Válságban Curtis és Barnai Judit házassága? A válogatott kosárlabdázó tiszta vizet öntött a pohárba!

A hazai sztárvilágban új törvények uralkodnak: ha nem posztolsz, nem is létezel, ha pedig nem ölelgeted a párodat egy fotón legalább hetente, az internet önjelölt párterapeutái már írják is a válókeresetet. Curtis és Barnai Judit most pontosan ebbe a virtuális darálóba került bele. Széki Attila kedvese azonban most úgy döntött, nem hagyja szó nélkül az alaptalan vádaskodásokat, és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a Borsnak arról, mi történik a színfalak mögött, hogy telnek valójában a mindennapjaik.

Barnai Judit és Curtis bár nem minden nap posztolnak közösen, de még mindig fülig szerelmesek (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Nincs több talalálgatás: Barnai Judit házassága továbbra is remekül működik

A válogatott kosárlabdázó nem finomkodott, amikor a kapcsolatuk alapjairól és a netes elvárások abszurditásáról kérdeztük. Tisztázta, hogy náluk nem a lájkok száma határozza meg a boldogságot.

A szeretet egymás iránt és a tisztelet az, ami átsegít mindenen. Iszonyatosan kiegyensúlyozott párkapcsolatban élünk. Számomra azért volt furcsa, amikor kitették körülbelül két hete, hogy problémák lehetnek a kapcsolatunkban, csak azért, mert egy hónappal ezelőtt, a Nagy Duett után tettünk ki utoljára közös képet. Együtt élünk, házaspár vagyunk, nem rakosgatjuk ki napi szinten, hogy együtt vagyunk, ha csinálunk valamit. Sohasem vittük túlzásba ezt a részét szerintem, és ezután sem fogjuk

– szögezte le Judie.

Sűrű a szezon a színpadon és a pályán is

A pletykák alapját gyakran az adja, hogy a rajongók nem számolnak a hírességek sűrű naptárával. Míg a követők a képeket várják, a páros egyik tagja a sportpályán, a másik a színpadon teljesít, ami kevés teret hagy a folyamatos tartalomgyártásnak. Erre a szezonalitásra Barnai Judie is rámutatott, hangsúlyozva a civil életük fontosságát Curtissel: „Nyáron, amikor szép helyeken járunk, akkor sűrűbben posztolunk, de utána, amikor mindkettőnknek szezonja van, nyilván kevesebb a lehetőségünk rá, éljük a kis civil életünket. Nincs arra igényünk, hogy folyamatosan bizonygassuk, hogy jól vagyunk” – tette hozzá, majd kitért arra is, mennyire torz kép él a köztudatban a tökéletes kapcsolatokról.