Személyiségteszt: mennyire vagy empatikus? Derítsd ki máris!

Te hogyan reagálsz a különféle érzelmeket érintő helyzetekben? Mennyire vagy képes az együttérzésre, és arra, hogy belehelyezkedj a másik ember életébe? A következő személyiségteszt segíthet mindezt kideríteni, az eredményekből pedig megtudhatod, mennyire vagy empatikus ember.
1. Képes vagy megérteni embertársaid helyzetét akkor is, ha az eltér a tiédtől?
a) Törekszem rá, ettől függetlenül csak néha sikerül belehelyezkedni egy-egy szemszögbe.
b) Általában a saját tapasztalataimból indulok ki, ezért nem feltétlenül értem a többi ember dolgát.
c) Nem szükséges ugyanazt átélnem ahhoz, hogy könnyedén azonosuljak más nézőpontokkal.
2. Mennyire tudsz ráhangolódni arra, ha valaki őszintén megnyílik neked?
a) Igyekszem meghallgatni és odafigyelni, de nem mindig sikerül megfelelően reagálnom.
b) Nehéz mások érzelmeire válaszolnom, előfordul, hogy zavarba jövök és témát váltok.
c) Együttérzően kapcsolódok és észreveszem azt is, ha valamit nem került kimondásra.
3. Milyen dinamika jellemzi a barátaiddal, ismerőseiddel, munkatársaiddal való beszélgetéseket?
a) Változó, mennyire vagyok jelen a pillanatban. Ha igen, észreveszem az apróságokat is.
b) Ritkán figyelek a testbeszédre vagy a mimikára, számomra a kimondott szavak a jelentősek.
c) Jól olvasok a megnyilvánulásaikból, néha árulkodóbb egy gesztus és nézés, mint a beszéd.
4. Hogyan viszonyulsz ahhoz, ha valaki nehéz érzelmi helyzetbe került?
a) Szeretnék segíteni, de a legtöbbször tanácstalan vagyok abban, mit is tehetnék az illetőért.
b) Távol maradok az ilyen szituációktól, nem viselem jól, ha erős érzelmeket tapasztalok.
c) Mélyen együttérzek és próbálom a támogatásommal, tanácsaimmal megerősíteni őt.
5. Előfordul, hogy a saját viselkedésedet a többi ember érzéseihez igazítod?
a) Néha alkalmazkodom hozzájuk, de elsősorban a közeli kapcsolataimban.
b) Nem, mert általában nem vonódom be az emberek érzelmi világába.
c) Gyakran, szeretek úgy reagálni, ahogyan arra a másiknak érzelmileg szüksége van.
Alapvetően nyitott és érdeklődő személyiség vagy, empatikus képességeid azonban az adott helyzettől függően változnak. Időnként sikerül könnyen ráhangolódnod másokra, máskor viszont nehezen kapcsolódsz a környezetedhez és távol maradsz embertársaid érzéseitől. Érdemes lehet tudatosan gyakorolni az emocionális bevonódást, amivel fejlesztheted az empátiád, és szorosabb kapcsolatot alakíthatsz ki azokkal, akik fontosak számodra.
Úgy tűnik, jelenleg elsősorban a saját belső világodra koncentrálsz és nehezebben kapcsolódsz mások érzéseihez. A társas helyzetekben általában felszínesen vagy jelen, se az érzelmi megnyilvánulás, sem a megnyílás nem komfortosak számodra. Azon, hogy közelebb kerülhess az emberekhez, és ne magányosodj el, tanácsos lehet dolgozni. Első lépésként például bizonyos dolgokat megosztani magadról és reagálni a környezetedre.
Kiemelkedően érzékeny és fogékony vagy embertársaid érzelmi világára, előfordul, hogy ki nem mondott szavakból, csupán nézésekből és gesztusokból megérted és megérzed, mi zajlik valakiben. Képes vagy könnyen belehelyezkedni a másik helyzetébe, mélyen megérint, ha örömet vagy nehézséget látsz. Értékes tulajdonság a magas empátiaszint, ami erősítheti a kapcsolataidat, nem árt azonban vigyázni a határaidra, mert akár ki is használhatnak.
