KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kameránk előtt érzékenyült el Curtis felesége, megható vallomást tett a rapperről

Barnai Judit
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 07:30
kosárlabda-játékosCurtis
Barnai Judit elérzékenyült egy játék során. Curtis felesége elárulta, mikor zárta szívébe igazán a férjét.

Barnai Judit a magyar női kosárlabda egyik legismertebb és legkarakteresebb alakja, aki évek óta meghatározó szereplője a hazai sportéletnek. Curtis felesége most egy játékos, mégis személyes oldalát mutatta meg nálunk: különböző fotókat mutattunk neki, ő pedig őszintén mesélt arról, milyen emlékek, érzések és történetek jutottak eszébe az adott képek láttán.

Curtis felesége, Barnai Judit meghatódott a fotók láttán
Curtis felesége, Barnai Judit meghatódott a fotók láttán
Fotó: Tumbász Hédi

Curtis felesége meghatódott a fotók láttán

A játék egy gyerekkori fotóval indult, amely kapcsán Barnai Judit őszintén mesélt arról, hogy már kislányként is sokat csúfolták a külseje miatt, hiszen – ahogy fogalmazott – már akkor is feltűnően dús ajkai voltak. Ezután egy újabb kép került elő, méghozzá az édesanyjáról, akitől megtanulta a kitartást, a küzdést és azt, hogy nem szabad feladni.

A következő fotó különösen közel állt a szívéhez, hiszen 2023-ban már úgy érezte, befejezi pályafutását, ám akkor megkereste a ceglédi csapat, így hivatalosan nem vonult vissza. A további képeken már férje, Curtis és a közös pillanataik kerültek előtérbe. A házasságukról szóló fotónál elárulta, korábban sosem gondolták volna, hogy egyszer férj és feleség lesznek, később pedig a „két gyermekükről”, vagyis kutyáikról is mesélt.

Az utolsó kép azonban igazán megható pillanatot idézett fel: a Nagy Duett egyik produkcióját, ahol 80 éveseknek maszkírozva kellett színpadra állniuk. A műsor után Curtis olyan szép szavakkal beszélt a feleségéről, hogy Judit elérzékenyült, és könnyek között vallotta be, az a pillanat örökre a szívébe égett.

Barnai Judit videóját itt nézheted meg:

@borsonline_aktualis

Barnai Judit örökre szívébe zárta Curtist Együtt akar megöregedni a magyar kosárlabdázónő és a rapper. #bors #barnaijudit #curtis #szekiattila

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu