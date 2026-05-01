Súlyos betegséggel küzdött, meghalt Bikár Péter

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 20:42 / FRISSÍTÉS: 2026. május 01. 20:51
A magyar jégkorong meghatározó alakja volt. Bikár Péter pénteken hunyt el.
Péntek délután rövid, súlyos betegség után, életének 81. esztendejében meghalt Bikár Péter, válogatott jégkorongozó, olimpikon – közölte a családja.

Gyász: elhunyt Bikár Péter
Gyász: elhunyt Bikár Péter
Bikár Péter halála miatt gyászba borultak a szívek

Bikár Péter 1961-ben debütált az ob I-ben, de megfordult a BVSC-ben, a Ferencvárosban és a Székesfehérvári Volánban is. Az ötszörös magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes csatár 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és tagja volt annak a csapatnak, amely 1964-ben részt vett az innsbrucki téli olimpián.

Erőt sugárzó ember volt, szerette azt, amit csinált - írja a nemzetisport.hu. 2014 óta a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnoka tagja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu