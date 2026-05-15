Kameránk előtt érzékenyült el Curtis felesége, megható vallomást tett a rapperről

Barnai Judit a magyar női kosárlabda egyik legismertebb és legkarakteresebb alakja, aki évek óta meghatározó szereplője a hazai sportéletnek. Curtis felesége most egy játékos, mégis személyes oldalát mutatta meg nálunk: különböző fotókat mutattunk neki, ő pedig őszintén mesélt arról, milyen emlékek, érzések és történetek jutottak eszébe az adott képek láttán.

Curtis felesége, Barnai Judit meghatódott a fotók láttán

A játék egy gyerekkori fotóval indult, amely kapcsán Barnai Judit őszintén mesélt arról, hogy már kislányként is sokat csúfolták a külseje miatt, hiszen – ahogy fogalmazott – már akkor is feltűnően dús ajkai voltak. Ezután egy újabb kép került elő, méghozzá az édesanyjáról, akitől megtanulta a kitartást, a küzdést és azt, hogy nem szabad feladni.

A következő fotó különösen közel állt a szívéhez, hiszen 2023-ban már úgy érezte, befejezi pályafutását, ám akkor megkereste a ceglédi csapat, így hivatalosan nem vonult vissza. A további képeken már férje, Curtis és a közös pillanataik kerültek előtérbe. A házasságukról szóló fotónál elárulta, korábban sosem gondolták volna, hogy egyszer férj és feleség lesznek, később pedig a „két gyermekükről”, vagyis kutyáikról is mesélt.

Az utolsó kép azonban igazán megható pillanatot idézett fel: a Nagy Duett egyik produkcióját, ahol 80 éveseknek maszkírozva kellett színpadra állniuk. A műsor után Curtis olyan szép szavakkal beszélt a feleségéről, hogy Judit elérzékenyült, és könnyek között vallotta be, az a pillanat örökre a szívébe égett.

