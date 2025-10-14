Stephen Hawking hátborzongató jóslatot tett a világvégéről, és már nem is vagyunk messze tőle

Stephen Hawking egyszer egy komor jóslatot tett arról, hogyan következhet be a világvége. Annak ellenére, hogy baljós szavai sokakat a mai napig meglepnek, úgy tűnik már nem járunk messze a hátborzongató végtől.

Az emberiség közel jár Stephen Hawking világvége jóslatához. (Képünk illusztráció) Fotó: Pike-28 / Shutterstock

A Föld egyik legnagyobb elméjeként számon tartott Stephen Hawking professzor, a Cambridge-i Egyetem Elméleti Kozmológiai Központjának korábbi kutatási igazgatója, 2018-ban hunyt el, 76 éves korában. Azonban a zseniális fizikus egy évvel halála előtt arra figyelmeztetett, hogy a fékezhetetlen népességnövekedés és az energiafogyasztás növekedése olyan katasztrofális következményekhez vezethet, amelyek során a Föld óriási tűzgolyóvá változhat.

Hátborzongató világvégét látott maga előtt a fizikus

A 2017-es Tencent WE Csúcstalálkozón Hawking azzal kezdte beszédét, hogy semmi jelét nem látja annak, hogy a tudományos vagy technológiai fejlődés lelassulna vagy megállna a jövőben.

Biztosan nem a Star Trek idejéig, ami már csak mintegy 300 évnyire van tőlünk. Azonban a jelenlegi exponenciális növekedés nem folytatódhat az elkövetkező évezredben. 2600-ra a világ népessége váll a vállnak vetve állna, és az elektromos energiafogyasztás olyan mértékű lenne, hogy a Föld izzó vörösen fénylene. Ez fenntarthatatlan.

- mondta.

A professzor részletesen kifejtette, hogy ha a népességnövekedés üteme folytatódik, az emberiség valamilyen katasztrófa, például egy nukleáris háború, által saját magát fogja kipusztítani. Azonban Hawking szerint nemcsak a nukleáris fenyegetés pusztíthatja el a Földet, az idegenek miatt is aggódnunk kellene.

Van egy beteges vicc, miszerint azért nem léptek még kapcsolatba velünk a földönkívüliek, mert amikor egy civilizáció elér a mi fejlettségi szintünkre, instabillá válik, és elpusztítja önmagát. Természetesen az is lehetséges, hogy az UFO-k valóban idegeneket rejtenek, ahogyan sokan hiszik, és a kormányok eltitkolják ezt. Én erről nem tudnék nyilatkozni!

- tette hozzá a professzor.

A mesterséges intelligencia, járványok, és éghajlatváltozás is a vég felé sodorhat minket

Hawking a technológiai fejlődést, a járványok növekedését és a mesterséges intelligencia térnyerését is a világvégét előidéző lehetséges tényezők közé sorolta.