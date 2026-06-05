Ezek a jegyek képtelenek kibékülni a kínai horoszkóp szerint: örök viszály vár rájuk

Vannak emberek, akik mintha képtelenek lennének kijönni egymással, bármit is tegyenek. Vajon mi ennek az oka? Nos, a válasz sokak szerint a kínai horoszkópban rejlik!
A távol-keleti asztrológia választ ad arra, miért alakulnak ki egyesek között már-már feloldhatatlannak tűnő ellentétek. Most erről rántjuk le a leplet!
A kíváncsi és okos Patkány egyszerűen nem bírja, hogy a kedves és békés Kecske nem hajlandó kilépni a saját komfortzónájából, és bátrabb lépéseket tenni a cél érdekében, míg ez utóbbit épp az idegesíti, ahogy előbbi mindent elér az ügyeskedéseivel. Ha együtt kell dolgozniuk, az bizony az első perctől kezdve feszültséget szül.
A Bivaly évében született emberek kedvesek, ugyanakkor makacsok és konzervatívak, míg a Ló évének szülöttei kalandkedvelők, akik imádnak utazni, és folyamatosan telve vannak energiával. E két személyiség nem viseli el egymást: a Bivaly a Ló hevességét, a Ló a Bivaly merevségét kritizálja folyamatosan.
Két erőteljes jegy, akik közt komoly ellentét húzódik: a Tigris számára az ügyeskedő Kígyó túlságosan sikamlós, aki bűbájjal szerzi meg azt, amit akar, felelősségre azonban nem lehet vonni, míg a Kígyó szerint a Tigris mindig csak a saját érdekeit nézi.
E két jegy az élethez való hozzáállása miatt képtelen meglenni egy fedél alatt. A Nyúl azért kritizálja a Sárkányt, mert az túlságosan célratörő, és együttérzés helyett kész bárkin átgázolni, ha úgy hozza az élet, míg a Sárkány szerint a Nyúl inkább mások kedvében jár, és emiatt nincsenek ambíciói.
A Disznó a megszokások embere, aki képtelen elengedni a kényelmet. A majom szerint túlságosan is materialista. Ezzel szemben a Disznó úgy látja: a Majom valójában képmutató, és a játékos természet mögött könyörtelen jellem húzódik meg.
Az egyik jegy büszke és független, míg a másik hűséges és türelmes. A Kakas szerint a Kutya túlságosan is függ másoktól, míg a Kutya úgy érzi, a Kakas büszkesége túl gyakran csap át önfényezésbe. Épp ezért képtelenek elviselni egymás társaságát.
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
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