, hogy a horoszkóp szerint melyik csillagjegy szülöttei élik túl a világvégét. Illusztráció: conrado / Shutterstock

Vajon mit mutat a horoszkóp az armageddonról a mesterséges intelligencia szerint?

Korábban a néhai, világhírű fizikus, Stephen Hawking, nemrég pedig a mesterséges intelligencia tett kísérletet arra, hogy megjósolja a világvégét, amely a tudósok szerint közelebb lehet, mint eddig gondoltuk. Az MI a kíméletlen logika, a pszichológia és az asztrológia alaptézisei alapján meghatározta, hogy a mentális és érzelmi stabilitás, a fizikai állóképesség, a stratégiai gondolkodás és az alkalmazkodóképesség szerint melyik csillagjegy szülöttei élhetik túl legnagyobb eséllyel a világvégét. Habár harcias tulajdonsága miatt sokan a Kost vagy a magabiztos Oroszlánt gondolnák a biztos befutónak, nem ők lesznek azok, akik az apokalipszis káoszában élhetnek.

A gépek szerint az abszolút győztes egy csendes, mégis hidegvérű és fegyelmezett csillagjegy – a Bak csillagjegy lett!

Az MI szerint a jegy szülötteit a túlélési ösztönük és a monotóniatűrésük segíti majd át a bolygó legsötétebb óráin, hiszen a Bak stabil jellem, elképesztően szívós figura. Sosem pánikol, a világvége után képes akár hónapokig rejtőzni egy sötét barlangban, miközben mérnöki precizitással beosztja az erőforrásait.

A legnagyobb vesztesek a pusztulás után

A lehetséges túlélők listájának végén a Halak jegy kullog. Az MI elemzésében kiemelte, hogy a Halak túl nagy empátiával rendelkeznek, és az idealizmusuk miatt könnyen áldozattá válhatnak. A túl nagy szívük egy éles helyzetben komoly terhet jelentene nekik. Mindez persze nem jelenti azt, hogy fel kell adniuk a reményt, hiszen a mentális rugalmasság fejleszthető.