Exkluzív részletek Bangó Margit ükunokájának születéséről: „Majdnem kidobtak minket a kórházból!”

Április 21-én legalább harmincan várták a szülőszoba előtt, hogy megszülessen Bangó Margit ükunokája – aki egyben Bangó Marika dédunokája, Jellinek Tina unokája és persze kis Tina kisfia! A tündéri Norbika egészséges kisbabaként látta meg a világot a népes család nagy örömére. Most soha nem hallott részleteket mesélt a család az örömteli pillanatokról.
Jellinek Tina lánya, Tina és férje, Dani Norbert az esküvőn jelentette be az örömhírt: szülők lesznek. A Bors nemcsak a ceremónián lehetett ott, de később egy bababoltba is elhívták lapunkat, és a szülőszoba ajtajában állva még videóüzenetet is küldtek az izgatott nagyszülők! Az örömteli pillanatokból valamelyest felocsúdva Emilio nevetve felidézte:
Majdnem kidobtak minket a kórházból! Mondtam a többieknek: háromra mindenki kiabálja, hogy Norbika!
– elevenítette fel a kedves pillanatokat az újdonsült nagypapa, aki már előre tudta, hogy mindennél jobban fogja imádni a kis jövevényt.
„Első látásra szerelem lesz a mi oldalunkról, Norbiék oldaláról is. Nem lesz gond azzal, hogy ki vigyázzon majd rá!” – mondták még az esküvőn az örömszülők, majd Tina húga, Jellinek Vivi hozzátette:
„Én is várom már a kisöcsémet, egy gengsztert fogok belőle kinevelni! Mindenben falazni fogok neki!” – tökélte el az újdonsült nagynéni.
Az összetartó család persze nemcsak a babázásra köteleződött el, hanem a boldog kismamának is mindennel a kedvében szeretnének járni.
„Már a szülés előtt is sokat beszélgettünk arról, mi hogyan lesz. Nekünk a kapcsolatunk nagyon jó, mindent megbeszélünk egymással” – szögezte le Tina, majd így folytatta:
„Mondtam: ahogy megszületik a baba, az első hetekben éjjel-nappal ott leszek velük, minden programomat úgy szerveztem, hogy erre lehetőségem legyen. Alapvető dolog, hogy miután kis Tina megszült, mi ott leszünk mindannyian! Ne kelljen már neki takarítania, főznie, mindig a babához kelnie. Nyilván mindenki amiben tud, segít!”
Tina a kismamáról még elmondta:
„Tini egy hős, nagyon ügyes volt. Azt mondta, nem fájt neki semmi. Persze remegett, rázta a hideg még az epidurálistól, gyógyszerektől. De amikor kitolták, rögtön mondta: Láttátok? Olyan szép!”
És akkor odahajolt Norbi, megpuszilta kis Tinát, majd Norbikát. Látszott, hogy most lettek egy család. Ezt szülőként látni egy csoda. Csodálatos, hogy a jó isten egy ilyen kisbabát küldött a családunkba…
– érzékenyült el Tina, aki még kitért arra, hogy bár Bangó Margit sajnos sem az esküvőn, sem a szülésnél nem lehetett jelen, telefonon folyamatosan tartották a kapcsolatot, otthon pedig mindenről beszámoltak, minden fényképet és videót megmutattak neki.
