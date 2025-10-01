Szereted a munkádat, jó is vagy benne, de mégsem jutsz egyről a kettőre? Ideje lenne fizetésemelést kapnod, de félsz az elutasítástól? Vedd kezedbe a saját sorsod és végezd el ezt az ősi szertartást, mielőtt fizetésemelést kérnél.

Ez a mágia tényleg működik! Hatalmas pénzösszegre és fizetésemelésre is számíthatsz

Fotó: Ironika / Shutterstock

Ősi varázslat, hogy fizetésemelést kapj

Kellékek a varázslathoz:

papírlap

toll zöld gyertya

ezüst vagy arany színű ládikó

füstölő (masala)

borsmentaolaj

pénzérme

Ennél az ősi pénzmágia varázslathoz is először el kell csendesítened az elméd, és kizárólag az anyagi jólétedre, a céljaidra és a fizetésemelésedre kell koncentrálnod. Fontos, hogy más gondolatok ne férkőzzenek az elmédbe, és senki ne zavarjon meg. A telefonodat is jobb, ha elteszed egy másik szobába. Bekapcsolhatsz halk meditációs zenét is, hogy könnyebben ellazulj.

Fizetésemelésre számíthatsz, ha elvégzed ezt az ősi mágiát

Fotó: horvathgabey / Shutterstock

Ha odakészítetted a kellékeket egy tiszta asztalra, fohászkodj a szerencse és anyagi jólét istennőjéhez, Fortunához:

Fortuna, szerencse és gazdagság istennője, kérlek hozz nekem szerencsét, segíts, hogy fizetésemelést kapjak és ne kelljen szűkölködnöm.

Ezután vedd kézbe a zöld gyertyát, és dörzsöld át a borsmentaolajjal. A fehér papírlapra írd le egyszerűen és érthetően a célodat, valamint a dátumot, amikor meg szeretnéd kapni a fizetésemelést. Képzeld el, ahogy beszélsz a főnököddel a fizetésemelést, amit meg is kapsz.

Ekkor mondd el háromszor egymás után, hangosan a következőt:

A bőség az enyém. A gazdagság az enyém. Céljaim teljesülnek. Fortuna istennő mellettem áll.

Tedd bele a papírlapot az ezüst vagy aranyszínű ládikóba. Figyelj rá, hogy a lapot ne hajtogasd össze és tedd rá a pénzérmét.

Bocsásd el az istennőt, és köszönd meg a segítségét:

Fortuna istennő, gazdagság és szerencse úrnője, köszönöm, hogy eljöttél és segítesz több pénzhez jutnom. Légy áldott!

A szertartás végén ne fújd el a gyertyát, hanem hagyd leégni, majd a gyertyacsonkot is tedd bele a ládikóba, amit a lakásod bejárati ajtajával szemben, az első helyiségbe helyezz el.

Ha mindent jól csináltál és megkaptad a fizetésemelést, égesd el a papírt. Ne felejts el egy kis bort löttyinteni a földre, ami Fortuna istennő számára egy jelképes áldozat a sikerért cserébe.

Ez a meditációs zene segíthet az ellazulásban, miközben elvégzed a mágiát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: