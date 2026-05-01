Megoldódhat a 34 éve húzódó hideg ügy: nyom nélkül tűnt el az anya, síró gyermekét hátrahagyva

Több mint 30 évvel azután, hogy egy anya eltűnt, és gyermekét egy etetőszékben hagyta, a hatóságok letartóztatták a gyanúsítottat, aki állítólag megölte a nőt.

Nyom nélkül eltűnt a fiatal édesanya. Fotó: Placer County Sheriff's Office

Végre pontot tehet a rendőrség az eltűnt anya ügyének végére

A 35 éves Cindy Wanner 1991. november 25-én tűnt el kaliforniai Granite Bay-i otthonából. Kabátja, cipője és autója is ott maradt, 11 hónapos gyermekét pedig sírva találták meg az etetőszékében.

„Eltűnése nagyszabású nyomozást indított el, és megrázta a közösséget” – közölte a Placer megyei seriffhivatal. „Három héttel később megfojtva találták meg egy távoli területen Foresthill külvárosában, körülbelül 65 kilométerre attól a helytől, ahol elrabolták.”

Az ügy közel 35 évig rejtély maradt, de a rendőrség most letartóztatott egy gyanúsítottat, a 64 éves James Lawhead Jr.-t.

Lawhead 30 éves volt az állítólagos gyilkosság idején, és még abban az évben szabadult a börtönből, miután 11 évet töltött le gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt. A seriffhivatal szerint, miután Lawheadet potenciális gyanúsítottként azonosították, a nyomozók felfedezték, hogy 2005 óta nincsenek feljegyzések róla, és úgy vélték, hogy új személyazonossággal él. Az arcfelismerő technológia végül egyezéshez vezetett, és Lawheadet megtalálták, állítólag Vincent Reynolds néven élt Bullhead Cityben, Arizonában.

Április 24-én tartóztatták le, és a seriffhivatal szerint Kaliforniába való kiadatására vár. Jelenleg egy rendbeli gyilkossággal, valamint két különleges körülménnyel vádolják: gyilkosság nemi erőszak elkövetése során és gyilkosság emberrablás elkövetése során. Az ügyészek szerint emberrablással is vádolják.

Lawhead letartóztatását követően húgát, a 71 éves Terry Lawhead Steele-t is letartóztatták Dél-Karolinában. A seriffhivatal azt állította, hogy úgy tűnik, kapcsolatban állt a testvérével, sőt a házában lakott, annak ellenére, hogy a rendőrségnek azt mondta, hogy több mint 20 éve nem beszélt vele.

„Ez az egyik leghírhedtebb és legszörnyűbb eset, amivel Placer megyében találkozunk” – mondta Wayne Woo seriff egy nyilatkozatban. „Soha nem adtuk fel, hogy igazságot szolgáltassunk Cindynek és családjának, reméljük, hogy ez egy kis lépés a gyógyulási folyamatban” - idézte szavait a People.