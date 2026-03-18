Ez a tűpontos személyiségteszt feltárja, melyik ősi holdistennő ereje lakozik benned

A Holdat már a kezdetek kezdetén is számos kultúra különleges erővel ruházta fel. Megfigyelték, és különböző jelenségeket kötöttek hozzá. Egyes holdfázisokban a gondoskodó anyát, másikban a szenvedélyt vagy épp a misztikus erőt látták. A személyiségteszt segítségével most kiderítheted, te melyik holdistennő erejét örökölted!
A személyiségteszt kitöltésével megtudhatod, melyik holdistennő energiáját tudhatod magadénak. Arra is fény derül, a holdciklus melyik szakaszában vagy igazán erőd teljében. Használd ki, mert minden vágyad valóra válhat!
Válaszd ki mindegyik tesztkérdésnél a rád legjellemzőbb lehetőséget, majd számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet!
Szeléné a görög mitológiában a Hold megszemélyesítője volt. Alakja az erős érzelmi világhoz és a romantikához kapcsolódik. Ha a legtöbb válaszod A) lett, benned is az ő érzékeny, empatikus személyisége rejtőzik. Olyan ember vagy, aki elképesztő mélységgel képes átérezni érzelmeit, és erősen kötődik a szeretteihez. Szeléné ereje a tiéd is: intuíciód megállíthatatlan.
A telihold idején legerősebbek a megérzéseid. Bízz bennük, hallgass rájuk!
Diana a római mitológiában a vadászat, a természet és a Hold istennője. Ha ő lett az eredményed, energiái benned is élnek. Erős, céltudatos, önálló személyiség vagy, akinek fontos a szabadság. Te mindig a saját utadat járod, és pontosan tudod, merre vezet a helyes irány.
Éleslátásod a növekvő Hold időszakában a legerősebb. Ilyenkor figyelj arra, merre mutat a belső éned!
Hekaté a görög mitológia egyik legmisztikusabb istennője, a mágia, az éjszaka és a keresztutak úrnője. Ő jelképezi a változást az életben. Ha a tesztben Hekaté válaszait adtad a legtöbbször, spirituális erőd átlag feletti. Könnyen meglátod, megérzed a rejtett összefüggéseket.
Az energiáid az újhold időszakában tetőznek. Ekkor kell megoldást keresned a problémáidra, és biztosan sikerrel jársz majd!
