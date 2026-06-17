Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Alida, Laura névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
horoszkóp zodiákus jegyek összetört szívvel

Kívül angyalok, belül démonok: 3 csillagjegy, akit jobb, ha sosem haragítasz magadra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 11:30
Bosszúállócsillagjegy
Kíváncsi vagy, ki az a környezetedben, aki a legmélyebb haragot rejtegeti a kedves álarc mögött? A horoszkóp lerántja a leplet azokról a csillagjegyekről, akik egy ideig béketűrők, ám ha átlépsz náluk egy határt, kő kövön nem marad. Mutatjuk a listát!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Létezik három olyan csillagjegy, akik a végtelenségig tűrnek, de ha betelik a pohár, kíméletlen bosszút állnak.
  • A Mérleg, a Rák és a Halak a horoszkóp szerint a legveszélyesebb ellenfelekké válhatnak, ha elárulják őket.
  • Ezek a jegyek jéghideg ignorálással vagy kíméletlen pszichológiai hadviseléssel vágnak vissza.

Senkit ne tévesszen meg a kedves mosoly vagy a végtelen türelem! Vannak olyan csillagjegyek, akik általában béketűrők és kenyérre lehet kenni őket. Ám ha átlépsz náluk egy határt, elszabadul a pokol. Ha a horoszkóp figyelmeztetéseit figyelmen kívül hagyod, olyan bosszút forralnak majd, amiből nincs menekvés, és hirtelen azt sem tudod, hova bújj a haragjuk elől. Mutatjuk azt a három csillagjegyet, akik kívülről angyalok, de ha felbőszíted őket, előbújik a bennük lakozó démon!

horoszkóp csillagjegyek
A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy igazi démonná változik, ha felbőszítik őket.
Fotó: Miha Creative / shutterstock

Ezt mondja a horoszkóp a legfélelmetesebb jegyekről

Csillagjegyünk alapvető személyiségjegyei határozzák meg azt is, hogyan reagálunk a minket ért sérelmekre, és a következő három jegynél kíméletlenebb bosszúállót keresve sem találhatnánk.

Mérleg – a béke követe, aki jéghideg mészárossá változik 

A Mérlegek híresek a diplomatikusságukról, az empátiájukról és arról, hogy gyűlölik a konfliktust. Mindig mosolyognak, mindenkivel kedvesek, és hajlamosak a végtelenségig nyelni. De pont ez a baj! Mivel a Mérleg képtelen azonnal kiadni a haragját, gyűlnek benne a sérelmek. Rendszerezi, iktatja, és amikor betelik a pohár, egyetlen másodperc alatt kattan be nála valami. Hirtelen jéghideggé válik, és olyan pontossággal vágja a fejedhez a legfájdalmasabb igazságokat, hogy a fal adja a másikat. Ha egy Mérleg egyszer kisétál az életedből, utána úgy tesz, mintha soha nem is léteztél volna. Nekik a teljes ignorálás a legfőbb fegyverük.

Rák – a gondoskodó angyal, aki egy életen át bosszút forral

Ő a csillagjegyek tyúkanyója. Lesi minden kívánságodat, főz rád, meghallgat, és ha kell, az utolsó fillérét is odaadja neked. A Rák tiszta lelkű, érzékeny angyal – egészen addig, amíg el nem árulod a bizalmát, vagy meg nem bántod a szeretteit. Ez a jegy azért rendkívül veszélyes, mert az uralkodó bolygója a Hold, ami az érzelmeket és a memóriát irányítja, ez pedig azt jelenti, hogy soha, de soha semmit nem felejt el. Ha megbántod, először magába roskad, majd a fájdalma pusztító haraggá alakul. Mivel mindent tud a legféltettebb gyengeségeidről, hiszen korábban teljesen megnyíltál neki, pontosan tudja, hová kell döfnie ahhoz, hogy a legjobban fájjon, ráadásul képes évekig várni a megfelelő pillanatra a bosszúhoz.

Halak – a cuki álmodozó, aki átkot szór a fejedre

A Halak jegy szülöttei  a horoszkóp szerint olyanok, mintha egy másik dimenzióból léptek volna elő. Kedvesek, önfeláldozók, és sokan azt hiszik róluk, hogy naivak, ezért könnyen ki lehet használni őket. Óriási tévedés! A Halak valóban sokáig tűr, mert hajlamos mártírt játszani, de amikor eléri a kritikus pontot, a benne lakozó démon átveszi az irányítást. Nemcsak hogy zseniálisan manipulálja a környezetét, hogy téged tüntessen fel a világ leggonoszabb emberének, de kíméletlen pszichológiai hadviselésbe kezd ellened. Úgy képes bűntudatot kelteni benned, hogy a végén te fogsz sírva bocsánatért esedezni olyasmiért is, amit el sem követtél.

Nézd meg videón a többi bosszúálló jegyet is:

Ezek a horoszkópos cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu