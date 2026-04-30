Schobert Norbi felesége betegségéről: "Hazudnunk kellett mindenkinek, közben pedig küzdöttünk a halálos kórral!"

A sors, vagy ahogy ők mondják, Isten sokáig a tenyerén hordozta az Schobert családot. Ők voltak az élő példái annak az unalomig ismert frázisnak, hogy a kemény és állhatatos munka meghozza a gyümölcsét. Persze Rubint Rékának és Schobert Norbinak is voltak mélypontjai, de kitartottak egymás mellett és nemcsak a hivatásukban sikeresek, de családi életük is idillivé alakult, ahogy sorra születtek a gyermekeik. Az első igazi és eltitkolhatatlan csapás 2012-ben érte a családot, amikor kiderült, hogy Norbi életmentő szívműtétre szorul egy veleszületett rendellenesség miatt. A fitneszgurunak mindössze 10 százalék esélye volt a túlélésre, de az edzettsége és az orvosai felkészültsége átsegítette őt a drámainak tűnő helyzeten. Majd eljött 2021 augusztusa, amikor egy meleg nyári napon Norbi futni indult. Hazatérve a házuk kapujában rosszul lett és összeesett. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol hamar kiderült, Schobert Norbi stroke-ot kapott. A fitneszguru ismét felépült, de miközben gyógyult, kollégái kijátszották alóla a cégét, ami addig a család jólétét biztosította. Amíg próbálta megmenti élete munkáját, 2022 októberében egy rutinvizsgálat során kiderült, Rubint Réka egy igen ritka rákbetegségben szenved. A család egészen a közelmúltig hallgatott Réka élet-halál harcáról, de végül 4 év küzdelem után a háromgyermekes édesanya úgy döntött, elérkezett az idő arra, hogy színt valljon.
Schobert Norbi felállt az összeomlás után és újraépítette a család életét
Rubint Réka a TV2 Naplójában beszélt betegségéről először, majd Ifjabb Schobert Norbi döntött úgy, hogy a Borsnak meséli el, ő hogyan élte meg mindazt, amin a családja átment az utóbbi években. Most pedig a családfő szólalt meg lapunknak és kíméletlen őszinteséggel mesélte el, mit érzett, hogyan omlott össze a terhek súlya alatt és miként állt talpra azért, hogy megpróbálja helyrehozni a megtépázott családja életét és hogy ott álljon élete szerelme mellett a legnehezebb pillanatokban is. „Nem Réka mondta el nekem, hogy baj van.
Ezen a traumán nem kellett átmennie, hiszen mellette voltam azokban a pillanatokban, amikor az orvos először jelezte, valami nincs rendben a CT-eredményével.
Én vittem a vizsgálatra, közvetlenül azután, hogy Isten kegyelméből ő és Andrei Mangra az első adásban kiestek a Dancing with the Starsból. Akkor persze mindannyian szomorúak voltunk, de végül ez az a momentum volt, ami lehetővé tette, hogy felfedezzék a daganatot, úgymond időben” – kezdte lapunknak Schobert Norbi.
Rubint Réka négy éve Balin kapta el a koronavírust, ami a betegségéhez vezethetett
De miért is volt szükség arra a rutinvizsgálatra, ami végül fényt derített a Rubint Réka szervezetét megtámadó alattomos korra? „Igen, voltak jelei annak, hogy Rékánál valami baj lehet. Nyáron Bali szigetén elkapta a koronavírus-fertőzést és onnantól kezdve nagyon csúnyán köhögött. Az első diagnózis ezt írta: limfóma a mediastinumban, Covid-szövődmény. Nehéz azt szavakba önteni, hogy min mentünk keresztül azokban a pillanatokban. Persze csak azt tudom, hogy én mit éreztem. Azt felfogni sem tudom, amik Réka gondolataiban lehettek, még úgy sem, hogy később megpróbálta elmondani” – idézte fel a a szörnyű nap emlékeit Schobert Norbi, aki akkoriban épült fel a kis híján életébe kerülő agyi katasztrófából és éppen azon dolgozott, hogy megmentse a cégét, amit szó szerint tönkretettek azok az emberek, amikben megbízott, és akiknek sok éven át kenyeret tett az asztalára. „Éppen életem egyik legmélyebb pontján jártam akkoriban. Hiszen megkaptam ezt a kib.szott stroke-ot és egy évig nem foglalkoztam a cégemmel. Ez idő alatt pedig a közvetlen kollégáim elárultak és lehúztak. Szó szerint minden pénzemet beletettem az üzletbe, hogy megpróbáljam megmenteni. Eladtuk Réka telkét is és azt is beforgattuk, de hiába, hiszen azt is ellopták.
Eközben szembesültem azzal, hogy a feleségem felfoghatatlanul nagy bajban van. Bevallom, képtelen voltam felfogni, és az is tény, hogy nem is tudtam jól reagálni.
Nem értettem, hogy miért az én védőangyalomat támadja a sors ilyen aljas módon” – mondta könnyeivel küzdve Norbi, aki érthető módon kissé csapongott az időben. A fitneszguru hirtelen visszatért a jelenbe, hiszen éppen a napokban sikerült elvégeztetniük Rékán egy nagyon fontos vizsgálatot. Ugyanakkor ez az esemény mégis szorosan kapcsolódik ahhoz az időszakhoz, amikor egyszerre veszítette el a cégét és tudta meg, hogy imádott felesége halálos beteg. „Egy hete beszélgettem Dr. Peták Istvánnal, aki egy amerikai–magyar rákkutató cég tulajdonosa. Azzal foglalkoznak, hogy DNS-vizsgálatok segítségével megkeressék a legjobb módszereket, melyekkel egyes ráktípusok gyógyíthatóak lehetnek. Az igazság az, hogy már 4 éve elmentünk hozzájuk, de egy ilyen komplex vizsgálat 3 és fél millió forintba kerül és nekünk akkor szó szerint nem volt ennyi pénzünk. Éppen annyi volt a bankszámlánkon, hogy ki tudjuk fizetni a rezsit és étel kerüljön az asztalra. Most sikerült végre elindítanunk ezt a folyamatot is. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy a doktor úr azt mondta, hogy Magyarországon, minden második ember rákos, csak még nem tudja. Persze az ismert esetszámok is riasztóak, hiszen nagyjából négyszázezer magyar ember áll kezelés alatt jelen pillanatban is. Ami pedig a legriasztóbb, az az, hogy nem tudják, mi ennek az oka” – fogalmazott lapunknak Schobert Norbi, aki az utóbbi években rengeteget gondolkodott azon, hogy mi okozhatta Rubint Réka betegségét. Hiszen bár az orvosok a koronavírust teszik felelőssé, egészen pontosan ők sem tudják megmondani.
„Réka esete bizonyítja leginkább, hogy a rák nem válogat. Nem számít, hogy egy hároméves kisgyermekről, vagy egy tizenkét éves sportoló kislányról van-e szó, vagy egy háromgyermekes édesanyáról, egy példaképről, aki az egész életét a sportnak és az egészséges életmódnak szentelte. Nem tudom, tudjuk, hogy ennek mi az oka. Ezen töröm a fejemet négy hosszú éve.
Ha valaki rákos lesz, az első, amit megvonnak tőle, az a cukor és a szénhidrát fogyasztása. Értem is. De Réka mindig is így táplálkozott…
Az egyetlen magyarázat az lehet, hogy a koronavírus lenullázta az immunrendszerét és beindult nála az a genetikai program, ami a családjában is ott volt már generációkkal korábban. Hiszen a nagypapája tüdőrákban hunyt el. De már azon is gondolkodtam, hogy Csermobil lehet az oka. Az 1986-os katasztrófa idején, amikor a kommunista rezsim igyekezett eltitkolni az eseményt, Réka kint játszott a földeken és ette a fáról a körtét és itta a friss tehéntejet, amit olyan tehenekből fejtek, amik a szennyezett füvet legelték. A baráti körünkben tízből négyen szintén valamilyen daganatos megbetegedéssel küzdenek. Ők mind a mi korosztályunk” – sorolta a logikusnak tűnő teóriákat az Schobert család feje.
Schobert Norbi 55. születésnapján Réka is hatalmasat bulizott.
Norbi ezen a ponton úgy érezte, fontos, hogy felhívja a figyelmet egy rendszeresen felbukkanó, ugyanakkor nagyon veszélyes jelenségre, ami bizony hatalmas veszélyt jelent minden rákkal küzdő beteg számára.
„Fontos, hogy beszéljünk a kuruzslókról is, akik a remény aljas vámszedőiként jelennek meg a kétségbeesett betegek körül. Előkerülnek a vajákosemberek, a bűvös, teleportált vízcseppet háromszázezer forintén áruló csalók, a boszorkányok és átoklevevők.
De ilyenkor bukkannak fel MLM rendszerben működő cégek képviselői is. Ajánlanak valamilyen csodatevő kapszulát vagy olajat, ami „biztosan gyógyít”. Réka többek között azért sem állt ki a nyilvánosság elé korábban, mert el akartuk kerülni a csalók és hitegetők áradatát. Számunkra egyértelmű volt, hogy szigorúan követjük az orvosi protokollt és így is tettünk. Réka daganata elképzelhetetlenül ritka. Magyarországon összesen hét ilyen beteg van, de az övé nem tisztán az, hanem részben szarkóma. Ezzel pedig gyakorlatilag egyedül van az országban. A helyzet az, hogy az onkológus is csak tapogatózik és jegyzetel. Rékának az elején két évet adtak a szakemberek, vagyis két évvel vagyunk túl ezen a dátumon. És nyerésre áll! A kezelőorvosai mostanában mindig mosolyognak, ha meglátják és érezni is rajta az energiát, ami árad belőle” – árulta el bizakodással a hangjában Schobert Norbi, majd megosztotta lapunkkal azt a felismerést is, amire éppen rubint Réka betegsége vezette.
„Sokat tanít nekünk a mögöttünk lévő pár év. Elbuktam a cégemet, kétszer is odalett az egészségem, de a feleségem és a gyermekeink támogatásával felálltam mindannyiszor.
Közben pedig rájöttem, hogy a világ összes pénze, kapcsolati tőkéje sem elég arra, hogy Rékát megmentsem. Mert ez nem pénzkérdés. Az egészség nem pénzkérdés. Ma már azt hiszem, vagyis inkább tudom, hogy az egészség szerencse kérdése.
Durva felismerés ez nekem, nekünk, akik az egész életünket feltettük az egészségtudatosságra. Több tízezer embert fogyasztottam le és sok ezer cukorbeteget hoztam rendbe. A statisztikákon nyilván sokat javítottam, de akkor is a szerencsén múlik, hogy mit dob a gép. Az pedig hozzáállás kérdése, hogy az ember mit kezd a csomaggal, amit teherként ró rá Isten. Mi kaptunk terhet rendesen, de elbírtuk eddig is és elbírjuk ezután is. Mert bárhonnan fel lehet állni!” – jelentette ki Norbi, majd kitért arra a bizonyos három napra, amikor valóban úgy érezte, nincs ereje tovább küzdeni. Ez az a három nap, amiről Rubint Réka mesélt a Naplóban. „Igen, volt három olyan napom, amikor azt hittem, hogy, képtelen vagyok tovább cipelni mindazt, amit rám, ránk mért a sors. Kapom is az ívet kommentben. Nem mentegetőzőm, hiszen valóban ittam abban a három napban és úgy szedtem a nyugtatót, mint a drazsét. Gyászoltam Rékát, saját magam, a múltat és a jövőnket. Amikor a nagy fiam a harmadik napon odaállt elém, és rám szólt, hogy ezt hagyjam abba, felnéztem rá a kanapéról, majd felálltam és azóta is talpon vagyok. Én vagyok a családfő és tesztem, amit kell. A nulláról építkeztünk és megcsináltuk. Együtt!” – vált ismét kérlelhetetlenül határozottá Norbi hangja, aki végezetül kitért ara is, hogy mennyire nehéz is volt tartaniuk magukat nyilvánosan az utóbbi négy súlyos és fájdalmas titokkal terhelt évben.
„Négy évig titokban tartottuk Réka betegségét. Négy éven át mosolyogtunk, ha valaki megkérdezte tőlünk, hogy vagyunk. Hát gondolhatod… Mindannyian k.rva jól voltunk… Belehazudtunk mindenki arcába, közben pedig küzdöttünk a halálos kórral.
Eltitkoltuk egy darabig a családban és mostanáig mindenhol. Édesanyám is a Naplóból tudta meg.
Réka azért állt ki most, mert már elég erősnek érezte magát az igazsághoz és azért, hogy a titok terhe lekerüljön végre a válláról. És ez segít… Tényleg segít! És ez a lényeg…” - zárta gondolatait Schobert Norbi, aki ma már bizakodva tekint a jövőbe és újra képes hinni abban, hogy az oltárnál tett holtomiglan, holtodiglan esküjük beteljesülése még nagyon messze van mindkettejük számára.
