Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a jegyek képtelenek kibékülni a kínai horoszkóp szerint: örök viszály vár rájuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ellentét
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 10:30
kínai horoszkópcsillagjegyhoroszkóp
Egyszerűen nem bírják ki egymás mellett! A kínai horoszkóp nem hazudik!

Vannak emberek, akik mintha képtelenek lennének kijönni egymással, bármit is tegyenek. Vajon mi ennek az oka? Nos, a válasz sokak szerint a kínai horoszkópban rejlik!

A kínai horoszkóp szerint a Sárkány például a Nyúllal jön ki a legkevésbé
A kínai horoszkóp szerint a Sárkány például a Nyúllal jön ki a legkevésbé
Fotó: Unsplash

A távol-keleti asztrológia választ ad arra, miért alakulnak ki egyesek között már-már feloldhatatlannak tűnő ellentétek. Most erről rántjuk le a leplet!

Kínai horoszkóp: jegyek, akik közt feloldhatatlan feszültség húzódik

Patkány és Kecske

A kíváncsi és okos Patkány egyszerűen nem bírja, hogy a kedves és békés Kecske nem hajlandó kilépni a saját komfortzónájából, és bátrabb lépéseket tenni a cél érdekében, míg ez utóbbit épp az idegesíti, ahogy előbbi mindent elér az ügyeskedéseivel. Ha együtt kell dolgozniuk, az bizony az első perctől kezdve feszültséget szül.

Bivaly és Ló

A Bivaly évében született emberek kedvesek, ugyanakkor makacsok és konzervatívak, míg a Ló évének szülöttei kalandkedvelők, akik imádnak utazni, és folyamatosan telve vannak energiával. E két személyiség nem viseli el egymást: a Bivaly a Ló hevességét, a Ló a Bivaly merevségét kritizálja folyamatosan.

Tigris és Kígyó

Két erőteljes jegy, akik közt komoly ellentét húzódik: a Tigris számára az ügyeskedő Kígyó túlságosan sikamlós, aki bűbájjal szerzi meg azt, amit akar, felelősségre azonban nem lehet vonni, míg a Kígyó szerint a Tigris mindig csak a saját érdekeit nézi.

Nyúl és Sárkány

E két jegy az élethez való hozzáállása miatt képtelen meglenni egy fedél alatt. A Nyúl azért kritizálja a Sárkányt, mert az túlságosan célratörő, és együttérzés helyett kész bárkin átgázolni, ha úgy hozza az élet, míg a Sárkány szerint a Nyúl inkább mások kedvében jár, és emiatt nincsenek ambíciói.

Majom és Disznó

A Disznó a megszokások embere, aki képtelen elengedni a kényelmet. A majom szerint túlságosan is materialista. Ezzel szemben a Disznó úgy látja: a Majom valójában képmutató, és a játékos természet mögött könyörtelen jellem húzódik meg.

Kakas és Kutya

Az egyik jegy büszke és független, míg a másik hűséges és türelmes. A Kakas szerint a Kutya túlságosan is függ másoktól, míg a Kutya úgy érzi, a Kakas büszkesége túl gyakran csap át önfényezésbe. Épp ezért képtelenek elviselni egymás társaságát.

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

  • Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  • Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
  • Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu