Szerencsehozó bólé és bőségelixír növő Hold idejére

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 15:45
A növő Hold a teremtés, a gyarapodás és az anyagi áldások ideje. Ilyenkor minden, amit elindítunk – egy szándék, egy gondolat vagy akár egy ünnepi ital elkészítése – képes felerősíteni a bőségenergiát az életünkben. Cikkünkben most bemutatjuk, hogyan készíthetsz saját szerencsehozó bólét és bőségelixírt.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A két mágikus ital, az Aranybőség Bólé és a Zöld Elixír nemcsak finom, hanem energetikailag is különleges hatással bír. Minden összetevője ősi szimbólum: a méz a bőség energiája, a fahéj a jólét és szerencse jelképe, a gyümölcsök pedig az életerőt és termékenységet szimbolizálják. A szerencsehozó bőségitalok nem csupán szimbolikus varázslatok, hanem rezgéshordozók is: amit szeretettel, hittel és hálaérzettel készítünk, az valóban varázserővel bír.

Szerencsehozó almás-fahéjas ital
A szerencsehozó italok nemcsak finomak, hanem különleges energetikai hatással bírnak.
Fotó: Brent Hofacker /  Shutterstock 

Szerencsehozó bőségitalok

Aranybőség Bólé - a szerencse és siker itala

Ez a pezsgős varázsital az ünneplés és a megérdemelt jólét szimbóluma. Remek választás új projektek, anyagi célok eléréséhez, vagy egyszerűen egy bőségre hangoló est megünnepléséhez. Az elkészítéséhez a következő hozzávalókra lesz szükséged:

   • 1 üveg pezsgő vagy gyöngyöző bor
   • 1 deci ásványvíz
   • 1 narancs és 1 citrom karikákra vágva
   • 1 alma, apróra szeletelve
   • kis csésze kockázott ananász vagy őszibarack
   • 1 evőkanál méz
   • 1 csipet fahéj

Elkészítése

  1. Egy üvegkancsóban keverd össze a gyümölcsöket, a mézet és a fahéjat. 
  2. Öntsd fel a pezsgővel és a vízzel, majd keverd össze óvatosan.
  3. Gyújts meg az asztalon egy zöld vagy aranyszínű gyertyát, és mondd hangosan: „ Ahogy a Hold növekszik, úgy növekszik a bőség energiája is ebben az italban. Szerencsét és áldást hoz mindenkinek, aki iszik belőle.”

Zöld Elixír -  alkoholmentes bőségbevonzó ital a lelki tisztuláshoz

Ha társaságtól mentesen, meditatívabb hangulatban szeretnéd megidézni a szerencsét, ez az elixír a tökéletes választás. Tiszta, frissítő, és magas rezgésszintű alapanyagokat tartalmaz, emellett tisztítja az aurát, megnyitja a szívcsakrát, és segíti, hogy természetes könnyedséggel áramoljon hozzád minden pozitív energia.

Hozzávalók

   • 1 liter ásványvíz vagy szénsavmentes forrásvíz
   • kis csészényi szőlő (a jólét gyümölcse)
   • 1 zöld alma (az újrakezdés és szerencse szimbóluma)
   • 1 maréknyi mentalevél
   • 1 evőkanál méz
   • 1 teáskanál citromlé
   • 1 csipet fahéj

Elkészítése

  1. Az összetevőket keverd össze egy nagy üvegkancsóban.
  2. Este, lefedve legalább 30 percre tedd ki a szabadba a holdfénybe. 
  3. Miközben a holdfény rásüt, mondd hangosan: „Holdfény ereje, kérlek áldd meg ezt az italt, hogy elfogyasztva a bőség energiája keringjen a testemben!”
  4. Fogyaszd lassan, élvezettel, minden egyes kortynál megköszönve az univerzumnak azt, amid már megvan.

