Újhold a Bikában: most különösen erősen működhet ez a pénzbevonzó rituálé

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 07:15
Ennek a hétnek a legmeghatározóbb energetikai pontja a május 16- ai újhold lesz. A Bika jegyében megszülető újhold rendkívüli módon kedvezhet a bőségbevonzó, stabilitást erősítő spirituális rituáléknak. Mutatjuk, hogyan csináld!
Szlovák Eszter
A Bika jegye mindig is kapcsolatban állt a földdel, a termékenységgel, a biztonsággal és a pénz energiájával. Nem véletlen, hogy az ősi néphagyományokban a Bikához kötődő időszakokat gyakran használták szerencsebevonzó szertartásokra, vetési rituálékra vagy olyan mágikus gyakorlatokra, amelyek célja a hosszú távú gyarapodás volt - ez a teremtő erő pedig az újhold által csúcsosodik ki. 

  • Az újhold a Bika csillagjegybe lép, ekkor érdemes elvégezni a pénzbevonzó rituálét. 
  • A rituálé kellékei és leírása. 
A Bika újhold ideje alatt érdemes elvégezned a pénzbevonzó rituálét. Fotó: Shutterstock AI

Az újhold mágikus ereje

Ez az újhold a Bikában most igencsak kedvezhet azoknak, akik szeretnék új alapokra helyezni az életüket, stabilabbá tenni az anyagi helyzetüket, vagy végre kilépnének egy elhúzódó, bizonytalan időszakból. A Jupiter támogató hatása most felerősíti az érzelmeinket és a motivációinkat: sokkal tisztábban láthatjuk, miért dolgozunk, mi ad valódi értelmet a mindennapjainknak és milyen jövőt szeretnénk magunknak felépíteni. A Marstól közben megkapjuk a szükséges cselekvőerőt, így nemcsak álmodni akarunk a változásról és a szerencséről, hanem végre tenni is érte. Az Uránusznak köszönhetően pedig váratlan felismerésekhez juthatunk: mintha hirtelen összeállna bennünk a kép arról, hogy merre vezet az utunk. 

A föld energiájára épülő újhold-rituálé

Ez a különleges, de könnyen kivitelezhető rituálé a földelem stabilizáló energiájára épül. A legjobb, ha az újhold estéjén végzed el, nyugodt környezetben.

Szükséged lesz hozzá: 

  • egy kis cserépedényre vagy tálra és némi termőföldre
  • három pénzérmére
  • egy zöld vagy arany színű gyertyára
  • őrölt fahéjra, valamint 3 nagyobb babérlevélre ( Az ősi hagyományok szerint a két legerősebb szerencsebevonzó fűszer, melyet a föld adott ) 

Gyújtsd meg a gyertyát, majd fogd a markodba a pénzérméket. Ezután fókuszálj arra, milyen életet szeretnél felépíteni magadnak. Ne csak egyszerűen több pénzre, gazdagságra gondolj, hanem olyan érzelmekre is, mint a biztonság, kiszámíthatóság és belső nyugalom. Vizualizáld ezeket a vágyképeket, az érzéssel együtt, amit át kívánsz élni. 

A cserépedénybe vagy tálkába szórd bele az 1-2 maroknyi termőföldet, majd tedd bele a három érmét is. Vedd magadhoz a fahéjat, és pár csipetnyit hints belőle a föld tetejére. 

Ezután fogd a három babérlevelet, és filctollal írj mindegyikre egy- egy kulcsszót, ami a kívánságaidhoz kapcsolódik – majd temesd őket a földbe az érmék mellé. 

Miközben ezt teszed, mondd ki hangosan:

Ahogy a föld táplálja a magot, úgy növekedjen az én életemben is a bőség, a biztonság és a jólét.

A gyertyát hagyd végigégni, a kis cserepet pedig – nem lefedve – tartsd a lakásod egy nyugodt pontján egészen a következő teliholdig. 2- 3 naponta egy kevés vízzel öntözd is meg addig. 

A spirituális hagyományok szerint az újholdkor „elültetett” szándékok és rituálék erős gyökereket növesztenek – a Bika újhold energiája pedig most segíthet abban, hogy a vágyainkból valóság szülessen.

Az alábbi videó segít megteremteni a hangulatot a mágiához:

