Óriási baj miatt bénult meg az M5-ös, most is mentenek

Kigyulladt egy személygépkocsi az M5-ös autópályán, Szeged felé, Ócsa térségében, a 28-as kilométernél. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.

Tűzoltót riasztottak az M5-ösre

Mint azt megírtuk, a hatóságok az egyik balatonfüredi áruház parkolójában figyeltek fel egy autóra, melynek sofőrje mozdulatlanul ült, mintha rosszul lenne. Azonnal kinyitották a jármű ajtaját, azonban semmire nem reagált a férfi, végül mentők vitték kórházba.