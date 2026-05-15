Újhold a Bikában: most különösen erősen működhet ez a pénzbevonzó rituálé

A Bika jegye mindig is kapcsolatban állt a földdel, a termékenységgel, a biztonsággal és a pénz energiájával. Nem véletlen, hogy az ősi néphagyományokban a Bikához kötődő időszakokat gyakran használták szerencsebevonzó szertartásokra, vetési rituálékra vagy olyan mágikus gyakorlatokra, amelyek célja a hosszú távú gyarapodás volt - ez a teremtő erő pedig az újhold által csúcsosodik ki.
Ez az újhold a Bikában most igencsak kedvezhet azoknak, akik szeretnék új alapokra helyezni az életüket, stabilabbá tenni az anyagi helyzetüket, vagy végre kilépnének egy elhúzódó, bizonytalan időszakból. A Jupiter támogató hatása most felerősíti az érzelmeinket és a motivációinkat: sokkal tisztábban láthatjuk, miért dolgozunk, mi ad valódi értelmet a mindennapjainknak és milyen jövőt szeretnénk magunknak felépíteni. A Marstól közben megkapjuk a szükséges cselekvőerőt, így nemcsak álmodni akarunk a változásról és a szerencséről, hanem végre tenni is érte. Az Uránusznak köszönhetően pedig váratlan felismerésekhez juthatunk: mintha hirtelen összeállna bennünk a kép arról, hogy merre vezet az utunk.
Ez a különleges, de könnyen kivitelezhető rituálé a földelem stabilizáló energiájára épül. A legjobb, ha az újhold estéjén végzed el, nyugodt környezetben.
Szükséged lesz hozzá:
Gyújtsd meg a gyertyát, majd fogd a markodba a pénzérméket. Ezután fókuszálj arra, milyen életet szeretnél felépíteni magadnak. Ne csak egyszerűen több pénzre, gazdagságra gondolj, hanem olyan érzelmekre is, mint a biztonság, kiszámíthatóság és belső nyugalom. Vizualizáld ezeket a vágyképeket, az érzéssel együtt, amit át kívánsz élni.
A cserépedénybe vagy tálkába szórd bele az 1-2 maroknyi termőföldet, majd tedd bele a három érmét is. Vedd magadhoz a fahéjat, és pár csipetnyit hints belőle a föld tetejére.
Ezután fogd a három babérlevelet, és filctollal írj mindegyikre egy- egy kulcsszót, ami a kívánságaidhoz kapcsolódik – majd temesd őket a földbe az érmék mellé.
Miközben ezt teszed, mondd ki hangosan:
Ahogy a föld táplálja a magot, úgy növekedjen az én életemben is a bőség, a biztonság és a jólét.
A gyertyát hagyd végigégni, a kis cserepet pedig – nem lefedve – tartsd a lakásod egy nyugodt pontján egészen a következő teliholdig. 2- 3 naponta egy kevés vízzel öntözd is meg addig.
A spirituális hagyományok szerint az újholdkor „elültetett” szándékok és rituálék erős gyökereket növesztenek – a Bika újhold energiája pedig most segíthet abban, hogy a vágyainkból valóság szülessen.
