Válságban Curtis és Barnai Judit házassága? A válogatott kosárlabdázó tiszta vizet öntött a pohárba!

A hazai sztárvilágban új törvények uralkodnak: ha nem posztolsz, nem is létezel, ha pedig nem ölelgeted a párodat egy fotón legalább hetente, az internet önjelölt párterapeutái már írják is a válókeresetet. Curtis és Barnai Judit most pontosan ebbe a virtuális darálóba került bele. Széki Attila kedvese azonban most úgy döntött, nem hagyja szó nélkül az alaptalan vádaskodásokat, és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a Borsnak arról, mi történik a színfalak mögött, hogy telnek valójában a mindennapjaik.
A válogatott kosárlabdázó nem finomkodott, amikor a kapcsolatuk alapjairól és a netes elvárások abszurditásáról kérdeztük. Tisztázta, hogy náluk nem a lájkok száma határozza meg a boldogságot.
A szeretet egymás iránt és a tisztelet az, ami átsegít mindenen. Iszonyatosan kiegyensúlyozott párkapcsolatban élünk. Számomra azért volt furcsa, amikor kitették körülbelül két hete, hogy problémák lehetnek a kapcsolatunkban, csak azért, mert egy hónappal ezelőtt, a Nagy Duett után tettünk ki utoljára közös képet. Együtt élünk, házaspár vagyunk, nem rakosgatjuk ki napi szinten, hogy együtt vagyunk, ha csinálunk valamit. Sohasem vittük túlzásba ezt a részét szerintem, és ezután sem fogjuk
– szögezte le Judie.
A pletykák alapját gyakran az adja, hogy a rajongók nem számolnak a hírességek sűrű naptárával. Míg a követők a képeket várják, a páros egyik tagja a sportpályán, a másik a színpadon teljesít, ami kevés teret hagy a folyamatos tartalomgyártásnak. Erre a szezonalitásra Barnai Judie is rámutatott, hangsúlyozva a civil életük fontosságát Curtissel: „Nyáron, amikor szép helyeken járunk, akkor sűrűbben posztolunk, de utána, amikor mindkettőnknek szezonja van, nyilván kevesebb a lehetőségünk rá, éljük a kis civil életünket. Nincs arra igényünk, hogy folyamatosan bizonygassuk, hogy jól vagyunk” – tette hozzá, majd kitért arra is, mennyire torz kép él a köztudatban a tökéletes kapcsolatokról.
„Jöttek erre a pletykák, hogy biztosan bajban vagyunk, mivel régen tettünk ki közös képet. Valójában házasok vagyunk, minden remek köztünk, nem fogunk félóránként képeket megosztani. Sokan a külsőségekre mennek, kirakják, hogy minden szuper, minden jó, de nem ettől működik egy kapcsolat. Mennyire gáz már, ahogy azért rakjunk ki közös képet, hogy eloszlassuk az alaptalan pletykákat? Elképesztő ez a világ...” – fakadt ki Judie.
A legmeglepőbb fordulat azonban az a fajta „kollektív fikció”, amit a Reddit fórumozói képesek gyártani. Judie szerint a kreativitás ezen szintje már-már ijesztő, hiszen a légből kapott sztorik néha olyan meggyőzőek, hogy még az érintettek is elbizonytalanodnak egy pillanatra.
Szerintem teljesen mindegy, mit rakunk ki, mindenkibe bele tudnak kötni. A barátnőm mesélte, hogy kiraktak róla egy olyan sztorit, hogy majdnem ő is elhitte
– zárta gondolatait nevetve. Úgy tűnik tehát, a „szerelmi válság” csak a fejekben létezett, a páros pedig továbbra is köszöni szépen, jól van – közös képek nélkül is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.