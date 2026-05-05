Egy fiatal nő és a főnöke munkahelyi viszonyt folytat az irodában.

„A feleségem a főnökével csalt a hátam mögött – Kegyetlen bosszút forraltam, de ami közben történt, arra nem voltam felkészülve”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 17:30
A férfi élete fenekestül felfordult, amikor egy váratlan telefonhívást kapott egy ismeretlen számról. A titkos munkahelyi viszony kiderült, de az igazi meglepetés csak ezután következett. Erre a szerelmi négyszög egyik szereplője sem számított!
Egy férfi világa darabokra hullott, amikor kiderült, hogy a felesége a főnökével folytat munkahelyi viszonyt. A történet azonban itt még nem ért véget, sőt, még felkavaróbb irányt vett. Ez lett az affér vége!

„Munkahelyi viszonya volt a főnökével” – A férfi bosszúhadjárata váratlan fordulatot vett.
  • A férj egy telefonhívásból tudta meg az igazságot.
  • A feleség a saját főnökével folytatott titkos viszonyt.
  • A felkavaró történet váratlan véget ért a megcsalt férfi számára.

„Egy idegen nő hívott fel, és azt mondta: a férjem és a feleséged munkahelyi viszonyt folytatnak”

Kezdte történetét a férfi egy internetes közösségi platformon, ahova tanácsért érkezett. Elmondása szerint először nem akarta elhinni, amit a vonal másik oldaláról hallott, de a nő bizonyítékokkal állt elő. Megdöbbentő üzeneteket, titkos találkozásokról szóló pajzán üzeneteket mutatott a férfinak. A férfi összeomlott. A felesége nemcsak csalta, hanem a saját főnökével folytatott titkos viszonyt már hónapok óta.

„A legmegalázóbb az volt, hogy valószínűleg mindenki tudta körülöttem. Minden kolléga látta, mi folyik a hátam mögött… én voltam az utolsó” – mesélte az elkeseredett férj.

A csalfa feleség ráadásul mindeközben párterápiára járt a férfival. Az üléseken pedig a házasságukat, a kapcsolatukat és a férfi viselkedését sérelmezte.

„Ott azt mondta, meg akarja menteni a kapcsolatunkat. Közben már réges-régen a főnökével hetyegett – hitetlenkedett a férfi.

Szemet szemért…

A férj újra felkereste a főnök feleségét, hogy bosszúból ugyanazt tegye a nővel, amit az tett vele. Beszélgetni kezdtek telefonon, de a dolgok nem úgy alakultak, ahogy azt a férfi elképzelte.

A szerető felesége elhagyta a férjét. Végül ugyanígy tett az átvert férfi is, de azt nem sejtette, ami ezután történt. A munkahelyi viszony áldozatai egymásra találtak:

„Ő pontosan tudta, min megyek keresztül. Nem kellett magyarázkodnom” – írta a férfi.

Eleinte csak beszélgettek. Megosztották egymással a dühüket, az érzéseiket. Összetörtek voltak, és úgy érezték, megalázták őket.

Minden este írtunk egymásnak. Néha hajnalig beszélgettünk.

A közös trauma furcsa módon közelebb hozta őket, mint azt gondolták.

Ami vigasznak indult, az tiltott viszonnyá alakult

„Nem terveztük. Egyszerűen csak… átléptünk egy határt. Egy érzelmi határt” – a férfi elmesélte, hogy a találkozások egyre gyakoribbá váltak, a beszélgetések pedig egyre intimebbé. A fájdalom helyét lassan valami egészen más vette át.

A kapcsolat azonban bonyolult volt. Papíron még mindketten házasok voltak. Gyerekek, válás, a munkahelyi környezet nehézségei – minden ellenük szólt.

„Tudtuk, hogy ha ez kiderül, a jelenleginél is nagyobb lesz a botrány” – írta a férfi.
Bosszú vagy szerelem?

A férfi egy idő után már nem tudta letagadni az érzéseit. Bevallotta, hogy beleszeretett a nőbe, de ő hezitált. Félt attól, hogy az emberek mit gondolnak majd a bizarr partnercseréről. Hogy azt hiszik majd, ez az egész csak a fájdalom mellékterméke. Sőt, benne is felmerültek ezek a gondolatok, de a férfi máshogy tekintett rá:

„Ha valaki ennyire ért, képes így támogatni a legnehezebb pillanatokban, az egyszerűen nem lehet véletlen. Soha nem éreztem még ilyet. Még a volt feleségemmel sem” – jelentette ki.

Végül megállapodtak, hogy titokban tartják kapcsolatukat, amíg le nem zárulnak a válások. De a történetük nem ért még véget. A férfi az internetezők tanácsát kérte:

Vajon lehet egy ilyen múlt után tiszta kapcsolatot és jövőt építeni, vagy ez a kapcsolat eredendően kudarcra van ítélve?

Hamarosan kiderül, hogy egy bosszú szülte kapcsolatból lehet-e igaz szerelem.

Te mit gondolsz?

Az alábbi videó jól bemutatja, hogyan kezdődnek a munkahelyi viszonyok:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
