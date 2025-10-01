Ez a mágia tényleg működik – Hatalmas pénzösszegre és fizetésemelésre is számíthatsz

Szereted a munkádat, jó is vagy benne, de mégsem jutsz egyről a kettőre? Ideje lenne fizetésemelést kapnod, de félsz az elutasítástól? Vedd kezedbe a saját sorsod és végezd el ezt az ősi szertartást, mielőtt fizetésemelést kérnél.
Ennél az ősi pénzmágia varázslathoz is először el kell csendesítened az elméd, és kizárólag az anyagi jólétedre, a céljaidra és a fizetésemelésedre kell koncentrálnod. Fontos, hogy más gondolatok ne férkőzzenek az elmédbe, és senki ne zavarjon meg. A telefonodat is jobb, ha elteszed egy másik szobába. Bekapcsolhatsz halk meditációs zenét is, hogy könnyebben ellazulj.
Fortuna, szerencse és gazdagság istennője, kérlek hozz nekem szerencsét, segíts, hogy fizetésemelést kapjak és ne kelljen szűkölködnöm.
Ezután vedd kézbe a zöld gyertyát, és dörzsöld át a borsmentaolajjal. A fehér papírlapra írd le egyszerűen és érthetően a célodat, valamint a dátumot, amikor meg szeretnéd kapni a fizetésemelést. Képzeld el, ahogy beszélsz a főnököddel a fizetésemelést, amit meg is kapsz.
A bőség az enyém. A gazdagság az enyém. Céljaim teljesülnek. Fortuna istennő mellettem áll.
Tedd bele a papírlapot az ezüst vagy aranyszínű ládikóba. Figyelj rá, hogy a lapot ne hajtogasd össze és tedd rá a pénzérmét.
Fortuna istennő, gazdagság és szerencse úrnője, köszönöm, hogy eljöttél és segítesz több pénzhez jutnom. Légy áldott!
A szertartás végén ne fújd el a gyertyát, hanem hagyd leégni, majd a gyertyacsonkot is tedd bele a ládikóba, amit a lakásod bejárati ajtajával szemben, az első helyiségbe helyezz el.
Ha mindent jól csináltál és megkaptad a fizetésemelést, égesd el a papírt. Ne felejts el egy kis bort löttyinteni a földre, ami Fortuna istennő számára egy jelképes áldozat a sikerért cserébe.
Ez a meditációs zene segíthet az ellazulásban, miközben elvégzed a mágiát:
