Telihold varázslat: ezzel az ősi rituáléval kőgazdag lehetsz

Május 1-jén Skorpió Telihold lesz, egy erős spirituális időszak, amikor megidézhető Fortuna istennő szelleme.

Egy háromlépéses pénzbevonzó mágiával megnyílhat előtted a pénzcsap.

Ha három ősi lépést megcsinálsz, akkor a hiedelem szerint néhány nap alatt pénzeső hullhat rád.

Hatalmas lehetőség nyílik meg minden hónap elején, amiről lehet, hogy nem is tudtál. Akárhányszor eljön a telihold, egy ősi pénzmágiával magadhoz irányíthatod a bőség erőit. Mutatjuk, hogyan nyithatod meg a pénzcsapot három egyszerű lépéssel. Nem kell más, csak te, a pénztárcád és a holdfény.

Bőséget vonzhatsz be az életedbe egy különleges telihold varázslattal. Illusztráció: Unsplash

Mikor van telihold?

A munka ünnepén, május 1-jén a Hold a Skorpió jegyébe lép, ezzel pedig többszörös spirituális erő ragyog az emberiségre. A telihold 2026-ban minden alkalommal hatalmas lehetőségeket kínál, és ez most sincs másképp. Brutális energiákkal fog ragyogni a májusi telihold, amit kár lenne bárkinek is kihagynia, aki több pénzre vágyik. Fortuna istennő ugyanis lekacsint rád pénteken, ha végigcsinálsz egy pofonegyszerű varázslatot.

A gazdagság kulcsa: a holdfény

A Skorpió csillagjegy híres az átalakulásról, a mélységeiről – és nem utolsósorban a pénz bevonzásáról. A Hold a csillagjegybe lépve milliószoros erővel ragyog majd, ezért ha eddig nem végezted, most semmiképp se hagyd ki ezt a pénzbevonzó holdfény-rituálét. Az ősi mágia három egyszerű lépésből áll, amelyeknek eredményeképpen a pénzcsapok végre megnyílhatnak. A népi hiedelem szerint lépésről lépésre kell haladj a telihold rituáléban, hogy Fortuna istennő gazdaggá tegyen téged. Az időzítés és a sorrend nagyon fontos, mert ha az egyik lépést nem végzed el megfelelően, akkor az összes többi mágikus trükk is hatástalanná válik, és a pénzbevonzás csak egy vágy marad.

Tisztító rítus

Egy radikális tisztítást kell elvégezz, mielőtt a Hold felkelne. A pénztárcádból vedd ki az összes régi blokkot, parkolójegyet, lejárt kuponokat és felesleges cetliket, és dobd ki azokat. Ezek a tárgyak a kiadás rezgéseit hordozzák, és amíg nálad vannak, a pénztárcád azt üzeni az univerzum felé, hogy csak költöd a pénzt. Ha az említett holmikat kidobod, azzal helyet csinálsz a holdvarázzsal érkező pénznek.