Májusi eső aranyat ér? 3 ősi magyar babona, amit ha megteszel májusban, bőséget hoz a házadba

Május elején a falusiak rituálékkal biztosították be az egészes éves szerencséjüket.

A harmat, a zöld ág és az elásott érme mind más-más területet biztosított: a szépséget, szerelmet és anyagi bőséget.

Mutatjuk, melyik babonát hogyan végezték – és miért vette mindenki komolyan.

Te tudod, milyen az, amikor valami megmagyarázhatatlanul, magától jól működik? A régi magyar falvakban ebből a célból végeztek rituálékat, hogy behívják a bőséget és szerencsét a szerelem, a szépség és az anyagiak terén. A májusi babonák mögött komoly hit állt; nézzük, mi mindent csináltak őseink a hajnali órákban, még napfelkelte előtt.

Népi babonák az anyagi bőségért, szerelemért és szépségért

Arcmosás harmattal

Az egyik népi hiedelem szerint ha hajnalban, napfelkelte előtt harmattal mossák meg az arcukat a nők, azzal egész évre garantálják a szépségüket. Nem véletlen, hogy a régi időkben a lányok csoportosan indultak a rétre, hogy kendőbe, tenyérbe, kis edénybe gyűjtsék a fűszálakról a csillogó harmatot, és megmossák vele az arcukat. A hit szerint a májusi harmat „égi víz”: olyan, amelyet még nem érintett emberi kéz. Aki ezzel mossa meg az arcát, az egész évben szép lesz, és a szerelem sem kerüli el.

Zöld ág a kapun

A májusi népszokásoknak megfelelően a házak kapuján frissen tört, zöld nyír- vagy juharfaágak jelentek meg. A néphit szerint a friss zöld az élet jelképe, amelyre nem hatnak a rontások, így a frissen tört ágak egész évben védik a házat.

Ezeknek az ágaknak volt egy titkos üzenete is: egyes vidékeken a legények éjszaka, észrevétlenül tűztek ki egy-egy ágat a kiszemelt lány kapujára. Ha a lány reggel kitette az ablakba az ágat, azzal jelezte, hogy viszonozza az érzelmeket. Ha nem, a legénynek más kaput kellett keresnie.

Érme elásása

A harmadik szokás az anyagi bőségről szólt. A ház gazdája kiment a kertbe, és egy régi érmét ásott el valamelyik sarokba – egyetlen szó nélkül. Ez volt a rítus feltétele, ha ugyanis az azt végző személy megszólalt, a varázs megtört.

A néphit szerint a föld befogadja az érmét, és a sokszorosát adja vissza – termésben, pénzben, szerencsében. Ahol nem volt érme, ott kenyeret vagy sót ástak el. A lényeg ugyanaz volt: azt az üzenetet kellett közvetíteni, hogy a ház lakói bőséget várnak.