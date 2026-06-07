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A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek válnak el könnyedén.

Ez a 3 csillagjegy hamar kilép a házasságból – A boldogító igen után sem maradnak sokáig melletted

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 07:05
csillagjegyhoroszkópválásházasság
Vannak, akik minden erejükkel küzdenek egy kapcsolatért, mások nem igazán erőltetik meg magukat, ha a házasságuk válságba kerül. A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek nehezebben viselik a párkapcsolati nehézségeket, ezért hajlamosabbak a válásra is. Vajon a férjed is köztük van?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Míg vannak, akik mindent megtennének azért, hogy megmentsék a házasságukat, mások inkább továbblépnek, ha úgy érzik, nincs már visszaút. Ennek oka pedig a horoszkópban keresendő, amely szerint bizonyos csillagjegyek nehezen viselik a kompromisszumokat, ha korlátozzák őket, vagy tartós boldogtalanságot tapasztalnak. Ennek következtében gyakrabban jutnak el oda, hogy kimondják: váljunk el! Ugye, a férjed nem került fel a listára?

A horoszkóp szerint könnyen váló férfi levette a jegygyűrűjét.
Vajon a horoszkóp szerint a férjed is felkerült a listára?
Fotó: Shutterstock 
  • Mindig ők mondják ki a végső szót.
  • Inkább választják a válást, mintsem szenvedjenek egy házasságban.
  • Van három csillagjegy, aki képtelen ragaszkodni egy működésképtelen kapcsolathoz.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a válás bajnoka

A házasság sokak számára egy életre szóló kötelék, az igaz szerelem megpecsételése, ám nem minden kapcsolat végződik happy enddel. Hiszen van, hogy a konfliktusok és a feszültség állandósul, a felek már nem ugyanazokat a célokat követik, vagy az érzelmek egyszerűen kihűlnek, ami váláshoz vezethet. Az asztrológusok pedig úgy vélik, hogy egyesek a személyiségükből fakadóan sokkal könnyebben intenek búcsút a másiknak, mivel kevésbé hajlamosak hosszú ideig ragaszkodni egy rosszul működő kapcsolathoz. Ezért nézzük is, hogy a horoszkóp szerint mely csillagjegyek válnak a legkönnyebben!

Kos csillagjegy

A Kosokra nagyfokú szenvedély és merészség jellemző, miközben elszántan törtetnek céljaik felé. Ugyanakkor rendkívül impulzívak és nagyon türelmetlenek tudnak lenni, különösen, ha érzelmi hullámvasúton mennek keresztül. Nem sokáig bírják a hosszan tartó szenvedést, ezért felszabadító érzéssel tölti el őket, ha végre búcsút inthetnek a másiknak. Amennyiben mély kapcsolatot ápolnak kedvesükkel, a házasság virágozhat, azonban, ha a szenvedély alábbhagy, gyorsan elhidegülhetnek párjuktól. A jegy szülöttei a házasságban az érzelmi köteléket helyezik fókuszba, így ha ez megszűnik, bölcsebbnek látják a válást.

A horoszkóp szerint válófélben lévő házastársak.
Ez a három csillagjegy inkább választja a válást, mintsem szenvedjen egy házasságban.
Fotó: Shutterstock 

Ikrek csillagjegy

Valószínűleg egy cseppet sem meglepő, hogy a kíváncsi Ikrek is felkerültek a listára, akik élnek-halnak az újdonságért. Mivel a kommunikáció mesterei, nagyon fontos számukra, hogy meg tudják beszélni a problémákat a párjukkal. Ezért, ha a házastársuk bezárkózik, a válásban láthatják az egyetlen megoldást. Emellett bár rendkívül alkalmazkodóképesek, nagyon nehezen viselik az instabilitást. És persze az sem utolsó szempont, hogy ki nem állhatják a monotonitást, ezért, ha úgy érzik, a házasság ellaposodott, inkább továbblépnek.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánok számára rettentően fontos a hűség, amit a partnerüktől is elvárnak. Ezért, ha a kedvesük csalfaságára fény derül, biztosan nem bocsátanak meg neki. Bár akadnak olyan kellemetlen helyzetek, amelyeket egy bizonyos ideig elviselnek a büszkeségük érdekében, ha úgy érzik, hogy nem kapják meg a megérdemelt tiszteletet, azonnal elválnak. Ők ugyanis tisztában vannak a saját értékeikkel, így ebben a döntésben sokkal inkább játszik kulcsszerepet az önbecsülésük, mint a bosszúvágyuk. A jegy szülöttei mélyen hisznek az elköteleződésben és a párkapcsolatban, az egójukat azonban mindennél többre tartják.

Ebben a videóban megismerheted a legtökéletesebb csillagjegypárokat:

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