Ez a 3 csillagjegy a legbosszúállóbb ex – a tiéd köztük van?

Egy szakítás ritkán zajlik szépen. Ahogy a kapcsolat elején mindenki a legjobb arcát mutatja, úgy a kapcsolat megszakadása után fény derülhet a felek egy olyan oldalára, amit addig ügyesen takargattak. A különböző csillagjegyek jellemzői sokat elárulnak arról, ki hogyan dolgozza fel a szakítást, de van három olyan jegy, amely szülöttei különösen nehezen kezelik a helyzetet. Ha valaha is jártál velük, valószínűleg tudod, kik a bosszúálló csillagjegyek.
A Skorpió szinte mindig első helyen végez, ha bosszút kell állni szakítás után. Ez a jegy a szerelmet sem félgőzzel éli meg: ha beleugrik, egészen mélyre megy, ám ha vége, azt is ugyanolyan intenzitással dolgozza fel. Nem feltétlenül látványos bosszúban gondolkodik, inkább minden apró részletet az emlékezetébe vés, mígnem egy nap egyértelművé teszi, hogy nem zárta le a történetet. Mint toxikus személyiség, lassan, csendesen érezteti a jelenlétét. Ha Skorpió exed van, ezt valószínűleg nem kell magyarázni.
Az Oroszlán számára a szerelem nemcsak érzelem, hanem a saját önképének szerves része. Ha a kapcsolat jó volt, az az ő „fényét növelte”, ám ha csúnyán ért véget, az sebet ejt az egóján, amit az Oroszlán nehezen visel csendben.
Egy drámai szakítás után egy Oroszlán ex esetében gyakran következik valamilyen látványos jelenet vagy reakció, amit a közös ismerősök még sokáig emlegetni fognak. Ez nem feltétlenül rosszindulat; egy Oroszlán egyszerűen úgy gondolkodik a szerelemről, hogy neki is jár a figyelem és az elismerés. Amennyiben ezt nem kapja meg, könnyen feszültté válik, ha pedig úgy érzi, nem ő írta az utolsó fejezetet, utólag gondoskodik róla, hogy mindenki másképp emlékezzen rá.
A szerelmes csillagjegyek között a Kos az, amelyik a leggyorsabban reagál a különböző helyzetekre – ez pedig egy szakítás esetén sem változik. A Mars uralma alatt álló jegy impulzív: ha megbántják, azonnal kimondja, amit gondol. Nincs mérlegelés, nincs várakozás.
A jó hír az, hogy ez nem tart sokáig. A Kos haragja amilyen gyorsan lobban, olyan gyorsan el is múlik, nem az a típus, aki hónapokig dédelgeti a sértettséget. A reakciója inkább egy rövid, de emlékezetes villámcsapás, amelyet követően könnyen továbblép.
Az alábbi videó bemutatja, hogyan reagálnak a különböző csillagjegyek, köztük a bosszúálló exek a szakításra:
