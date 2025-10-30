Szerencsehozó bólé és bőségelixír növő Hold idejére

A két mágikus ital, az Aranybőség Bólé és a Zöld Elixír nemcsak finom, hanem energetikailag is különleges hatással bír. Minden összetevője ősi szimbólum: a méz a bőség energiája, a fahéj a jólét és szerencse jelképe, a gyümölcsök pedig az életerőt és termékenységet szimbolizálják. A szerencsehozó bőségitalok nem csupán szimbolikus varázslatok, hanem rezgéshordozók is: amit szeretettel, hittel és hálaérzettel készítünk, az valóban varázserővel bír.

A szerencsehozó italok nemcsak finomak, hanem különleges energetikai hatással bírnak.

Szerencsehozó bőségitalok

Aranybőség Bólé - a szerencse és siker itala

Ez a pezsgős varázsital az ünneplés és a megérdemelt jólét szimbóluma. Remek választás új projektek, anyagi célok eléréséhez, vagy egyszerűen egy bőségre hangoló est megünnepléséhez. Az elkészítéséhez a következő hozzávalókra lesz szükséged:

• 1 üveg pezsgő vagy gyöngyöző bor

• 1 deci ásványvíz

• 1 narancs és 1 citrom karikákra vágva

• 1 alma, apróra szeletelve

• kis csésze kockázott ananász vagy őszibarack

• 1 evőkanál méz

• 1 csipet fahéj

Elkészítése

Egy üvegkancsóban keverd össze a gyümölcsöket, a mézet és a fahéjat. Öntsd fel a pezsgővel és a vízzel, majd keverd össze óvatosan. Gyújts meg az asztalon egy zöld vagy aranyszínű gyertyát, és mondd hangosan: „ Ahogy a Hold növekszik, úgy növekszik a bőség energiája is ebben az italban. Szerencsét és áldást hoz mindenkinek, aki iszik belőle.”

Zöld Elixír - alkoholmentes bőségbevonzó ital a lelki tisztuláshoz

Ha társaságtól mentesen, meditatívabb hangulatban szeretnéd megidézni a szerencsét, ez az elixír a tökéletes választás. Tiszta, frissítő, és magas rezgésszintű alapanyagokat tartalmaz, emellett tisztítja az aurát, megnyitja a szívcsakrát, és segíti, hogy természetes könnyedséggel áramoljon hozzád minden pozitív energia.

Hozzávalók

• 1 liter ásványvíz vagy szénsavmentes forrásvíz

• kis csészényi szőlő (a jólét gyümölcse)

• 1 zöld alma (az újrakezdés és szerencse szimbóluma)

• 1 maréknyi mentalevél

• 1 evőkanál méz

• 1 teáskanál citromlé

• 1 csipet fahéj

Elkészítése

Az összetevőket keverd össze egy nagy üvegkancsóban. Este, lefedve legalább 30 percre tedd ki a szabadba a holdfénybe. Miközben a holdfény rásüt, mondd hangosan: „Holdfény ereje, kérlek áldd meg ezt az italt, hogy elfogyasztva a bőség energiája keringjen a testemben!” Fogyaszd lassan, élvezettel, minden egyes kortynál megköszönve az univerzumnak azt, amid már megvan.

