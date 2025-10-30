Szerencsehozó bólé és bőségelixír növő Hold idejére

A két mágikus ital, az Aranybőség Bólé és a Zöld Elixír nemcsak finom, hanem energetikailag is különleges hatással bír. Minden összetevője ősi szimbólum: a méz a bőség energiája, a fahéj a jólét és szerencse jelképe, a gyümölcsök pedig az életerőt és termékenységet szimbolizálják. A szerencsehozó bőségitalok nem csupán szimbolikus varázslatok, hanem rezgéshordozók is: amit szeretettel, hittel és hálaérzettel készítünk, az valóban varázserővel bír.
Ez a pezsgős varázsital az ünneplés és a megérdemelt jólét szimbóluma. Remek választás új projektek, anyagi célok eléréséhez, vagy egyszerűen egy bőségre hangoló est megünnepléséhez. Az elkészítéséhez a következő hozzávalókra lesz szükséged:
• 1 üveg pezsgő vagy gyöngyöző bor
• 1 deci ásványvíz
• 1 narancs és 1 citrom karikákra vágva
• 1 alma, apróra szeletelve
• kis csésze kockázott ananász vagy őszibarack
• 1 evőkanál méz
• 1 csipet fahéj
Ha társaságtól mentesen, meditatívabb hangulatban szeretnéd megidézni a szerencsét, ez az elixír a tökéletes választás. Tiszta, frissítő, és magas rezgésszintű alapanyagokat tartalmaz, emellett tisztítja az aurát, megnyitja a szívcsakrát, és segíti, hogy természetes könnyedséggel áramoljon hozzád minden pozitív energia.
• 1 liter ásványvíz vagy szénsavmentes forrásvíz
• kis csészényi szőlő (a jólét gyümölcse)
• 1 zöld alma (az újrakezdés és szerencse szimbóluma)
• 1 maréknyi mentalevél
• 1 evőkanál méz
• 1 teáskanál citromlé
• 1 csipet fahéj
