Súlyos betegséggel küzdött, meghalt Bikár Péter

Péntek délután rövid, súlyos betegség után, életének 81. esztendejében meghalt Bikár Péter, válogatott jégkorongozó, olimpikon – közölte a családja.
Bikár Péter 1961-ben debütált az ob I-ben, de megfordult a BVSC-ben, a Ferencvárosban és a Székesfehérvári Volánban is. Az ötszörös magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes csatár 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és tagja volt annak a csapatnak, amely 1964-ben részt vett az innsbrucki téli olimpián.
Erőt sugárzó ember volt, szerette azt, amit csinált - írja a nemzetisport.hu. 2014 óta a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnoka tagja.
