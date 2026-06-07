Ez a 3 csillagjegy hamar kilép a házasságból – A boldogító igen után sem maradnak sokáig melletted

Míg vannak, akik mindent megtennének azért, hogy megmentsék a házasságukat, mások inkább továbblépnek, ha úgy érzik, nincs már visszaút. Ennek oka pedig a horoszkópban keresendő, amely szerint bizonyos csillagjegyek nehezen viselik a kompromisszumokat, ha korlátozzák őket, vagy tartós boldogtalanságot tapasztalnak. Ennek következtében gyakrabban jutnak el oda, hogy kimondják: váljunk el! Ugye, a férjed nem került fel a listára?

Vajon a horoszkóp szerint a férjed is felkerült a listára?

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Mindig ők mondják ki a végső szót.

Inkább választják a válást, mintsem szenvedjenek egy házasságban.

Van három csillagjegy, aki képtelen ragaszkodni egy működésképtelen kapcsolathoz.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a válás bajnoka

A házasság sokak számára egy életre szóló kötelék, az igaz szerelem megpecsételése, ám nem minden kapcsolat végződik happy enddel. Hiszen van, hogy a konfliktusok és a feszültség állandósul, a felek már nem ugyanazokat a célokat követik, vagy az érzelmek egyszerűen kihűlnek, ami váláshoz vezethet. Az asztrológusok pedig úgy vélik, hogy egyesek a személyiségükből fakadóan sokkal könnyebben intenek búcsút a másiknak, mivel kevésbé hajlamosak hosszú ideig ragaszkodni egy rosszul működő kapcsolathoz. Ezért nézzük is, hogy a horoszkóp szerint mely csillagjegyek válnak a legkönnyebben!

Kos csillagjegy

A Kosokra nagyfokú szenvedély és merészség jellemző, miközben elszántan törtetnek céljaik felé. Ugyanakkor rendkívül impulzívak és nagyon türelmetlenek tudnak lenni, különösen, ha érzelmi hullámvasúton mennek keresztül. Nem sokáig bírják a hosszan tartó szenvedést, ezért felszabadító érzéssel tölti el őket, ha végre búcsút inthetnek a másiknak. Amennyiben mély kapcsolatot ápolnak kedvesükkel, a házasság virágozhat, azonban, ha a szenvedély alábbhagy, gyorsan elhidegülhetnek párjuktól. A jegy szülöttei a házasságban az érzelmi köteléket helyezik fókuszba, így ha ez megszűnik, bölcsebbnek látják a válást.

Ez a három csillagjegy inkább választja a válást, mintsem szenvedjen egy házasságban.

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Ikrek csillagjegy

Valószínűleg egy cseppet sem meglepő, hogy a kíváncsi Ikrek is felkerültek a listára, akik élnek-halnak az újdonságért. Mivel a kommunikáció mesterei, nagyon fontos számukra, hogy meg tudják beszélni a problémákat a párjukkal. Ezért, ha a házastársuk bezárkózik, a válásban láthatják az egyetlen megoldást. Emellett bár rendkívül alkalmazkodóképesek, nagyon nehezen viselik az instabilitást. És persze az sem utolsó szempont, hogy ki nem állhatják a monotonitást, ezért, ha úgy érzik, a házasság ellaposodott, inkább továbblépnek.