Kiderült: Johnny Depp bankszámlájáról nyúlt le több milliót a budapesti csaló

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 06:25 / FRISSÍTÉS: 2026. május 15. 06:26
A világhírű színész banki adatait szerezte meg a Magyarországon élő csaló.
Lapunk is beszámolt korábban annak a Budapesten élő csalónak az ügyéről, aki egy hollywoodi filmsztár bankszámlájáról emelt le pénzt. A 27 éves, jordán férfi a XIII. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta az áldozatot, miután sikerült megszereznie a bankkártyaadatait. A férfi az adatlopás után két évig használta a megszerzett információkat: ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre, közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026 januárjában feljelentést tett, miután a kártyatulajdonos 2025 decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. Időközben arra is fény derült, hogy az áldozat nem más volt, mint Johnny Depp.

Johnny Depp bankszámlájáról lopott a csaló

A nyomozás során a hatóságok útja végül Magyarországra vezetett, ahol a Federal Bureau of Investigation a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte.

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A nyomozók a felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721415 amerikai dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni 

– mondta el a Blikknek Kész-Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője, majd hozzátette:

Ezen túl azt is megállapítottuk, hogy milyen IP-címekről vásárolt, illetve a csaló milyen e-mail-címeket használt a bűncselekményekhez. Ezek az adatok magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. Ezenfelül pedig a nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.

Így sikerült eljutni a 27 gyanúsítotthoz, akinek a lakásán a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is találtak. A férfit ezt követően információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását, mialatt a gyanúsított egyelőre tagadja a bűncselekmény elkövetését.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
