Te is így használtad az airfryert? Felejtsd el, az életeddel játszol

Tűzveszélyes lehet, ha az airfryerben nem megfelelően használjuk a sütőpapírt és az alufóliát.

A sütőpapír bizonyos hőmérsékleten gyúlékony, valamint gátolhatja a légkeverést, az alufólia pedig rontja a kész étel minőségét.

A legbiztonságosabb alternatíva airfryerhez gyártott sütőpapír vagy szilikonbetét használata.

A sütés airfryerben igazi élmény lehet, nem véletlen, hogy rengetegen rajonganak érte. Az elmúlt évek abszolút sztárja a konyhában. Gyors, energiatakarékos, és kiváló állagúra készíthetők benne az ételek, amelyek innen kikerülve sokkal egészségesebbek, mint a hagyományos módokon készült társaik, hiszen csak minimális zsiradékra van szükség a sütésükhöz. Az airfryer előnyeit azonban csak akkor élvezhetjük igazán, ha ismerjük a gép működését, helytelen használat esetén ugyanis nemcsak a legjobb airfryer recepteket ronthatjuk el, hanem könnyen katasztrófa is lehet a vacsorakészítésből.

Hogyan lehetséges a biztonságos sütés airfryerben?

A légkeveréses sütőbe szinte bármit bedobhatunk, még a legjobb diétás recept is mennyeien megvalósítható vele. Egy friss kutatás szerint viszont milliók követik el ugyanazt a hibát airfryer-használat közben, megkockáztatva, hogy olyan gyorsan lángba borul a konyhájuk, mint amilyen gyorsan elkészülnének a gépben az ételek. Ha eddig te is alufóliát és sütőpapírt tettél a légkeveréses sütőbe, akkor figyelj jól, mert bizonyos módon semmiképp sem szabad alkalmazni ezeket.

A legnagyobb probléma, hogy a legtöbben úgy tekintenek az airfryerre, mint egy hagyományos sütőre, és sütőpapírral, alufóliával fedik le a kosár alját, hogy időt nyerjenek, és a sütés után ne kelljen a gép kitakarításával foglalkozniuk. Ezzel követik el a legnagyobb hibát, a sütőpapír és a fólia légkeveréses sütőben való használata ugyanis bizonyos esetekben életveszélyes lehet.

Ha mindenképpen használni szeretnénk valamelyiket az említettek közül, különösen fontos odafigyelnünk arra, hogy biztonsággal tegyük.

Ha ugyanis óvatlanuk vagyunk és úgy helyezzük el a papírt vagy a fóliát, hogy azok nincsenek pontosan méretezve és könnyen elmozdulnak, a gép ventilátora felszippanthatja a széleiket közvetlenül a fűtőszálhoz, ahol könnyen meggyulladhatnak, és az eredmény egy kigyulladt airfryer lesz.

A hagyományos sütőpapír ezenkívül egy nagy összefüggő felület, amely blokkolja az alulról felfelé haladó légmozgást. Ennek következtében az airfryer hatékonysága is csökken, és az étel alja nyers marad, míg a teteje megég.