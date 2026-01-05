Személyiségteszt: mennyire vagy empatikus? Derítsd ki máris!

Válaszolj meg 5 kérdést, amiből fény derülhet az empátiaszintedre

Olvasd el az eredményeket, és gondold végig, mennyire igaz rád

Te hogyan reagálsz a különféle érzelmeket érintő helyzetekben? Mennyire vagy képes az együttérzésre, és arra, hogy belehelyezkedj a másik ember életébe? A következő személyiségteszt segíthet mindezt kideríteni, az eredményekből pedig megtudhatod, mennyire vagy empatikus ember.

A személyiségteszt megmutathatja neked, mennyire vagy empatikus, az eredmény pedig segíthet abban, hogy tisztábban lásd önmagad.

Fotó: Pressmaster / Shutterstock

Mennyire vagy empatikus alkat? Válaszold meg a személyiségteszt 5 kérdését:

1. Képes vagy megérteni embertársaid helyzetét akkor is, ha az eltér a tiédtől?

a) Törekszem rá, ettől függetlenül csak néha sikerül belehelyezkedni egy-egy szemszögbe.

b) Általában a saját tapasztalataimból indulok ki, ezért nem feltétlenül értem a többi ember dolgát.

c) Nem szükséges ugyanazt átélnem ahhoz, hogy könnyedén azonosuljak más nézőpontokkal.

2. Mennyire tudsz ráhangolódni arra, ha valaki őszintén megnyílik neked?

a) Igyekszem meghallgatni és odafigyelni, de nem mindig sikerül megfelelően reagálnom.

b) Nehéz mások érzelmeire válaszolnom, előfordul, hogy zavarba jövök és témát váltok.

c) Együttérzően kapcsolódok és észreveszem azt is, ha valamit nem került kimondásra.

3. Milyen dinamika jellemzi a barátaiddal, ismerőseiddel, munkatársaiddal való beszélgetéseket?

a) Változó, mennyire vagyok jelen a pillanatban. Ha igen, észreveszem az apróságokat is.

b) Ritkán figyelek a testbeszédre vagy a mimikára, számomra a kimondott szavak a jelentősek.

c) Jól olvasok a megnyilvánulásaikból, néha árulkodóbb egy gesztus és nézés, mint a beszéd.

4. Hogyan viszonyulsz ahhoz, ha valaki nehéz érzelmi helyzetbe került?

a) Szeretnék segíteni, de a legtöbbször tanácstalan vagyok abban, mit is tehetnék az illetőért.

b) Távol maradok az ilyen szituációktól, nem viselem jól, ha erős érzelmeket tapasztalok.

c) Mélyen együttérzek és próbálom a támogatásommal, tanácsaimmal megerősíteni őt.

5. Előfordul, hogy a saját viselkedésedet a többi ember érzéseihez igazítod?

a) Néha alkalmazkodom hozzájuk, de elsősorban a közeli kapcsolataimban.

b) Nem, mert általában nem vonódom be az emberek érzelmi világába.

c) Gyakran, szeretek úgy reagálni, ahogyan arra a másiknak érzelmileg szüksége van.