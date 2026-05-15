Pokoli napok várnak ránk: eső, zápor, zivatar csap le az országra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 06:30
Pocsék idő várható a hétvégére. Az időjárás-előrejelzés szerint a napokban gyakoriak lesznek az esők, és viharos szél is várható.
Az időjárás-előrejelzés szerint a napokban továbbra is gyakori esőkre és viharos szélre kell felkészülni.

Pocsék időjárás várható a hétvégére / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Pénteken nyugat, délnyugat felől tovább növekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A délnyugati szél megerősödhet. 20-22 fok köré melegszik a levegő. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében ráadásul az ország egészére citromsárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az egész országra riasztást adtak ki a zivatarok miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte inkább csak a Dunántúlon, majd délutántól sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék lehet. Egyelőre nem változik a hőmérséklet, marad a 20-21 fokos csúcs.

 

Vasárnap túlnyomóan borult időre van kilátás kiadós esőzéssel, záporokkal. Néhol zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen lesz erős. 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

Hétfőn is folytatódik a hűvös, borongós idő. Szórványosan további esők várhatók, miközben az északnyugati szél erős, olykor viharos lesz. Mindössze 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
