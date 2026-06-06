Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Cintia, Norbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mérges, idős nő a horoszkópban.

A horoszkóp 3 legnagyobb anyatigrise – Óvakodj mindent elsöprő haragjuktól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 10:23
csillagjegyhoroszkóp
Arra születtek, hogy gondoskodjanak másokról. A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy nem ismer kegyelmet: bárki is mer fájdalmat okozni szeretteiknek, azonnal megbánja. Benned milyen nagy az anyai ösztön? Most kiderül, a legnagyobb védelmezők között vagy-e!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az asztrológia anyatigriseinek vére pillanatok alatt felforr, ha úgy érzik, szeretteiket megsértette valaki. Bárki is az ellenfelük, kieresztik karmaikat. De a védelmen túl ők jelentik a melegséget, a stabilitást és a nyugalmat is mások életében. Lássuk, mely csillagjegyekben tombol az anyai ösztön a horoszkóp alapján!

A horoszkópban használt zodiákus kör.
A horoszkóp szerint bármi áron megvédik a családtagjaikat.
Fotó: New Africa / shutterstock
  • 3 csillagjegy erején felül óvja a szeretteit.
  • Hihetetlen elszántsággal szállnak szembe az igazságtalansággal.
  • A horoszkóp szerint bennük a legerősebb az anyai ösztön.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legnagyobb anyatigris

Bika csillagjegy: a család őrszeme

A család mindenekfelett. Ha valakire ez igaz, akkor az a Bika. Számára a család az élet központi pillére. Nincs semmi, ami előrébb való lenne, mint szerettei biztonsága és boldogsága. Folyamatosan azon van, hogy megteremtse számukra azt a szeretetteljes közeget, amelyre ő maga is vágyik. Mindig gondoskodik róla, hogy az otthon valóban otthonos legyen.

Sokan félreismerik, hiszen a Bika egy szembetűnően nyugodt személyiség, akit nehéz felzaklatni vagy kihozni a sodrából, de nem árt tudni: ha valaki a családját bántja, az a Bikának egyenlő a lobogó piros zászlóval. Biztosak lehetünk benne, hogy támadni fog!

Rák csillagjegy: a rokonszenvező

A Rákot a horoszkópok anyjának tartják, és nem oktalanul. Emberfeletti empátiája segít neki abban, hogy azonnal kiszagolja, ha egy családtagját bántódás érte. Az illetőnek egy szót sem kell szólnia; a Rák azonnal a védelmére kel.

A vízjegy számára a gondoskodás azt jelenti: figyelem. Figyelmét pedig tettekben bizonyítja annak, aki erre méltó. Ha valaki kiérdemli szeretetét, az sosem marad egyedül problémáival. Bármikor hajlandó lemondani saját igényeiről csak azért, hogy a családtagja akár csak egy fikarcnyit is jobban érezze magát.

Skorpió csillagjegy: az ösztönharcos

A Skorpió nem ismer félelmet, ha a családjáról van szó. Ha kell, tűzbe teszi a kezét, hogy kimentse szeretteit egy szorult helyzetből. Kötődése erős és intenzív, amit sokan nem érzékelnek, amíg nem kerülnek olyan szituációba, amelyben a csillagjegy megmutathatja irántuk érzett hűségét és elkötelezettségét.

Ösztönből tudja, ha valaki védelemre szorul. Bár sokszor túlzásba esik, és hajlamos hamar felkapni a vizet, minden cselekedetét a jószándék és a mérhetetlen szeretet vezérli. Azoknak, akik elég szerencsések, hogy egy Skorpió őket válassza, mindig lesz kire támaszkodniuk a bajban.

A Skorpiót sokan félreértik. Az alábbi videóból megértheted, milyen is a csillagjegy valójában:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu