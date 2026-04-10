Sokkolta az igazság a világot: a Hold sötét oldala rémisztőbb titkokat rejt, mint hittük – Galéria

Az Artemis II legénysége 2026. április 1-jén indult el Floridából, a Kennedy Űrközpontból.

Az Orion űrkapszulával száguldottak a csillagok felé, hogy megvizsgálják a Holdat 53 évvel az első Apollo-küldetés, az Apollo-13 indulása után.

A Hold sötét oldala régóta foglalkoztatja az emberiséget: ezidáig számos teória született róla, amelyeket csokorba szedtünk.

Az Artemis II legénysége eddig sosem látott, éles fotókat készített, megválaszolva a nagy rejtélyt.

Történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi, akik április 1-jén végigkövették, ahogy az Artemis II legénysége az Orion űrhajóval elindult a világűr irányába. A cél nemes, szenzációs és különleges: az ember újbóli feljuttatása a Holdra. Az asztronauták kilövése óta az első exkluzív fotók is napvilágra kerültek, amelyek végre véget vethetnek a teóriagyártók legvadabb képzelgéseinek arról, hogy mit rejt a Hold sötét oldala. Idegen civilizációknak ad otthont, esetleg valami annál is rémisztőbb tanyázhat ott? Meg fogsz lepődni a válaszon!

Az Artemis II legénysége lélegzetelállító fotókat készített arról, mit rejt a Hold sötét oldala.

Vajon milyen titkokat rejt a Hold sötét oldala?

Idestova 53 évvel ezelőtt, 1972-ben járt utoljára ember a Holdon, amikor az Apollo-17 legénysége letűzte az amerikai zászlót az égitest felszínén. Ők akkor látták a Hold sötét oldalát, és bár elmondták, mi rejtőzik ott, az ufószakértők és teóriagyártók hihetetlen elméletekkel álltak elő.

Egyesek szerint ősi idegenek otthona lehet a terület, míg mások szerint a nácik vertek ott tanyát. Alább összegyűjtöttük a legfurcsább Hold-elméleteket, ezek szerint az égitest sötét oldala lehet:

idegen bázis;

náci holdbázis;

eltűnt civilizációk maradványainak rejteke;

a „Holdember” menedéke;

Hologram-Hold.

Habár a Földön lévők előtt szabad szemmel mindig is rejtve marad a Hold ezen területe – hiszen az sosem fordul a bolygónk felé –, a 2026-os holdmissziónak hála végre elmélyedhetünk néhány kiváló felvételben és kideríthetjük, mely hiedelmeknek lehet igazságalapja.

Íme az 5 leghíresebb Hold-teória

Az Idegen Bázis

Ez a legnépszerűbb teória. Egyesek úgy hiszik, a Hold sötét felén galaktikus benzinkút vagy megfigyelőállomás lehet. Az elmélet hívői szerint hatalmas, üvegszerű kupolák vannak ott, amelyek fényei jelzik, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban – csak eddig valamiért falat húztak oda az űrlények, hogy ne szúrjuk ki.