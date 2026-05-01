Exkluzív részletek Bangó Margit ükunokájának születéséről: „Majdnem kidobtak minket a kórházból!”

Április 21-én legalább harmincan várták a szülőszoba előtt, hogy megszülessen Bangó Margit ükunokája – aki egyben Bangó Marika dédunokája, Jellinek Tina unokája és persze kis Tina kisfia! A tündéri Norbika egészséges kisbabaként látta meg a világot a népes család nagy örömére. Most soha nem hallott részleteket mesélt a család az örömteli pillanatokról.

Jellinek Tina lánya, Tina és férje, Dani Norbert az esküvőn jelentette be az örömhírt: szülők lesznek. A Bors nemcsak a ceremónián lehetett ott, de később egy bababoltba is elhívták lapunkat, és a szülőszoba ajtajában állva még videóüzenetet is küldtek az izgatott nagyszülők! Az örömteli pillanatokból valamelyest felocsúdva Emilio nevetve felidézte:

Majdnem kidobtak minket a kórházból! Mondtam a többieknek: háromra mindenki kiabálja, hogy Norbika!

– elevenítette fel a kedves pillanatokat az újdonsült nagypapa, aki már előre tudta, hogy mindennél jobban fogja imádni a kis jövevényt.

Április 21-én, 13:20 perckor, 3455 grammal és hatalmas göndör hajjal megérkezett hozzájuk a kis trónörökös!

„Első látásra szerelem lesz a mi oldalunkról, Norbiék oldaláról is. Nem lesz gond azzal, hogy ki vigyázzon majd rá!” – mondták még az esküvőn az örömszülők, majd Tina húga, Jellinek Vivi hozzátette:

„Én is várom már a kisöcsémet, egy gengsztert fogok belőle kinevelni! Mindenben falazni fogok neki!” – tökélte el az újdonsült nagynéni.

„Alapvető dolog, hogy miután kis Tina megszült, mi ott leszünk mindannyian!”

Az összetartó család persze nemcsak a babázásra köteleződött el, hanem a boldog kismamának is mindennel a kedvében szeretnének járni.