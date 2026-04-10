Föld űrbéli látképe a Hold sötét oldala irányából

Sokkolta az igazság a világot: a Hold sötét oldala rémisztőbb titkokat rejt, mint hittük – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 16:07
Több mint fél évszázadot kellett várni rá, hogy végre választ kapjunk az emberiség egyik legnagyobb rejtélyére. Mit rejt a Hold sötét oldala? A NASA hátborzongató fotókkal leplezte le, hogy az Artemis II legénysége mit látott az égitest rejtett zugában. Ufót, idegen űrbázist? Vagy valami rosszabbat? Mutatjuk!
  • Az Artemis II legénysége 2026. április 1-jén indult el Floridából, a Kennedy Űrközpontból.
  • Az Orion űrkapszulával száguldottak a csillagok felé, hogy megvizsgálják a Holdat 53 évvel az első Apollo-küldetés, az Apollo-13 indulása után.
  • A Hold sötét oldala régóta foglalkoztatja az emberiséget: ezidáig számos teória született róla, amelyeket csokorba szedtünk.
  • Az Artemis II legénysége eddig sosem látott, éles fotókat készített, megválaszolva a nagy rejtélyt. 

Történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi, akik április 1-jén végigkövették, ahogy az Artemis II legénysége az Orion űrhajóval elindult a világűr irányába. A cél nemes, szenzációs és különleges: az ember újbóli feljuttatása a Holdra. Az asztronauták kilövése óta az első exkluzív fotók is napvilágra kerültek, amelyek végre véget vethetnek a teóriagyártók legvadabb képzelgéseinek arról, hogy mit rejt a Hold sötét oldala. Idegen civilizációknak ad otthont, esetleg valami annál is rémisztőbb tanyázhat ott? Meg fogsz lepődni a válaszon!

Az Artemis II mosolygó legénysége az Orion űrkapszulában lebegve, miközben kamerák kereszttüzében van a Hold sötét oldala
Az Artemis II legénysége lélegzetelállító fotókat készített arról, mit rejt a Hold sötét oldala. Fotó: AFP

Vajon milyen titkokat rejt a Hold sötét oldala?

Idestova 53 évvel ezelőtt, 1972-ben járt utoljára ember a Holdon, amikor az Apollo-17 legénysége letűzte az amerikai zászlót az égitest felszínén. Ők akkor látták a Hold sötét oldalát, és bár elmondták, mi rejtőzik ott, az ufószakértők és teóriagyártók hihetetlen elméletekkel álltak elő.

Egyesek szerint ősi idegenek otthona lehet a terület, míg mások szerint a nácik vertek ott tanyát. Alább összegyűjtöttük a legfurcsább Hold-elméleteket, ezek szerint az égitest sötét oldala lehet:

  • idegen bázis;
  • náci holdbázis;
  • eltűnt civilizációk maradványainak rejteke; 
  • a „Holdember” menedéke;
  • Hologram-Hold.

Habár a Földön lévők előtt szabad szemmel mindig is rejtve marad a Hold ezen területe – hiszen az sosem fordul a bolygónk felé –, a 2026-os holdmissziónak hála végre elmélyedhetünk néhány kiváló felvételben és kideríthetjük, mely hiedelmeknek lehet igazságalapja. 

Íme az 5 leghíresebb Hold-teória

Az Idegen Bázis

Ez a legnépszerűbb teória. Egyesek úgy hiszik, a Hold sötét felén galaktikus benzinkút vagy megfigyelőállomás lehet. Az elmélet hívői szerint hatalmas, üvegszerű kupolák vannak ott, amelyek fényei jelzik, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban – csak eddig valamiért falat húztak oda az űrlények, hogy ne szúrjuk ki.

A Náci Holdbázis

Egy régi, megunhatatlan legenda szerint a második világháború végén a náciknak sikerült a Holdig menekülnie, ahol egy rejtélyes, régóta fennálló birodalmat építettek ki. A sötét oldal végül is tökéletes rejtekhely egy „fű alatt” épülő űrflottának, nem? Gondolták sokan, talán egészen idáig.

A „Hologram Hold”-anomália

Egy holdhívő csoport úgy tartja, hogy az égitest valójában nem is létezik, vagy legalábbis nem úgy, ahogy eddig gondoltuk. Úgy vélik, hogy az egész csak egy gigantikus hologram vagy egy mesterséges építmény, mint a Csillagok háborúja-filmekből ismert Halálcsillag. Sokan még ennél is jobban eleresztették a fantáziájukat: ők úgy gondolják, hogy a sötét oldalon látszódnak az építmény technológiai illesztései és szerelőnyílásai.

Eltűnt civilizációk maradványai

Néhányan úgy vélekednek, hogy odafent, a nagy sötét rejtekben is burjánzott az élet. Réges-régen, egy messzi korban, amikor még az emberek nem léteztek, a Hold sötét oldalának mély kráterei között ősi városokat emelhettek, ám idővel az ottani civilizáció hanyatlani kezdett, és ma már csak a holdváros romjai hevernek ott.

A „Holdember” menedéke

Talán ez a legeszelősebb teória mind közül. Néhányan úgy hiszik, hogy a Holdon él egy entitás, a Holdember, míg mások egy óriási űrbörtön helyszíneként gondolnak rá, ahova azokat az idegeneket száműzték, akikkel a Föld nem akart osztozni a napfényben.

Megfejtették a rejtélyt

Ezekre a teóriákra végre megérkezett a válasz. Az Artemis II misszió űrhajósai hihetetlenül éles fotókat készítettek a Hold sötét oldaláról. A világsajtót bejáró képsorozat alapján a valóság megrázó.

Az igazságot, hogy mi rejtőzik a Hold túlsó oldalán, a galériánkban, a képre kattintva kiderítheted:

A Hold, felszínén kráterekkel
A Hold felszíne és a Föld
Kráterek a Hold felszínén
A távoli Föld képe a Hold felszínéről
Felhő árnyékolta telihold a távolból éjszaka
A Hold sötét oldala
A Hold sötét oldala és a mögüle kiszűrődő napfény
A Hold közelebbről, felszínén hatalmas méretű kráterekkel
A Hold sötét oldala és a sötétet megtörő napfény, amelyben kirajzolódik a Hold sziluettje
Galéria: A Hold sötét oldala: megfejtették az emberiség legnagyobb rejtélyét
Az emberiség először 1959-ben láthatta meg a Hold túlsó oldalát, amikor a szovjet Luna–3 űrszonda megkerülte és lefotózta azt.

Az Artemis II legénysége 10 napos holdmissziót hajtott végre. Magyar idő szerint április 11-én, hajnali 2 óra körül térnek haza. Útjukat élőben követheted:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu