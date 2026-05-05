„A feleségem a főnökével csalt a hátam mögött – Kegyetlen bosszút forraltam, de ami közben történt, arra nem voltam felkészülve”

Egy férfi világa darabokra hullott, amikor kiderült, hogy a felesége a főnökével folytat munkahelyi viszonyt. A történet azonban itt még nem ért véget, sőt, még felkavaróbb irányt vett. Ez lett az affér vége!

A férj egy telefonhívásból tudta meg az igazságot.

A feleség a saját főnökével folytatott titkos viszonyt.

A felkavaró történet váratlan véget ért a megcsalt férfi számára.

„Egy idegen nő hívott fel, és azt mondta: a férjem és a feleséged munkahelyi viszonyt folytatnak”

Kezdte történetét a férfi egy internetes közösségi platformon, ahova tanácsért érkezett. Elmondása szerint először nem akarta elhinni, amit a vonal másik oldaláról hallott, de a nő bizonyítékokkal állt elő. Megdöbbentő üzeneteket, titkos találkozásokról szóló pajzán üzeneteket mutatott a férfinak. A férfi összeomlott. A felesége nemcsak csalta, hanem a saját főnökével folytatott titkos viszonyt már hónapok óta.

„A legmegalázóbb az volt, hogy valószínűleg mindenki tudta körülöttem. Minden kolléga látta, mi folyik a hátam mögött… én voltam az utolsó” – mesélte az elkeseredett férj.

A csalfa feleség ráadásul mindeközben párterápiára járt a férfival. Az üléseken pedig a házasságukat, a kapcsolatukat és a férfi viselkedését sérelmezte.

„Ott azt mondta, meg akarja menteni a kapcsolatunkat. Közben már réges-régen a főnökével hetyegett” – hitetlenkedett a férfi.

Szemet szemért…

A férj újra felkereste a főnök feleségét, hogy bosszúból ugyanazt tegye a nővel, amit az tett vele. Beszélgetni kezdtek telefonon, de a dolgok nem úgy alakultak, ahogy azt a férfi elképzelte.

A szerető felesége elhagyta a férjét. Végül ugyanígy tett az átvert férfi is, de azt nem sejtette, ami ezután történt. A munkahelyi viszony áldozatai egymásra találtak:

„Ő pontosan tudta, min megyek keresztül. Nem kellett magyarázkodnom” – írta a férfi.

Eleinte csak beszélgettek. Megosztották egymással a dühüket, az érzéseiket. Összetörtek voltak, és úgy érezték, megalázták őket.

Minden este írtunk egymásnak. Néha hajnalig beszélgettünk.

A közös trauma furcsa módon közelebb hozta őket, mint azt gondolták.