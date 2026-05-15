Kitálalt a VIP egykori sztárja: Rácz Gergő elárulta, miért nem állnak már össze soha a fiúk

Rácz Gergő ma a hazai popzene egyik legmeghatározóbb alakja, akinek slágereit az egész ország ismeri. Pályafutása újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen a napokban vehette át a legrangosabb hazai zenei elismerést, az Artisjus-díjat a Magyar Zene Házában. Gergő sikertörténete azonban nem ma kezdődött: már a kilencvenes években az ország legnépszerűbb fiúcsapata, a VIP tagjaként robbant be a köztudatba. A zeneszerző-énekes most a Borsnak adott exkluzív interjújában idézte fel a kezdeteket. Őszintén mesélt a tagok egymáshoz fűződő viszonyáról, a hirtelen jött, mindent elsöprő sikerről, és végre arra a kérdésre is választ adott, hogy mi vezetett egykor a legendás együttes felbomlásához, akinek tagjai: Józsa Alex, Rakonczai Imre, Rakonczai Viktor és Rácz Gergő voltak.

Rácz Gergő énekes-zeneszerző a VIP együttes tagja volt a 90-es években (Fotó: Rácz Gergő)

Rácz Gergő lerántotta leplet a VIP kulisszatitkairól

Gergő őszintén mesélt a megkerülhetetlen nosztalgiáról, és eddig nem hallott részletekről is vallott.

Most van egy egész aktuális együttműködésem a Józsa Alexszel. Ő volt a “ Mind a tiéd lehet” című klipemnek az operatőre. Nyilván másképp dolgoztunk együtt, mint akkor, de ez nekem azért egy nosztalgikus élmény volt. A többiekkel mostanában nem szoktam beszélni. Az nem titok, hogy Rakonczai Viktorral sokáig szerzőpárosként dolgoztunk másoknak a dalain, például a Kökény Attila “Nincs semmi másomat” is együtt írtuk

– kezdte Rácz Gergő, akit arról is kérdeztük, hogyan fogadták a hirtelen jött sikerrel a női rajongókat.

Rácz Gergőt azt a megtiszteltetés érte hogy átvehette az Artisjus-díjat a Magyar Zene Házában (Fotó: Rácz Gergő)

Mindenki más szakaszában volt akkor az életének. Viktornak már akkor komoly kapcsolata volt, azóta is együtt vannak. Alexnek is komoly kapcsolata volt, nekem ott közbe több barátnőm is volt. De egymás vizeit nem zavartuk!

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy mi volt az oka az együttes felbomlásának:

A felbomlás nem az én döntésem volt, viszont megszületett ez a döntés és én ezt tudomásul vettem. Viktoréknak volt egy projekt, amivel ők akkor tovább akartak menni. Utána csináltunk egy búcsúkoncertet, és akkor úgy vége lett

– jelentette ki Rácz Gergő, akitől megkérdeztük, ha úgy adódna, összeállna-e újra a VIP együttes, így válaszolt:

Én szeretek nosztalgiázni és örömmel gondolok vissza! Viszont, ha ugyanúgy abban a formában összeállnánk, az már nem lenne olyan. Én nem akarnám azt az élményt, ami akkor volt lerombolni. Ezt megtartanám magamba úgy, ahogy ez volt. Amúgy koncerteken néha előkerülnek olyan dalok, amik akkor íródtak.

Rácz Gergő azt is elárulta nekünk, akkoriban jó kapcsolatuk volt a fiúknak, de természetesen egy együttes egy emberi kapcsolat is, ahol vannak nézeteltérések, és ő ezekkel együtt tud örömmel visszagondolni.