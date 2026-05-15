"Őfelsége kórházban van" - közleményt adott ki a királyi család

Kórházba került az egykori dán királynő, II. Margit, aki szívproblémák miatt kényszerült kezelésre. A hírt a dán királyi család egy közleményben osztotta meg május 14-én, hozzátéve, őfelsége a hét hátralévő részét az egészségügyi intézményben fogja tölteni. Azt is elárulták, a korábbi uralkodó - aki immáron két éve mondott le az uralkodásról -, ugyan fáradt az őt ért megpróbáltatások miatt, ennek ellenére jó hangulatban van.

Margit királynőt ma délután felvették a Rigshospitalet kórházba, ahol a hétvégét megfigyelés és további vizsgálatok céljából kórházban tölti. Őfelsége fáradt, de jó hangulatban van. A királyi ház tájékoztatást ad ki, amint újabb információ áll rendelkezésre.

Margit 2024 januárjában, trónra lépésének 52. évfordulóján mondott le az uralkodásról, ezzel pedig ő lett az első dán uralkodó közel 900 év után, aki önként mondott le a trónról, átadva ezzel a koronát legidősebb fiának, X. Frigyes királynak. Ennek ellenére a királynői címét megtartotta, és továbbra is őfelségének kell őt szólítani.

Idén februárban komoly hátműtéten estem át. Minden jól sikerült, hála a kiváló egészségügyi dolgozóknak, akik gondomat viselték. A műtét azonban elkerülhetetlenül elgondolkodtatott a jövőről. Arról, hogy vajon most jött-e el az ideje annak, hogy átadjam a felelősséget a következő generációnak, és úgy döntöttem, most van itt az ideje

- jelentette be a meglepő hírt az egykori uralkodó 2023 szilveszterén, majd ezt követően 2024 januárjában átadta a trónt.

Lemondása után Margit továbbra is részt vett nyilvános eseményeken, azonban már tavaly is többször kórházi kezelésre szorult: egyszer egy esés miatt, egy másik alkalommal pedig megfázás következtében - írja a People.