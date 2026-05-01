Exkluzív részletek Bangó Margit ükunokájának születéséről: „Majdnem kidobtak minket a kórházból!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 20:00
Jellinek TinaEmilioükunoka
Hihetetlen nagy a boldogság a Bangó-családban. Bangó Margit ükunokája már most beragyogja az egész família életét. Az újdonsült nagyszülők, Jellinek Tina és Emilio kedves részleteket meséltek a szülőszobából!
Április 21-én legalább harmincan várták a szülőszoba előtt, hogy megszülessen Bangó Margit ükunokája – aki egyben Bangó Marika dédunokája, Jellinek Tina unokája és persze kis Tina kisfia! A tündéri Norbika egészséges kisbabaként látta meg a világot a népes család nagy örömére. Most soha nem hallott részleteket mesélt a család az örömteli pillanatokról.

Bangó Margit ükunokája a sztár a családban
Bangó Margit kedvenc dédunokája anyuka lett: az egész család körberajongja kis Tina kisfiát, Norbikát (Fotó: Mediaworks)

 

  • 2025 novemberében kelt egybe a Jellinek Tina első házasságából született Gáspár Tina és Dani Norbert gitáros
  • Az ifjú pár itt jelentette be: gyermeket várnak, kisfiút − aki Bangó Margit ükunokája
  • A cigányzene koronázatlan királynője, Bangó Margit betegsége miatt nem lehetett ott az esküvőn
  • Jellinek Tina és Emilio legalább olyan izgatott volt a babavárástól, mint maguk a szülők
  • 2026. április 21-én született meg a kis trónörökös, Norbika
  • Bangó Margit otthonról, sokat telefonálva tartotta a kapcsolatot a családdal, akik vagy harmincan álltak a szülőszoba előtt
  • A család azóta kis Tina kisfia körül sürög-forog, a nagyszülők pedig kedves részleteket árultak el

Harmincan várták Bangó Margit ükunokájának érkezését

Jellinek Tina lánya, Tina és férje, Dani Norbert az esküvőn jelentette be az örömhírt: szülők lesznek. A Bors nemcsak a ceremónián lehetett ott, de később egy bababoltba is elhívták lapunkat, és a szülőszoba ajtajában állva még videóüzenetet is küldtek az izgatott nagyszülők! Az örömteli pillanatokból valamelyest felocsúdva Emilio nevetve felidézte:

Majdnem kidobtak minket a kórházból! Mondtam a többieknek: háromra mindenki kiabálja, hogy Norbika!

– elevenítette fel a kedves pillanatokat az újdonsült nagypapa, aki már előre tudta, hogy mindennél jobban fogja imádni a kis jövevényt.

Hatalmas az öröm Emilioéknál: megszületett Bangó Margit ükunokája! Először a Borsnak mutatták meg a kicsit. Itt vannak az exkluzív fotók Norbikáról! Odáig vannak Emilioék! Április 21-én, 13:20 perckor, 3455 grammal és hatalmas göndör hajjal megérkezett hozzájuk a kis trónörökös! A kórházban persze ott voltak a nagyszülők is, akiknek sok zsepire volt szükségük a nagy pillanatban. #bors #kistina #tina #emilio #baba #szülés

Első látásra szerelem lesz a mi oldalunkról, Norbiék oldaláról is. Nem lesz gond azzal, hogy ki vigyázzon majd rá! – mondták még az esküvőn az örömszülők, majd Tina húga, Jellinek Vivi hozzátette:

„Én is várom már a kisöcsémet, egy gengsztert fogok belőle kinevelni! Mindenben falazni fogok neki!” – tökélte el az újdonsült nagynéni.

„Alapvető dolog, hogy miután kis Tina megszült, mi ott leszünk mindannyian!”

Az összetartó család persze nemcsak a babázásra köteleződött el, hanem a boldog kismamának is mindennel a kedvében szeretnének járni.

„Már a szülés előtt is sokat beszélgettünk arról, mi hogyan lesz. Nekünk a kapcsolatunk nagyon jó, mindent megbeszélünk egymással” – szögezte le Tina, majd így folytatta: 
„Mondtam: ahogy megszületik a baba, az első hetekben éjjel-nappal ott leszek velük, minden programomat úgy szerveztem, hogy erre lehetőségem legyen. Alapvető dolog, hogy miután kis Tina megszült, mi ott leszünk mindannyian! Ne kelljen már neki takarítania, főznie, mindig a babához kelnie. Nyilván mindenki amiben tud, segít!”

A boldog szülők: Dani Norbert és kis Tina (Fotó: Szabolcs László)

„Ezt szülőként látni egy csoda”

Tina a kismamáról még elmondta:

Tini egy hős, nagyon ügyes volt. Azt mondta, nem fájt neki semmi. Persze remegett, rázta a hideg még az epidurálistól, gyógyszerektől. De amikor kitolták, rögtön mondta: Láttátok? Olyan szép!”

És akkor odahajolt Norbi, megpuszilta kis Tinát, majd Norbikát. Látszott, hogy most lettek egy család. Ezt szülőként látni egy csoda. Csodálatos, hogy a jó isten egy ilyen kisbabát küldött a családunkba…

– érzékenyült el Tina, aki még kitért arra, hogy bár Bangó Margit sajnos sem az esküvőn, sem a szülésnél nem lehetett jelen, telefonon folyamatosan tartották a kapcsolatot, otthon pedig mindenről beszámoltak, minden fényképet és videót megmutattak neki.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

