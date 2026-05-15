KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Őfelsége kórházban van" - közleményt adott ki a királyi család

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 07:45 / FRISSÍTÉS: 2026. május 15. 07:46
kórházkirálynő
Az egykori uralkodót szívproblémával kezelik.

Kórházba került az egykori dán királynő, II. Margit, aki szívproblémák miatt kényszerült kezelésre. A hírt a dán királyi család egy közleményben osztotta meg május 14-én, hozzátéve, őfelsége a hét hátralévő részét az egészségügyi intézményben fogja tölteni. Azt is elárulták, a korábbi uralkodó - aki immáron két éve mondott le az uralkodásról -,  ugyan fáradt az őt ért megpróbáltatások miatt, ennek ellenére jó hangulatban van.

A királyi család közleményben árulta el a hírt: kórházba került az egykori királynő
A királyi család közleményben árulta el a hírt: kórházba került az egykori királynő. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A királyi család közleményben tette közzé a hírt

Margit királynőt ma délután felvették a Rigshospitalet kórházba, ahol a hétvégét megfigyelés és további vizsgálatok céljából kórházban tölti. Őfelsége fáradt, de jó hangulatban van. A királyi ház tájékoztatást ad ki, amint újabb információ áll rendelkezésre.

Margit 2024 januárjában, trónra lépésének 52. évfordulóján mondott le az uralkodásról, ezzel pedig ő lett az első dán uralkodó közel 900 év után, aki önként mondott le a trónról, átadva ezzel a koronát legidősebb fiának, X. Frigyes királynak. Ennek ellenére a királynői címét megtartotta, és továbbra is őfelségének kell őt szólítani. 

Idén februárban komoly hátműtéten estem át. Minden jól sikerült, hála a kiváló egészségügyi dolgozóknak, akik gondomat viselték. A műtét azonban elkerülhetetlenül elgondolkodtatott a jövőről. Arról, hogy vajon most jött-e el az ideje annak, hogy átadjam a felelősséget a következő generációnak, és úgy döntöttem, most van itt az ideje

- jelentette be a meglepő hírt az egykori uralkodó 2023 szilveszterén, majd ezt követően 2024 januárjában átadta a trónt.

Lemondása után Margit továbbra is részt vett nyilvános eseményeken, azonban már tavaly is többször kórházi kezelésre szorult: egyszer egy esés miatt, egy másik alkalommal pedig megfázás következtében - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu