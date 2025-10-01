Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 19:45
Mindannyian szeretnénk sikeresek lenni, aminek velejárója, hogy jobbá válik az anyagi helyzetünk. Ehhez nem minden esetben elegendő a sok éves munkatapasztalat és tudás, néha egy kis szerencsére is szükségünk van. Fizetésemelést varázslattal is elérhetünk, ha több pénzt akarsz keresni, mutatjuk milyen szertartást végezz el.
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Szereted a munkádat, jó is vagy benne, de mégsem jutsz egyről a kettőre? Ideje lenne fizetésemelést kapnod, de félsz az elutasítástól? Vedd kezedbe a saját sorsod és végezd el ezt az ősi szertartást, mielőtt fizetésemelést kérnél.

Mágiával fizetésemelést is kaphatsz
 Ez a mágia tényleg működik! Hatalmas pénzösszegre és fizetésemelésre is számíthatsz
Fotó: Ironika /  Shutterstock 

Ősi varázslat, hogy fizetésemelést kapj

Kellékek a varázslathoz:

  • papírlap
  • toll zöld gyertya
  • ezüst vagy arany színű ládikó
  • füstölő (masala)
  • borsmentaolaj
  • pénzérme

Ennél az ősi pénzmágia varázslathoz is először el kell csendesítened az elméd, és kizárólag az anyagi jólétedre, a céljaidra és a fizetésemelésedre kell koncentrálnod. Fontos, hogy más gondolatok ne férkőzzenek az elmédbe, és senki ne zavarjon meg. A telefonodat is jobb, ha elteszed egy másik szobába. Bekapcsolhatsz halk meditációs zenét is, hogy könnyebben ellazulj.

fizetésemel és varázslat hogy több pénzed legyen
 Fizetésemelésre számíthatsz, ha elvégzed ezt az ősi mágiát
Fotó: horvathgabey /  Shutterstock 

Ha odakészítetted a kellékeket egy tiszta asztalra, fohászkodj a szerencse és anyagi jólét istennőjéhez, Fortunához:

Fortuna, szerencse és gazdagság istennője, kérlek hozz nekem szerencsét, segíts, hogy fizetésemelést kapjak és ne kelljen szűkölködnöm.

Ezután vedd kézbe a zöld gyertyát, és dörzsöld át a borsmentaolajjal. A fehér papírlapra írd le egyszerűen és érthetően a célodat, valamint a dátumot, amikor meg szeretnéd kapni a fizetésemelést. Képzeld el, ahogy beszélsz a főnököddel a fizetésemelést, amit meg is kapsz.

Ekkor mondd el háromszor egymás után, hangosan a következőt:

A bőség az enyém. A gazdagság az enyém. Céljaim teljesülnek. Fortuna istennő mellettem áll.

 

Tedd bele a papírlapot az ezüst vagy aranyszínű ládikóba. Figyelj rá, hogy a lapot ne hajtogasd össze és tedd rá a pénzérmét.

Bocsásd el az istennőt, és köszönd meg a segítségét:

Fortuna istennő, gazdagság és szerencse úrnője, köszönöm, hogy eljöttél és segítesz több pénzhez jutnom. Légy áldott!

A szertartás végén ne fújd el a gyertyát, hanem hagyd leégni, majd a gyertyacsonkot is tedd bele a ládikóba, amit a lakásod bejárati ajtajával szemben, az első helyiségbe helyezz el.

Ha mindent jól csináltál és megkaptad a fizetésemelést, égesd el a papírt. Ne felejts el egy kis bort löttyinteni a földre, ami Fortuna istennő számára egy jelképes áldozat a sikerért cserébe.

Ez a meditációs zene segíthet az ellazulásban, miközben elvégzed a mágiát:

