„A feleségem a főnökével csalt a hátam mögött – Kegyetlen bosszút forraltam, de ami közben történt, arra nem voltam felkészülve”

Egy férfi világa darabokra hullott, amikor kiderült, hogy a felesége a főnökével folytat munkahelyi viszonyt. A történet azonban itt még nem ért véget, sőt, még felkavaróbb irányt vett. Ez lett az affér vége!
Kezdte történetét a férfi egy internetes közösségi platformon, ahova tanácsért érkezett. Elmondása szerint először nem akarta elhinni, amit a vonal másik oldaláról hallott, de a nő bizonyítékokkal állt elő. Megdöbbentő üzeneteket, titkos találkozásokról szóló pajzán üzeneteket mutatott a férfinak. A férfi összeomlott. A felesége nemcsak csalta, hanem a saját főnökével folytatott titkos viszonyt már hónapok óta.
„A legmegalázóbb az volt, hogy valószínűleg mindenki tudta körülöttem. Minden kolléga látta, mi folyik a hátam mögött… én voltam az utolsó” – mesélte az elkeseredett férj.
A csalfa feleség ráadásul mindeközben párterápiára járt a férfival. Az üléseken pedig a házasságukat, a kapcsolatukat és a férfi viselkedését sérelmezte.
„Ott azt mondta, meg akarja menteni a kapcsolatunkat. Közben már réges-régen a főnökével hetyegett” – hitetlenkedett a férfi.
A férj újra felkereste a főnök feleségét, hogy bosszúból ugyanazt tegye a nővel, amit az tett vele. Beszélgetni kezdtek telefonon, de a dolgok nem úgy alakultak, ahogy azt a férfi elképzelte.
A szerető felesége elhagyta a férjét. Végül ugyanígy tett az átvert férfi is, de azt nem sejtette, ami ezután történt. A munkahelyi viszony áldozatai egymásra találtak:
„Ő pontosan tudta, min megyek keresztül. Nem kellett magyarázkodnom” – írta a férfi.
Eleinte csak beszélgettek. Megosztották egymással a dühüket, az érzéseiket. Összetörtek voltak, és úgy érezték, megalázták őket.
Minden este írtunk egymásnak. Néha hajnalig beszélgettünk.
A közös trauma furcsa módon közelebb hozta őket, mint azt gondolták.
„Nem terveztük. Egyszerűen csak… átléptünk egy határt. Egy érzelmi határt” – a férfi elmesélte, hogy a találkozások egyre gyakoribbá váltak, a beszélgetések pedig egyre intimebbé. A fájdalom helyét lassan valami egészen más vette át.
A kapcsolat azonban bonyolult volt. Papíron még mindketten házasok voltak. Gyerekek, válás, a munkahelyi környezet nehézségei – minden ellenük szólt.
A férfi egy idő után már nem tudta letagadni az érzéseit. Bevallotta, hogy beleszeretett a nőbe, de ő hezitált. Félt attól, hogy az emberek mit gondolnak majd a bizarr partnercseréről. Hogy azt hiszik majd, ez az egész csak a fájdalom mellékterméke. Sőt, benne is felmerültek ezek a gondolatok, de a férfi máshogy tekintett rá:
„Ha valaki ennyire ért, képes így támogatni a legnehezebb pillanatokban, az egyszerűen nem lehet véletlen. Soha nem éreztem még ilyet. Még a volt feleségemmel sem” – jelentette ki.
Végül megállapodtak, hogy titokban tartják kapcsolatukat, amíg le nem zárulnak a válások. De a történetük nem ért még véget. A férfi az internetezők tanácsát kérte:
Vajon lehet egy ilyen múlt után tiszta kapcsolatot és jövőt építeni, vagy ez a kapcsolat eredendően kudarcra van ítélve?
Hamarosan kiderül, hogy egy bosszú szülte kapcsolatból lehet-e igaz szerelem.
Te mit gondolsz?
