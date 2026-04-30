Schobert Norbi felesége betegségéről: "Hazudnunk kellett mindenkinek, közben pedig küzdöttünk a halálos kórral!"

A sors, vagy ahogy ők mondják, Isten sokáig a tenyerén hordozta az Schobert családot. Ők voltak az élő példái annak az unalomig ismert frázisnak, hogy a kemény és állhatatos munka meghozza a gyümölcsét. Persze Rubint Rékának és Schobert Norbinak is voltak mélypontjai, de kitartottak egymás mellett és nemcsak a hivatásukban sikeresek, de családi életük is idillivé alakult, ahogy sorra születtek a gyermekeik. Az első igazi és eltitkolhatatlan csapás 2012-ben érte a családot, amikor kiderült, hogy Norbi életmentő szívműtétre szorul egy veleszületett rendellenesség miatt. A fitneszgurunak mindössze 10 százalék esélye volt a túlélésre, de az edzettsége és az orvosai felkészültsége átsegítette őt a drámainak tűnő helyzeten. Majd eljött 2021 augusztusa, amikor egy meleg nyári napon Norbi futni indult. Hazatérve a házuk kapujában rosszul lett és összeesett. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol hamar kiderült, Schobert Norbi stroke-ot kapott. A fitneszguru ismét felépült, de miközben gyógyult, kollégái kijátszották alóla a cégét, ami addig a család jólétét biztosította. Amíg próbálta megmenti élete munkáját, 2022 októberében egy rutinvizsgálat során kiderült, Rubint Réka egy igen ritka rákbetegségben szenved. A család egészen a közelmúltig hallgatott Réka élet-halál harcáról, de végül 4 év küzdelem után a háromgyermekes édesanya úgy döntött, elérkezett az idő arra, hogy színt valljon.

Rubint Réka Schobert Norbi számára egy bástya volt egész eddigi életük során (Fotó: TV2)

Schobert Norbi felállt az összeomlás után és újraépítette a család életét

Minden a koronavírus fertőzéssel kezdődött

Norbi Réka mellett volt a diagnózis pillanatában is

Nem tudták kifizetni a vizsgálat milliós költségét

Három nap után állt talpra a sokk után

Rubint Réka győzelemre áll a betegségével szemben

Schobert Norbi: „Nem Réka mondta el nekem, hogy baj van”

Rubint Réka a TV2 Naplójában beszélt betegségéről először, majd Ifjabb Schobert Norbi döntött úgy, hogy a Borsnak meséli el, ő hogyan élte meg mindazt, amin a családja átment az utóbbi években. Most pedig a családfő szólalt meg lapunknak és kíméletlen őszinteséggel mesélte el, mit érzett, hogyan omlott össze a terhek súlya alatt és miként állt talpra azért, hogy megpróbálja helyrehozni a megtépázott családja életét és hogy ott álljon élete szerelme mellett a legnehezebb pillanatokban is. „Nem Réka mondta el nekem, hogy baj van.

Ezen a traumán nem kellett átmennie, hiszen mellette voltam azokban a pillanatokban, amikor az orvos először jelezte, valami nincs rendben a CT-eredményével.

Én vittem a vizsgálatra, közvetlenül azután, hogy Isten kegyelméből ő és Andrei Mangra az első adásban kiestek a Dancing with the Starsból. Akkor persze mindannyian szomorúak voltunk, de végül ez az a momentum volt, ami lehetővé tette, hogy felfedezzék a daganatot, úgymond időben” – kezdte lapunknak Schobert Norbi.