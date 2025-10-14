Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stephen Hawking hátborzongató jóslatot tett a világvégéről, és már nem is vagyunk messze tőle

világvége
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 20:30
jóslatStephen Hawking
Stephen Hawking évekkel halála előtt figyelmeztette a világot: ha a népességrobbanás, a technológiai fejlődés és az energiaéhség nem lassul, a Föld egy nap szó szerint lángba borulhat.

Stephen Hawking egyszer egy komor jóslatot tett arról, hogyan következhet be a világvége. Annak ellenére, hogy baljós szavai sokakat a mai napig meglepnek, úgy tűnik már nem járunk messze a hátborzongató végtől.

Az emberiség közel jár Stephen Hawking világvége jóslatához.
Az emberiség közel jár Stephen Hawking világvége jóslatához. (Képünk illusztráció) Fotó: Pike-28 /  Shutterstock 

A Föld egyik legnagyobb elméjeként számon tartott Stephen Hawking professzor, a Cambridge-i Egyetem Elméleti Kozmológiai Központjának korábbi kutatási igazgatója, 2018-ban hunyt el, 76 éves korában. Azonban a zseniális fizikus egy évvel halála előtt arra figyelmeztetett, hogy a fékezhetetlen népességnövekedés és az energiafogyasztás növekedése olyan katasztrofális következményekhez vezethet, amelyek során a Föld óriási tűzgolyóvá változhat.

Hátborzongató világvégét látott maga előtt a fizikus

A 2017-es Tencent WE Csúcstalálkozón Hawking azzal kezdte beszédét, hogy semmi jelét nem látja annak, hogy a tudományos vagy technológiai fejlődés lelassulna vagy megállna a jövőben.

Biztosan nem a Star Trek idejéig, ami már csak mintegy 300 évnyire van tőlünk. Azonban a jelenlegi exponenciális növekedés nem folytatódhat az elkövetkező évezredben. 2600-ra a világ népessége váll a vállnak vetve állna, és az elektromos energiafogyasztás olyan mértékű lenne, hogy a Föld izzó vörösen fénylene. Ez fenntarthatatlan.

- mondta.

A professzor részletesen kifejtette, hogy ha a népességnövekedés üteme folytatódik, az emberiség valamilyen katasztrófa, például egy nukleáris háború, által saját magát fogja kipusztítani. Azonban Hawking szerint nemcsak a nukleáris fenyegetés pusztíthatja el a Földet, az idegenek miatt is aggódnunk kellene.

Van egy beteges vicc, miszerint azért nem léptek még kapcsolatba velünk a földönkívüliek, mert amikor egy civilizáció elér a mi fejlettségi szintünkre, instabillá válik, és elpusztítja önmagát. Természetesen az is lehetséges, hogy az UFO-k valóban idegeneket rejtenek, ahogyan sokan hiszik, és a kormányok eltitkolják ezt. Én erről nem tudnék nyilatkozni!

- tette hozzá a professzor.

A mesterséges intelligencia, járványok, és éghajlatváltozás is a vég felé sodorhat minket

Hawking a technológiai fejlődést, a járványok növekedését és a mesterséges intelligencia térnyerését is a világvégét előidéző lehetséges tényezők közé sorolta.

Egy másik, 2016-os BBC-interjúban a fizikus azt mondta, hogy az éghajlatváltozás és az üvegházhatás is kulcsszerepet játszhat az emberiség pusztulásában.

Bár egy adott évben a Földet érő katasztrófa valószínűsége meglehetősen alacsony, az idők során összeadódik, és az elkövetkező ezer vagy tízezer évben szinte bizonyossá válik.

- magyarázta Hawking.

Jelenleg a vezető tudósok szerint a Föld akár három éven belül is átlépheti a szimbolikus 1,5 fokos felmelegedési határt, ha a szén-dioxid-kibocsátás továbbra is a jelenlegi szinten marad. Bár a globális felmelegedést egyik napról a másikra nem lehet megállítani, vannak lépések, amelyekkel lassíthatjuk a folyamatot, például az otthonok energiaellátásának megújuló forrásokra való átállítása, valamint környezetbarát közlekedési módok használata.

Korábban elterjedt, hogy a NASA is megerősítette Hawking világvégéről szóló jóslatait, azonban az űrügynökség tagadta, hogy bármilyen kapcsolat lenne a kijelentések és a hivatalos álláspontjuk között - írta a Unilad.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu