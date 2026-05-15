Kiderült: Johnny Depp bankszámlájáról nyúlt le több milliót a budapesti csaló

Lapunk is beszámolt korábban annak a Budapesten élő csalónak az ügyéről, aki egy hollywoodi filmsztár bankszámlájáról emelt le pénzt. A 27 éves, jordán férfi a XIII. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta az áldozatot, miután sikerült megszereznie a bankkártyaadatait. A férfi az adatlopás után két évig használta a megszerzett információkat: ez idő alatt több mint 300 tranzakciót hajtott végre, közel 220 millió forint értékben. Végül az amerikai bank 2026 januárjában feljelentést tett, miután a kártyatulajdonos 2025 decemberében észrevette, hogy rendszeresen használják a bankkártyáját. Időközben arra is fény derült, hogy az áldozat nem más volt, mint Johnny Depp.

A nyomozás során a hatóságok útja végül Magyarországra vezetett, ahol a Federal Bureau of Investigation a Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte.

Több milliót nyúlt le Johnny Depp bankszámlájáról a csaló

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A nyomozók a felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721415 amerikai dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni

– mondta el a Blikknek Kész-Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője, majd hozzátette:

Ezen túl azt is megállapítottuk, hogy milyen IP-címekről vásárolt, illetve a csaló milyen e-mail-címeket használt a bűncselekményekhez. Ezek az adatok magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. Ezenfelül pedig a nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.

Így sikerült eljutni a 27 gyanúsítotthoz, akinek a lakásán a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is találtak. A férfit ezt követően információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását, mialatt a gyanúsított egyelőre tagadja a bűncselekmény elkövetését.