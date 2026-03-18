Ez a tűpontos személyiségteszt feltárja, melyik ősi holdistennő ereje lakozik benned

A Holdat már a kezdetek kezdetén is számos kultúra különleges erővel ruházta fel. Megfigyelték, és különböző jelenségeket kötöttek hozzá. Egyes holdfázisokban a gondoskodó anyát, másikban a szenvedélyt vagy épp a misztikus erőt látták. A személyiségteszt segítségével most kiderítheted, te melyik holdistennő erejét örökölted!

A személyiségteszt kitöltésével megtudhatod, melyik holdistennő energiáját tudhatod magadénak. Arra is fény derül, a holdciklus melyik szakaszában vagy igazán erőd teljében. Használd ki, mert minden vágyad valóra válhat!

Válaszd ki mindegyik tesztkérdésnél a rád legjellemzőbb lehetőséget, majd számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet!

Mit érzel, amikor a Holdra nézel?

A) Nyugalmat

B) Erőt

C) Spirituális energiát Melyik tulajdonság jellemez leginkább?

A) Érzelmesség

B) Függetlenség

C) Gyors észjárás Milyen érzéseket kelt benned az éjszaka gondolata?

A) Romantikát, szenvedélyt és meghittséget

B) Csendet, nyugalmat és szabadságot

C) Misztikumot, titokzatosságot és harmóniát Amikor egy próbatétel előtt állsz, te általában:

A) A szívedre hallgatsz

B) Követed az előre kigondolt utat

C) Figyeled, merre irányítanak a jelek Ha úgy érzed, elfáradtál:

A) Szeretteid társaságában töltődsz fel

B) Egyedül pihensz

C) Elmerülsz a gondolataidban, és tisztázod magadban élethelyzetedet Melyik szót választanád jelszavadnak?

A) Szeretet

B) Szabadság

C) Titokzatosság Hogyan kezeled a krízishelyzeteket?

A) Maximális empátiával

B) Mihamarabb megoldást keresel

C) Megpróbálod megfejteni a probléma gyökerét

Értékelés:

Legtöbb A) válasz: Szeléné

Szeléné a görög mitológiában a Hold megszemélyesítője volt. Alakja az erős érzelmi világhoz és a romantikához kapcsolódik. Ha a legtöbb válaszod A) lett, benned is az ő érzékeny, empatikus személyisége rejtőzik. Olyan ember vagy, aki elképesztő mélységgel képes átérezni érzelmeit, és erősen kötődik a szeretteihez. Szeléné ereje a tiéd is: intuíciód megállíthatatlan.

A telihold idején legerősebbek a megérzéseid. Bízz bennük, hallgass rájuk!

Legtöbb B) válasz: Diana

Diana a római mitológiában a vadászat, a természet és a Hold istennője. Ha ő lett az eredményed, energiái benned is élnek. Erős, céltudatos, önálló személyiség vagy, akinek fontos a szabadság. Te mindig a saját utadat járod, és pontosan tudod, merre vezet a helyes irány.

Éleslátásod a növekvő Hold időszakában a legerősebb. Ilyenkor figyelj arra, merre mutat a belső éned!

Legtöbb C) válasz: Hekaté

Hekaté a görög mitológia egyik legmisztikusabb istennője, a mágia, az éjszaka és a keresztutak úrnője. Ő jelképezi a változást az életben. Ha a tesztben Hekaté válaszait adtad a legtöbbször, spirituális erőd átlag feletti. Könnyen meglátod, megérzed a rejtett összefüggéseket.

Az energiáid az újhold időszakában tetőznek. Ekkor kell megoldást keresned a problémáidra, és biztosan sikerrel jársz majd!

Az alábbi videóból jobban is megismerheted Szeléné istennőt: