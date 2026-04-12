Tavaszi nagytakarítás, ami pénzt hoz – Ősi babonák a rend és a bőség kapcsolatáról

De vajon hogyan segíthet a rendrakás abban, hogy több pénz, több lehetőség jelenjen meg az életünkben? A tavaszi nagytakarítás energetikai szinten is hat: megszünteti a stagnálást, és teret nyit az új dolgoknak. És ahol mozgás, friss energiaáramlás indul, ott a bőség is könnyebben megjelenik.

A tavaszi nagytakarítás energetikai szerepe.

A pénz is energia, a rendetlenség megállítja az áramlást.

Ezek a dolgok blokkolják vagy segítik a pénzenergia áramlását.

A lomtalanítás mellett tudatosan is gyakorolnunk kell az elengedést.

Gondoltad volna, hogy a tavaszi nagytakarítás meghozhatja a bőséget?

Fotó: Moon Safari / shutterstock

A pénz is energia – így biztosítsuk a folyamatos áramlást a tavaszi nagytakarítással

A pénzt szeretjük számokban mérni, pedig valójában sokkal inkább egy energia, mint puszta adat. Folyamatosan mozgásban van és reagál arra, ami a tudatunkban zajlik és ami körülvesz minket – és bizony nagyon könnyen el is tud akadni.

Egy zsúfolt vagy haszontalan dolgokkal túlpakolt tér https://www.life.hu/just-life/2026/03/nagytakaritas-ez-a-2020-as-szabaly nemcsak fizikailag nyomasztó, hanem energetikailag is „megállítja” ezt a természetes áramlást. Ilyenkor gyakran jelenik meg az érzés, hogy hiába próbálkozunk, valahogy semmi nem akar igazán előrehaladni az életünkben. És ez az a pont, ahol a tavaszi nagytakarítás sokkal jótékonyabb lehet, mint azt gondolnánk.

Ezek a dolgok blokkolhatják a pénz energiáját

A tavaszi nagytakarítás legfontosabb része valójában nem maga a tisztítás, hanem az elengedés. Azok a tárgyak, amelyek körülvesznek minket, nemcsak fizikailag vannak jelen az életünkben, hanem hatást gyakorolnak a gondolkodásunkra, a hangulatunkra, és azon keresztül az auránk rezgésterére is.

Egy törött tárgy például folyamatosan egy apró, de állandó hiányérzetet közvetít számunkra. Egy kicsorbult pohár vagy egy működésképtelen eszköz azt üzeni a tudatalattinknak: valami nem kerek, valami nem teljes körülöttünk. Bár ezeket a jeleket tudatosan sokszor észre sem vesszük, mégis hatnak ránk.

Ugyanez igaz a felhalmozott, rendezetlen dolgokra is. A régi papírhalmazok, a „majd jó lesz még valamire” címkével ellátott kupacok – vagy a régóta halogatott selejtezések – mind egyfajta belső feszültséget tartanak fenn. Mintha az életünk egy része folyamatosan „függőben” lenne – és ez a lefagyott állapot gyakran átszivárog más területekre is, például a pénzügyekre.