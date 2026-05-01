Súlyos betegséggel küzdött, meghalt Bikár Péter

Péntek délután rövid, súlyos betegség után, életének 81. esztendejében meghalt Bikár Péter, válogatott jégkorongozó, olimpikon – közölte a családja.

Gyász: elhunyt Bikár Péter

Bikár Péter halála miatt gyászba borultak a szívek

Bikár Péter 1961-ben debütált az ob I-ben, de megfordult a BVSC-ben, a Ferencvárosban és a Székesfehérvári Volánban is. Az ötszörös magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes csatár 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és tagja volt annak a csapatnak, amely 1964-ben részt vett az innsbrucki téli olimpián.

Erőt sugárzó ember volt, szerette azt, amit csinált - írja a nemzetisport.hu. 2014 óta a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnoka tagja.