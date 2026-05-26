UFO-apokalipszis: Világméretű káoszt és fosztogatást hozhat az idegenek érkezése

Nem nyálkás, zöld lények lépnek majd ki egy repülő csészealjból. A Harvard Egyetem neves professzora, a földönkívüli vadászként is ismert Avi Loeb ugyanis biztos benne, hogy egy mesterséges intelligencia által vezérelt technológiai eszközzel fogunk először találkozni. A szakember azonban komoly és ijesztő figyelmeztetést küldött az emberiségnek, mert szerinte a civilizációnk jelenleg egyáltalán nincs felkészülve egy ilyen látogatásra.

A szakértők szerint a földönkívüliek érkezése azonnali gazdasági és katonai világválságot robbanthat ki a Földön / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A professzor szerint az első és legfontosabb feladatunk az óvatosság, mert vakon sétálhatunk bele a saját vesztünkbe.

Egy dolog világos: meg kell figyelnünk a "randipartnerünket", hogy többet tudjunk meg a tulajdonságairól és a szándékairól, és megbizonyosodjunk arról, hogy nem egy sorozatgyilkos

– figyelmeztetett baljóslatúan Loeb.

Azonnali tőzsdekrach és háborús veszély a földönkívüliek miatt?

Loeb szerint a földönkívüli intelligencia megjelenése azonnali politikai és pénzügyi világválságot szabadíthat a nyakunkba. A hatalmas bizonytalanság miatt a tőzsdék másodpercek alatt omlanának össze, a nemzetek közötti feszültség pedig a tetőfokára hágna. Ha az egyik ország meggondolatlanul reagál, azzal az egész emberiséget rántja magával a szakadékba.

Az egyikük felelőtlen, militarista fellépése a látogatóval szemben mindannyiunkra nézve pusztító hatással lehet

– tette hozzá a professzor.

Kitörhet a világméretű káosz

Nem a harvardi tudós az egyetlen, aki kongatja a vészharangot. Nemrégiben Helen McCaw pénzügyi szakértő egyenesen a Bank of England kormányzójának, Andrew Bailey-nek írt levelet, amelyben sürgette, hogy azonnal dolgozzanak ki vészhelyzeti tervet az UFO-k érkezésére. A szakértő szerint ha nem lépünk időben, a civilizációnk pillanatok alatt darabjaira hullik.

Ha a bankok elkezdenek bedőlni, a fizetési rendszer összeomlik, és lázadások fognak kitörni... őrültség nem gondolni erre és nem tervezni

– fogalmazott kőkeményen McCaw.

A helyzetet tovább fokozza, hogy az amerikai kormány a hónap elején újabb titkos UFO-aktákat hozott nyilvánosságra. Úgy tűnik, már nem az a kérdés, hogy léteznek-e, hanem az, hogy túléljük-e a velük való találkozást – írja a Daily Star.